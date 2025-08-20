عربي
"حرب عالمية مصغرة"... باحثة: روسيا واجهت "ناتو" وترامب يسعى لإنهاء الصراع
"حرب عالمية مصغرة"... باحثة: روسيا واجهت "ناتو" وترامب يسعى لإنهاء الصراع
وقالت بو حمدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما جرى في أوكرانيا يعد بمثابة حرب عالمية مصغرة، إذ واجهت روسيا خلالها جميع دول حلف "ناتو"، مؤكدة أن "نتائجها ستنعكس على ملامح النظام العالمي الجديد".وأضافت بو حمدان: "يضغط ترامب على الأوروبيين وعلى الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي للتنازل عن الجزء الأهم من الأراضي التي تطالب بها روسيا لضمان أمنها القومي"، مؤكدة أن "الصفقة أنجزت فعليًا خلال محادثات ألاسكا، حيث نقل ترامب مخرجاتها إلى الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض".كما لفتت بو حمدان إلى "الإغراء" المتمثل بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بما يتضمنه من "إرضاء اقتصادي" من خلال تنازلات أوروبية عن بعض المعايير"، موضحة أن "هذه الخطوة قد تستغرق سنوات، وستواجه تحديات جدية أبرزها الفساد المستشري في أوكرانيا، منافسة منتجاتها للبضائع الأوروبية، إضافة إلى ملف الهجرة والعمالة".واختتمت بو حمدان بالتأكيد أن "بعض الدول الأوروبية تنظر إلى هذه الخطوة من زاوية المصلحة المشتركة"، معتبرة أن "هزيمة أوكرانيا تعني هزيمة أوروبا".
"حرب عالمية مصغرة"... باحثة: روسيا واجهت "ناتو" وترامب يسعى لإنهاء الصراع

10:15 GMT 20.08.2025
تحدثت الأستاذة الجامعية والباحثة في الشأن الدولي، الدكتورة هالة بو حمدان، عن مسألة تقريب وجهات النظر حول الضمانات المطروحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى ارتباطها بـ "إعادة تنظيم النظام العالمي بشكل مغاير لما كان قائمًا بعد الحرب العالمية الثانية".
وقالت بو حمدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما جرى في أوكرانيا يعد بمثابة حرب عالمية مصغرة، إذ واجهت روسيا خلالها جميع دول حلف "ناتو"، مؤكدة أن "نتائجها ستنعكس على ملامح النظام العالمي الجديد".
ولفتت إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى إلى تحقيق إنجاز بارز بإنهاء الصراع في أوكرانيا، إلى جانب إنجازات أخرى، تمهيدًا للحصول على جائزة نوبل للسلام".
وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان قبيل المحادثات الثلاثية الأمريكية التركية الأوكرانية على هامش المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
وزراء خارجية تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا يناقشون قمتي ألاسكا وواشنطن
01:00 GMT
وأضافت بو حمدان: "يضغط ترامب على الأوروبيين وعلى الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي للتنازل عن الجزء الأهم من الأراضي التي تطالب بها روسيا لضمان أمنها القومي"، مؤكدة أن "الصفقة أنجزت فعليًا خلال محادثات ألاسكا، حيث نقل ترامب مخرجاتها إلى الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض".
وأشارت إلى أن "الضمانات الأمنية أو الإغراءات المقدمة لزيلينسكي جاءت لحفظ ماء الوجه، وقد تكون مرتبطة بتطبيق المادة الخامسة من ميثاق الناتو من دون انضمام أوكرانيا للحلف، مع الالتزام بحيادها".
خريطة أوكرانيا في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
الخارجية الروسية: ترامب "صفع زيلينسكي" بخريطة أوكرانيا
06:10 GMT
كما لفتت بو حمدان إلى "الإغراء" المتمثل بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بما يتضمنه من "إرضاء اقتصادي" من خلال تنازلات أوروبية عن بعض المعايير"، موضحة أن "هذه الخطوة قد تستغرق سنوات، وستواجه تحديات جدية أبرزها الفساد المستشري في أوكرانيا، منافسة منتجاتها للبضائع الأوروبية، إضافة إلى ملف الهجرة والعمالة".
واختتمت بو حمدان بالتأكيد أن "بعض الدول الأوروبية تنظر إلى هذه الخطوة من زاوية المصلحة المشتركة"، معتبرة أن "هزيمة أوكرانيا تعني هزيمة أوروبا".
