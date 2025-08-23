https://sarabic.ae/20250823/القوات-الروسية-تتقدم-في-مقاطعة-خاركوف-وتصل-لمشارف-مدينة-كوبيانسك-1104067593.html
القوات الروسية تتقدم في مقاطعة خاركوف وتصل لمشارف مدينة كوبيانسك
القوات الروسية تتقدم في مقاطعة خاركوف وتصل لمشارف مدينة كوبيانسك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الإدارة الإقليمية الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن القوات المسلحة الروسية قد اقتربت من مشارف كوبيانسك في مقاطعة خاركوف. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T16:03+0000
2025-08-23T16:03+0000
2025-08-23T16:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_eed0172b91a299c592a1932600ec2fcf.jpg
وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "نحن الآن تقريبا على مشارف كوبيانسك. وتشهد المنطقة حاليا عمليات عسكرية نشطة. وهذا يشير إلى أنهم (القوات المسلحة الأوكرانية) قد سحبوا احتياطياتهم هناك على نحو مكثف".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدتي كليبان - بيك وسريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة سريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 230 عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية، و5 مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة كليبان- بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 210 عسكريين، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير6 مستودعات ذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250823/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1104051567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_cda169b6e3de8740dee3fd89fcac247c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تتقدم في مقاطعة خاركوف وتصل لمشارف مدينة كوبيانسك
صرح رئيس الإدارة الإقليمية الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن القوات المسلحة الروسية قد اقتربت من مشارف كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "نحن الآن تقريبا على مشارف كوبيانسك. وتشهد المنطقة حاليا عمليات عسكرية نشطة. وهذا يشير إلى أنهم (القوات المسلحة الأوكرانية) قد سحبوا احتياطياتهم هناك على نحو مكثف".
وأضاف رئيس الإدارة: "يحافظ جنودنا على مواقعهم بشكل مستمر، وجنودنا يعطلون عمليات الإمداد إلى قوات العدو، في كثير من الأحيان، ويمنعونهم من تجديد احتياطاتهم أو جلب الذخيرة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدتي كليبان - بيك وسريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة سريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 230 عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية، و5 مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة كليبان- بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 210 عسكريين، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير6 مستودعات ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.