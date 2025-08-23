القوات الروسية تتقدم في مقاطعة خاركوف وتصل لمشارف مدينة كوبيانسك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تتقدم في مقاطعة خاركوف وتصل لمشارف مدينة كوبيانسك
صرح رئيس الإدارة الإقليمية الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن القوات المسلحة الروسية قد اقتربت من مشارف كوبيانسك في مقاطعة خاركوف. 23.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "نحن الآن تقريبا على مشارف كوبيانسك. وتشهد المنطقة حاليا عمليات عسكرية نشطة. وهذا يشير إلى أنهم (القوات المسلحة الأوكرانية) قد سحبوا احتياطياتهم هناك على نحو مكثف".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدتي كليبان - بيك وسريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة سريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 230 عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية، و5 مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة كليبان- بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 210 عسكريين، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير6 مستودعات ذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
صرح رئيس الإدارة الإقليمية الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن القوات المسلحة الروسية قد اقتربت من مشارف كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "نحن الآن تقريبا على مشارف كوبيانسك. وتشهد المنطقة حاليا عمليات عسكرية نشطة. وهذا يشير إلى أنهم (القوات المسلحة الأوكرانية) قد سحبوا احتياطياتهم هناك على نحو مكثف".
وأضاف رئيس الإدارة: "يحافظ جنودنا على مواقعهم بشكل مستمر، وجنودنا يعطلون عمليات الإمداد إلى قوات العدو، في كثير من الأحيان، ويمنعونهم من تجديد احتياطاتهم أو جلب الذخيرة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدتي كليبان - بيك وسريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة سريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 230 عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية، و5 مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة كليبان- بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 210 عسكريين، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير6 مستودعات ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
