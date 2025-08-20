https://sarabic.ae/20250820/حرب-عالمية-مصغرة-باحثة-روسيا-واجهت-ناتو-وترامب-يسعى-لإنهاء-الصراع----1103946048.html
"حرب عالمية مصغرة"... باحثة: روسيا واجهت "ناتو" وترامب يسعى لإنهاء الصراع
تحدثت الأستاذة الجامعية والباحثة في الشأن الدولي، الدكتورة هالة بو حمدان، عن مسألة تقريب وجهات النظر حول الضمانات المطروحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى ارتباطها بـ "إعادة تنظيم النظام العالمي بشكل مغاير لما كان قائمًا بعد الحرب العالمية الثانية".
وقالت بو حمدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما جرى في أوكرانيا يعد بمثابة حرب عالمية مصغرة
، إذ واجهت روسيا خلالها جميع دول حلف "ناتو"، مؤكدة أن "نتائجها ستنعكس على ملامح النظام العالمي الجديد".
ولفتت إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى إلى تحقيق إنجاز بارز بإنهاء الصراع في أوكرانيا، إلى جانب إنجازات أخرى، تمهيدًا للحصول على جائزة نوبل للسلام".
وأضافت بو حمدان: "يضغط ترامب على الأوروبيين وعلى الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي للتنازل عن الجزء الأهم من الأراضي التي تطالب بها روسيا لضمان أمنها القومي"، مؤكدة أن "الصفقة أنجزت فعليًا خلال محادثات ألاسكا
، حيث نقل ترامب مخرجاتها إلى الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض".
وأشارت إلى أن "الضمانات الأمنية أو الإغراءات المقدمة لزيلينسكي جاءت لحفظ ماء الوجه، وقد تكون مرتبطة بتطبيق المادة الخامسة من ميثاق الناتو من دون انضمام أوكرانيا للحلف، مع الالتزام بحيادها".
كما لفتت بو حمدان إلى "الإغراء" المتمثل بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بما يتضمنه من "إرضاء اقتصادي" من خلال تنازلات أوروبية عن بعض المعايير
"، موضحة أن "هذه الخطوة قد تستغرق سنوات، وستواجه تحديات جدية أبرزها الفساد المستشري في أوكرانيا، منافسة منتجاتها للبضائع الأوروبية، إضافة إلى ملف الهجرة والعمالة".
واختتمت بو حمدان بالتأكيد أن "بعض الدول الأوروبية تنظر إلى هذه الخطوة من زاوية المصلحة المشتركة"، معتبرة أن "هزيمة أوكرانيا تعني هزيمة أوروبا".