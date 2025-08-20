روسيا تبدأ إنتاج غرسات أسنان محلية الصنع

عربي
بدأ علماء روس في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، بإنتاج غرسات أسنان محلية ذات طلاء متوافق حيويًا، والتي سبق وأن طوروها في جامعة ستافروبول.
وذكرت الخدمة الصحفية لجامعة شمال القوقاز الفيدرالية، أن العلماء يخططون لتصنيع وطرح أول خمسة آلاف غرسة أسنان بحلول نهاية العام.
وقالت تاتيانا شيبزوخوفا، القائمة بأعمال رئيس جامعة شمال القوقاز الفيدرالية: "تتطلب الحلول الهندسية الحديثة تضافر جهود العلماء من مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون مع الشركاء الصناعيين. وقد جمع مشروعنا بين تطورات ثلاث جامعات، ونتيجة لذلك، تلقى السوق المحلي منتجات مبتكرة تلبي معايير زراعة الأسنان العالمية".
أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
مجتمع
ابتكار روسي مذهل... غطاء جديد للأسنان يعيد لها الحياة ويمنع التسوس
29 أبريل, 11:32 GMT

وطور العلماء طريقة لإنشاء طبقة نانوية رقيقة متوافقة حيوياً على سطح غرسة تيتانيوم، تعمل كعازل، مما يخفف من تأثير الشوائب السالبة في سبيكة المعدن، ويعزّز من انغراس الغرسات. يبلغ سمك هذه الطبقة نحو 40 نانومتراً، وهي متجانسة وغير مسامية.

ووفقاً لمطور الغرسات نفسها، البروفيسور ألكسندر دولغاليف، أستاذ قسم طب الأسنان العام وطب أسنان الأطفال في جامعة ستافروبول الطبية الحكومية، فإن هذا المنتج المبتكر قادر على منافسة نظائره المستوردة بنجاح.
طلاء أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
مجتمع
أسنان مزروعة في المختبر... مادة جديدة قد تغير مظهر فمك إلى الأبد
27 أبريل, 12:21 GMT
وأشار دولغاليف إلى أن "الفيزيائيين والكيميائيين والأطباء والمهندسين وعلماء الأحياء، بالاعتماد على سنوات طويلة من الخبرة في مجال زراعة الأسنان، قد تعاونوا في ابتكار منتجات مبتكرة تراعي مختلف المهام السريرية، وتجمع بين الجودة العالية والأسعار المعقولة".
وأضاف دولغاليف أنه كان أول مريض يحصل على الغرسة المبتكرة، مؤكدا على كفاءتها وجودتها وأنها تلبي معايير زراعة الأسنان العالمية.
نوع جديد من خيط تنظيف الأسنان يمكنه أن يحل محل إبر اللقاحات
دراسة: تقنية جديدة لزراعة أسنان حية تحاكي الطبيعية
