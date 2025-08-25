الخارجية الايرانية: إعادة العقوبات على طهران ستؤدي إلى إقصاء الأوروبيين من أي مسار تفاوضي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
25.08.2025
حذرت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الإثنين، من أن "إعادة العقوبات على طهران ستؤدي إلى إقصاء الأوروبيين من أي مسار تفاوضي".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه "لا يمكن أن يُطلب من دولة أن تبقى عضواً في اتفاق ولا تتمتع بحقوقها بينما تُجبر على تنفيذ التزاماتها".
وأضاف بقائي، أن "إيران لا تحتاج إلى موافقة أحد بشأن التخصيب لأن المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار تكفل هذا الحق لكل الدول"، مؤكدا أن "الشعور بأن إيران ضعفت وأن الغرب يرى نفسه في موقع قوة في المفاوضات هو مجرد وهم"..
لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
عراقجي يطلع لافروف على محادثاته مع نظرائه الأوروبيين بشأن البرنامج النووي
11:20 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صرح الأربعاء الماضي، بأن بلاده قد تصل في المستقبل إلى نقطة تنسحب فيها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتغير عقيدتها الدفاعية.
ونقلت وكالة "إرنا"، عن عراقجي أن إيران ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها ومصالح وشعبها، موضحا أنه "من المرجح أن نوفد فريقا إلى فيينا للتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن "زيارة السيد أبارو كانت مفيدة لتقريب وجهات النظر، وبعدها قدمنا رؤيتنا بشأن صياغة آلية ممكنة استنادا إلى قانون البرلمان".

وأشار إلى أن الوكالة أرسلت ردها وما زال التفاعل المتبادل مستمرا، وقد تستكمل إيران جولة جديدة من المفاوضات في فيينا، منوها بأن المفاوضات صُممت قبل الحرب الإسرائيلية على بلاده داخل وزارة الخارجية.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام محادثات الاتفاق النووي الإيراني
22 أغسطس, 15:07 GMT
وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أنه "لا يمكنك في التفاوض أن تتخذ أي موقف خارج الهدف المرسوم، وهذا ليس احتياطا بل واجبا، القرارات تُتخذ على مستوى أعلى من وزارة الخارجية، ودورنا تنفيذها".
ولفت إلى أنه لا يمكن لإيران قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل، وعودة المفتشين ممكنة وفق قانون البرلمان، خاصة مع اقتراب موعد تبديل وقود محطة بوشهر الشهر المقبل والذي يستلزم وجودهم.
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
