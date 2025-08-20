https://sarabic.ae/20250820/روسيا-تبدأ-إنتاج-غرسات-أسنان-محلية-الصنع-1103947688.html
روسيا تبدأ إنتاج غرسات أسنان محلية الصنع
روسيا تبدأ إنتاج غرسات أسنان محلية الصنع
سبوتنيك عربي
بدأ علماء روس في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، بإنتاج غرسات أسنان محلية ذات طلاء متوافق حيويًا، والتي سبق وأن طوروها في جامعة ستافروبول. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T11:03+0000
2025-08-20T11:03+0000
2025-08-20T11:03+0000
مجتمع
علوم
الصحة
روسيا
علماء
علماء روس
أسنان
الأسنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086861501_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_fef490bf32d6ebb1f0f657e42f859592.jpg
وذكرت الخدمة الصحفية لجامعة شمال القوقاز الفيدرالية، أن العلماء يخططون لتصنيع وطرح أول خمسة آلاف غرسة أسنان بحلول نهاية العام.وقالت تاتيانا شيبزوخوفا، القائمة بأعمال رئيس جامعة شمال القوقاز الفيدرالية: "تتطلب الحلول الهندسية الحديثة تضافر جهود العلماء من مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون مع الشركاء الصناعيين. وقد جمع مشروعنا بين تطورات ثلاث جامعات، ونتيجة لذلك، تلقى السوق المحلي منتجات مبتكرة تلبي معايير زراعة الأسنان العالمية".ووفقاً لمطور الغرسات نفسها، البروفيسور ألكسندر دولغاليف، أستاذ قسم طب الأسنان العام وطب أسنان الأطفال في جامعة ستافروبول الطبية الحكومية، فإن هذا المنتج المبتكر قادر على منافسة نظائره المستوردة بنجاح.وأشار دولغاليف إلى أن "الفيزيائيين والكيميائيين والأطباء والمهندسين وعلماء الأحياء، بالاعتماد على سنوات طويلة من الخبرة في مجال زراعة الأسنان، قد تعاونوا في ابتكار منتجات مبتكرة تراعي مختلف المهام السريرية، وتجمع بين الجودة العالية والأسعار المعقولة".وأضاف دولغاليف أنه كان أول مريض يحصل على الغرسة المبتكرة، مؤكدا على كفاءتها وجودتها وأنها تلبي معايير زراعة الأسنان العالمية.نوع جديد من خيط تنظيف الأسنان يمكنه أن يحل محل إبر اللقاحاتدراسة: تقنية جديدة لزراعة أسنان حية تحاكي الطبيعية
https://sarabic.ae/20250429/ابتكار-روسي-مذهل-غطاء-جديد-للأسنان-يعيد-لها-الحياة-ويمنع-التسوس-1100000508.html
https://sarabic.ae/20250427/أسنان-مزروعة-في-المختبر-مادة-جديدة-قد-تغير-مظهر-فمك-إلى-الأبد---1099936754.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086861501_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eaadd7869fa0add237a6105031cb3d3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, روسيا, علماء, علماء روس, أسنان, الأسنان
علوم, الصحة, روسيا, علماء, علماء روس, أسنان, الأسنان
روسيا تبدأ إنتاج غرسات أسنان محلية الصنع
بدأ علماء روس في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، بإنتاج غرسات أسنان محلية ذات طلاء متوافق حيويًا، والتي سبق وأن طوروها في جامعة ستافروبول.
وذكرت الخدمة الصحفية لجامعة شمال القوقاز الفيدرالية، أن العلماء يخططون لتصنيع وطرح أول خمسة آلاف غرسة أسنان بحلول نهاية العام.
وقالت تاتيانا شيبزوخوفا، القائمة بأعمال رئيس جامعة شمال القوقاز الفيدرالية: "تتطلب الحلول الهندسية الحديثة تضافر جهود العلماء من مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون مع الشركاء الصناعيين. وقد جمع مشروعنا بين تطورات ثلاث جامعات، ونتيجة لذلك، تلقى السوق المحلي منتجات مبتكرة تلبي معايير زراعة الأسنان العالمية".
وطور العلماء طريقة لإنشاء طبقة نانوية رقيقة متوافقة حيوياً على سطح غرسة تيتانيوم، تعمل كعازل، مما يخفف من تأثير الشوائب السالبة في سبيكة المعدن، ويعزّز من انغراس الغرسات. يبلغ سمك هذه الطبقة نحو 40 نانومتراً، وهي متجانسة وغير مسامية.
ووفقاً لمطور الغرسات نفسها، البروفيسور ألكسندر دولغاليف، أستاذ قسم طب الأسنان
العام وطب أسنان الأطفال في جامعة ستافروبول الطبية الحكومية، فإن هذا المنتج المبتكر قادر على منافسة نظائره المستوردة بنجاح.
وأشار دولغاليف إلى أن "الفيزيائيين والكيميائيين والأطباء والمهندسين وعلماء الأحياء، بالاعتماد على سنوات طويلة من الخبرة في مجال زراعة الأسنان،
قد تعاونوا في ابتكار منتجات مبتكرة تراعي مختلف المهام السريرية، وتجمع بين الجودة العالية والأسعار المعقولة".
وأضاف دولغاليف أنه كان أول مريض يحصل على الغرسة المبتكرة، مؤكدا على كفاءتها وجودتها وأنها تلبي معايير زراعة الأسنان العالمية.