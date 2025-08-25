https://sarabic.ae/20250825/موسكو-الهجمات-على-خط-أنابيب-النفط-دروجبا-هي-عمل-إجرامي-بحت--عاجل-1104112662.html
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن الهجمات التي نفذها نظام كييف على خط أنابيب دروجبا هي عمل إجرامي بحت.
وقالت زاخاروفا تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي: "أي هجمات على البنية التحتية المدنية، وخاصة منشآت الطاقة، يجب أن تدان من قبل الجميع".وقالت زاخاروفا، في تصريحات، اليوم الإثنين، وردا على سؤال حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحل النزاع بسرعة بعد قمة ألاسكا: "يبدو لي أنه يجب على الجميع الآن البناء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في ألاسكا، وهذا ما ينبغي على الجميع التركيز عليه الآن، وهو ما يفعله الجانب الروسي".وفي هذا الصدد، تقدمت سلوفاكيا والمجر بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، بسبب هجمات القوات المسلحة الأوكرانية؛ وطالبت الدولتان بضمانات لسلامتهما.وكان سيارتو قد أشار في وقت سابق إلى أنه بالتعاون مع نظيره السلوفاكي يوراي بلانار، وجّه رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، داعيان إياهما إلى "اتخاذ الإجراءات الموعودة لمنع أوكرانيا من مهاجمة خط أنابيب النفط المؤدي إلى المجر وسلوفاكيا".
وقالت زاخاروفا تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي: "أي هجمات على البنية التحتية المدنية، وخاصة منشآت الطاقة، يجب أن تدان من قبل الجميع".
كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ضرورة قيام المشاركين في قمة ألاسكا التي عقدت مؤخرا، بالبناء على نجاحاتها وإنجازاتها، لافتة إلى أن هذا ما يفعله الجانب الروسي.
وقالت زاخاروفا، في تصريحات، اليوم الإثنين، وردا على سؤال حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحل النزاع بسرعة بعد قمة ألاسكا: "يبدو لي أنه يجب على الجميع الآن البناء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في ألاسكا، وهذا ما ينبغي على الجميع التركيز عليه الآن، وهو ما يفعله الجانب الروسي".
وفي هذا الصدد، تقدمت سلوفاكيا والمجر بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، بسبب هجمات القوات المسلحة الأوكرانية؛ وطالبت الدولتان بضمانات لسلامتهما.
وكانت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا قد أفادت، يوم الجمعة، بأن خط أنابيب النفط "دروجبا" تعرض للهجوم مرة أخرى، وقالت ساكوفا: "هجوم جديد على خط أنابيب دروجبا النفطي
قرب الحدود البيلاروسية. سيتوقف الضخ قريبا. نجري تحقيقًا لمعرفة حجم الأضرار".
وكان سيارتو قد أشار في وقت سابق إلى أنه بالتعاون مع نظيره السلوفاكي يوراي بلانار، وجّه رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس والمفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، داعيان إياهما إلى "اتخاذ الإجراءات الموعودة لمنع أوكرانيا من مهاجمة خط أنابيب النفط المؤدي إلى المجر وسلوفاكيا".