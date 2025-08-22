https://sarabic.ae/20250822/أول-فلسطينية-في-مسابقة-ملكة-جمال-الكون-جمال-وفخر-وطني-يتجاوز-الحدود-1104032610.html

أول فلسطينية في مسابقة ملكة جمال الكون... جمال وفخر وطني يتجاوز الحدود

من شوارع يافا القديمة، حيث تتردد أصوات التاريخ والوجع الفلسطيني في كل حجر، انطلقت رحلة ملكة جمال فلسطين 2022، نادين أيوب، نحو العالم حاملة فلسطين على اتساعها... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

لأول مرة، سُمِع اسم فلسطين على الملأ، لحظات سريعة مؤثرة اختلط فيها الألم بالأمل، والحزن بالفخر، والعين والسمع على الهوية الفلسطيينية، التي تحجز اليوم مكانها على المسرح العالمي لاختيار ملكة جمال الكون، حيث كل خطوة على المسرح تحمل قصة فلسطيني بمرّها وحلوها، بالثبات والإصرار على الحياة، والمرابطة على الأحلام التي ستتحقق يومًا.وعن رحلتها مع لقب ملكة جمال فلسطين، قبل 3 أعوام ولغاية اليوم، حيث تنافس على لقب ملكة جمال الكون، قالت أيوب: "رحلتي مع لقب ملكة جمال فلسطين بدأت عام 2022، بعد مشاركتي في عرض أزياء خارج البلاد، حيث اكتشفوا أن لديّ ما هو أبعد من الشكل، وهو القدرة على التحدث والتعبير عن قضايا مهمة عالميًا"، وأضافت: "حينئذ اخترت أن أكون الصوت الذي لا يروي فقط معاناتنا، بل يظهر جمال ثقافتنا وقوة نسائنا أينما كنّ، داخل الوطن أو في الشتات، ومن هنا تأسست مؤسسة ملكة جمال فلسطين، لتفتح المجال أمام الفلسطينيات في الداخل والشتات".وأردفت: "باعتبار أن نصف الشعب الفلسطيني يعيش في الشتات، فُتحت المشاركة أمام الفلسطينيات حول العالم، وبعد أشهر من المقابلات والتقديمات، وقع الاختيار علي لأحمل لقب ملكة جمال فلسطين 2022، وبعد ذلك مثّلت فلسطين في مسابقة عالمية ونلت أحد الألقاب، وكان من المفترض المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون "أون لاين"، لكن نظرا للظروف تأجّل ذلك لسنوات لاحقة. وهكذا بدأت رحلتي".وتابعت ملكة جمال فلسطين لعام 2022، نادين أيوب: "هذا اللقب بالنسبة لي منصة لأقول للعالم، فلسطين ليست مجرد قضية، فلسطين حياة وهوية وإرادة لا تنكسر".وأكدت أيوب أن المهمة الملقاة على عاتقها اليوم هي "تغيير الصورة النمطية عن المرأة العربية عامة، والفلسطينية خاصة، والتي غالبا ما تختصر في صورة مرتبطة فقط بالمعاناة، وذلك من خلال إظهار حقيقتها أمام العالم"، شارحة: "المرأة فلسطينية ليست فقط من تصفها الأخبار بمعاناتها، بل هي إمرأة تُبدع، وتعطي وتحلم وتلهم".وأوضحت أيوب أن "رحلتها لم تكن سهلة"، إذ بيّنت أن "تأسيس مؤسسة ملكة جمال فلسطين تحدٍ كبير في بلد لا تتوفر فيه الإمكانيات دائما، ومع كل خطوة كنت أواجه توقعات مسبقة عن شكل المرأة الفلسطينية ودورها"، مضيفة: "لكن كل تحدٍ، كان مصدر قوة، علمتني أن المرأة الفلسطينية قادرة أن تصل، أن تُلهم، وأن تغير الصورة التي يحملها العالم عنها، فأحلامنا كبيرة، ومسؤوليتنا أن نظهِر للعالم أن فلسطين ليست فقط معاناة، بل حياة، وثقافة، وإرادة لا تنكسر".وقالت أيوب: "في حياتي الشخصية أيضا، سواء كنادين أو كأي امرأة فلسطينية، مجرد العيش والسعي وراء الأحلام هو بحد ذاته رسالة تعلم العالم الكثير عن المرأة الفلسطينية الحقيقية".توجز أيوب مفهومها عن الجمال، بالإشارة إلى أن "الجمال الحقيقي يبدأ من الداخل، أي من جمال الروح والفكر والقلب، بكيفية تأثيرنا على الآخرين، بدعمهم وإلهامهم، ليس فقط ماديا، بل بطاقة إيجابية وحب للوطن والناس من حولنا"، وأردفت: "كملكة اليوم، دوري ليس مجرد لقب، بل رسالة تظهر أن القوة الداخلية والحب هما أجمل وأصدق أنواع الجمال".وبحسب أيوب، أهم شيء لكل امرأة أن "تحب نفسها وتتقبل جمالها كما هو، فالجمال ليس تغيير النفس، بل إبراز الأفضل بطريقة صحية وطبيعية"، وقالت: "الصحة الداخلية والتغذية السليمة والرياضة هي سر الجمال الحقيقي، وهذا ما تعلمته من تجربتي كملكة جمال".وأضافت: "رغم كل الضغوطات التي نواجهها، أحرص على التمسك بالأمل والطاقة الإيجابية، لأن ذلك هو الأساس الذي يجعل كل شيء آخر، بما في ذلك العناية بالجمال والمظهر الخارجي، أسهل وأكثر طبيعية"، لافتة إلى أن "الجمال ليس مجرد تفاصيل شكلية، بل انعكاس للصحة الداخلية والقوة النفسية".وفي نصيحة للفتيات، شددت أيوب على أن "تحرص الشابات على تطوير أنفسهن ليس فقط جسديا من خلال التغذية الصحية والرياضة، بل أيضا عقليا"، وشرحت: "كلما تعلمت الفتاة أكثر، قرأت أكثر، وزاد وعيها حول مواضيع مختلفة، كلما زاد وعيها، وعرفت كيف تتعامل مع نفسها وجمالها وثقتها بنفسها"، وأضافت: "أنا أؤمن أن كل شيء يبدأ من الداخل، عندما يكون العقل والقلب والروح والطاقة إيجابية، تصبح الفتاة قادرة على التعامل مع نفسها وحياتها بطريقة صحيحة ومتوازنة، وتستطيع الاهتمام بجمالها ومظهرها بثقة وسعادة".وتابعت: "أؤمن أنه بدون عقل وفكر لا يوجد جمال حقيقي، وكل شيء يبدأ من هنا، والجمال لا يكتمل بدون أن يكون القلب متصلا بالعقل، لتتبلور المعرفة والحكمة مع المشاعر والأفعال بطريقة متوازنة وملهمة".وحول المشاريع التي قامت بتأسيسها، ومسؤوليتها المجتمعية، أشارت أيوب إلى أنها "أسست "سيدة فلسطين" لدعم النساء في حياتهن ومشاريعهن، سواء في التعليم، الصحة أو الدعم المادي، مع منحهن منصة للتعبير عن أنفسهن وفخرهن بهويتهن"، وقالت: "دوري اليوم كملكة جمال فلسطين هو أن أظهر للعالم أن كل امرأة ملكة بطريقتها الخاصة، وأن تأثيرها وإبداعها يترك بصمة إيجابية في المجتمع".بعيدا عن التاج، وعن الإرث الذي تأمل أيوب أن يتذكرها العالم فيه، قالت أيوب: "رسالتي لكل من يسمعني هي أن نتذكر دوما أن المرأة الفسطينية ليست فقط معاناة، بل أحلام وجمال وحياة. جمالنا ليس فقط في المظهر، بل ينبع من الداخل، من حبنا للحياة وإصرارنا على العطاء"، وختمت: "أريد أن تظل هذه الرسالة حية في العالم، هويتنا، ثقافتنا، وتراثنا موجود، ونظهر للناس كيف نعيش ونحب حياتنا بكل إصرار وفخر وإيجابية".

