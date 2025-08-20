https://sarabic.ae/20250820/روسيا-تبدأ-إنتاج-غرسات-أسنان-محلية-الصنع-1103947688.html

روسيا تبدأ إنتاج غرسات أسنان محلية الصنع

سبوتنيك عربي

بدأ علماء روس في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، بإنتاج غرسات أسنان محلية ذات طلاء متوافق حيويًا، والتي سبق وأن طوروها في جامعة ستافروبول. 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت الخدمة الصحفية لجامعة شمال القوقاز الفيدرالية، أن العلماء يخططون لتصنيع وطرح أول خمسة آلاف غرسة أسنان بحلول نهاية العام.وقالت تاتيانا شيبزوخوفا، القائمة بأعمال رئيس جامعة شمال القوقاز الفيدرالية: "تتطلب الحلول الهندسية الحديثة تضافر جهود العلماء من مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون مع الشركاء الصناعيين. وقد جمع مشروعنا بين تطورات ثلاث جامعات، ونتيجة لذلك، تلقى السوق المحلي منتجات مبتكرة تلبي معايير زراعة الأسنان العالمية".ووفقاً لمطور الغرسات نفسها، البروفيسور ألكسندر دولغاليف، أستاذ قسم طب الأسنان العام وطب أسنان الأطفال في جامعة ستافروبول الطبية الحكومية، فإن هذا المنتج المبتكر قادر على منافسة نظائره المستوردة بنجاح.وأشار دولغاليف إلى أن "الفيزيائيين والكيميائيين والأطباء والمهندسين وعلماء الأحياء، بالاعتماد على سنوات طويلة من الخبرة في مجال زراعة الأسنان، قد تعاونوا في ابتكار منتجات مبتكرة تراعي مختلف المهام السريرية، وتجمع بين الجودة العالية والأسعار المعقولة".وأضاف دولغاليف أنه كان أول مريض يحصل على الغرسة المبتكرة، مؤكدا على كفاءتها وجودتها وأنها تلبي معايير زراعة الأسنان العالمية.نوع جديد من خيط تنظيف الأسنان يمكنه أن يحل محل إبر اللقاحاتدراسة: تقنية جديدة لزراعة أسنان حية تحاكي الطبيعية

