القوات الروسية تحبط محاولة تخريب أوكرانية في البحر الأسود

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحبط محاولة تخريب أوكرانية في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة تخريب للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود. 20.08.2025
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في ليلة 19-20 أغسطس/آب، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ عملية تخريب في البحر الأسود باستخدام سفن إنزال متجهة من أوديسا نحو رأس تارخانكوت في جمهورية القرم".وتابع البيان: "تم إحباط هذه المحاولة التي قام بها العدو بمساعدة طواقم مركز روبيكون".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي نظام صواريخ متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و217 طائرة مسيرة. وفي الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، دمر أسطول البحر الأسود زورقين صغيرين عاليي السرعة للقوات الأوكرانية".الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطقالقوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
15:17 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 15:42 GMT 20.08.2025)
إحدى المقاتلات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
إحدى المقاتلات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Валентин Капустин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة تخريب للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في ليلة 19-20 أغسطس/آب، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ عملية تخريب في البحر الأسود باستخدام سفن إنزال متجهة من أوديسا نحو رأس تارخانكوت في جمهورية القرم".
وتابع البيان: "تم إحباط هذه المحاولة التي قام بها العدو بمساعدة طواقم مركز روبيكون".

وأضاف: "على بعد 72 كيلومترا من ساحل القرم، تمكن طاقم "لانتسيت" من إصابة أحد القوارب الأوكرانية، ونفذ طاقم طائرة الاستطلاع المسيرة "زالا" عمليات الاستطلاع والسيطرة الموضوعية".

اختراق قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا من قبل مجموعة كيلنيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قراصنة روس يخترقون قاعدة بيانات القوات الأوكرانية ويكتشفون أرقاما صادمة
15:07 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي نظام صواريخ متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و217 طائرة مسيرة. وفي الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، دمر أسطول البحر الأسود زورقين صغيرين عاليي السرعة للقوات الأوكرانية".
الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
