موسكو: الهجمات على خط أنابيب النفط "دروجبا" هي عمل إجرامي بحت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/موسكو-الهجمات-على-خط-أنابيب-النفط-دروجبا-هي-عمل-إجرامي-بحت--عاجل-1104112662.html
موسكو: الهجمات على خط أنابيب النفط "دروجبا" هي عمل إجرامي بحت
موسكو: الهجمات على خط أنابيب النفط "دروجبا" هي عمل إجرامي بحت
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن الهجمات التي نفذها نظام كييف على خط أنابيب دروجبا هي عمل إجرامي بحت. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T12:55+0000
2025-08-25T13:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي: "أي هجمات على البنية التحتية المدنية، وخاصة منشآت الطاقة، يجب أن تدان من قبل الجميع".وقالت زاخاروفا، في تصريحات، اليوم الإثنين، وردا على سؤال حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحل النزاع بسرعة بعد قمة ألاسكا: "يبدو لي أنه يجب على الجميع الآن البناء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في ألاسكا، وهذا ما ينبغي على الجميع التركيز عليه الآن، وهو ما يفعله الجانب الروسي".وفي هذا الصدد، تقدمت سلوفاكيا والمجر بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، بسبب هجمات القوات المسلحة الأوكرانية؛ وطالبت الدولتان بضمانات لسلامتهما.وكان سيارتو قد أشار في وقت سابق إلى أنه بالتعاون مع نظيره السلوفاكي يوراي بلانار، وجّه رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، داعيان إياهما إلى "اتخاذ الإجراءات الموعودة لمنع أوكرانيا من مهاجمة خط أنابيب النفط المؤدي إلى المجر وسلوفاكيا".المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
https://sarabic.ae/20250825/الصين-بكين-تنفي-صحة-الادعاءات-حول-إرسالها-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-1104103617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

موسكو: الهجمات على خط أنابيب النفط "دروجبا" هي عمل إجرامي بحت

12:55 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 13:33 GMT 25.08.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن الهجمات التي نفذها نظام كييف على خط أنابيب دروجبا هي عمل إجرامي بحت.
وقالت زاخاروفا تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي: "أي هجمات على البنية التحتية المدنية، وخاصة منشآت الطاقة، يجب أن تدان من قبل الجميع".
كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ضرورة قيام المشاركين في قمة ألاسكا التي عقدت مؤخرا، بالبناء على نجاحاتها وإنجازاتها، لافتة إلى أن هذا ما يفعله الجانب الروسي.
وقالت زاخاروفا، في تصريحات، اليوم الإثنين، وردا على سؤال حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحل النزاع بسرعة بعد قمة ألاسكا: "يبدو لي أنه يجب على الجميع الآن البناء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في ألاسكا، وهذا ما ينبغي على الجميع التركيز عليه الآن، وهو ما يفعله الجانب الروسي".
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
الصين: بكين تنفي صحة الادعاءات حول إرسالها قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
08:38 GMT
وفي هذا الصدد، تقدمت سلوفاكيا والمجر بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، بسبب هجمات القوات المسلحة الأوكرانية؛ وطالبت الدولتان بضمانات لسلامتهما.
وكانت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا قد أفادت، يوم الجمعة، بأن خط أنابيب النفط "دروجبا" تعرض للهجوم مرة أخرى، وقالت ساكوفا: "هجوم جديد على خط أنابيب دروجبا النفطي قرب الحدود البيلاروسية. سيتوقف الضخ قريبا. نجري تحقيقًا لمعرفة حجم الأضرار".
وكان سيارتو قد أشار في وقت سابق إلى أنه بالتعاون مع نظيره السلوفاكي يوراي بلانار، وجّه رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، داعيان إياهما إلى "اتخاذ الإجراءات الموعودة لمنع أوكرانيا من مهاجمة خط أنابيب النفط المؤدي إلى المجر وسلوفاكيا".
المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала