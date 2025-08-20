القوات الروسية تحبط محاولة تخريب أوكرانية في البحر الأسود
15:17 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 15:42 GMT 20.08.2025)
© Sputnik . Валентин Капустин / الانتقال إلى بنك الصورإحدى المقاتلات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
© Sputnik . Валентин Капустин/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة تخريب للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في ليلة 19-20 أغسطس/آب، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ عملية تخريب في البحر الأسود باستخدام سفن إنزال متجهة من أوديسا نحو رأس تارخانكوت في جمهورية القرم".
وتابع البيان: "تم إحباط هذه المحاولة التي قام بها العدو بمساعدة طواقم مركز روبيكون".
وأضاف: "على بعد 72 كيلومترا من ساحل القرم، تمكن طاقم "لانتسيت" من إصابة أحد القوارب الأوكرانية، ونفذ طاقم طائرة الاستطلاع المسيرة "زالا" عمليات الاستطلاع والسيطرة الموضوعية".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي نظام صواريخ متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و217 طائرة مسيرة. وفي الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، دمر أسطول البحر الأسود زورقين صغيرين عاليي السرعة للقوات الأوكرانية".