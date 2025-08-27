https://sarabic.ae/20250827/الحرس-الثوري-الإيراني-مقتل-13-إرهابيا-في-عملية-أمنية-شرقي-البلاد-واعتقال-آخرين-1104179622.html
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 13 إرهابيا في عملية أمنية شرقي البلاد واعتقال آخرين
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن العلاقات العامة لمقر قدس، بأنه "خاض مقاتلو المقر فجر اليوم، وبالتعاون مع عناصر الأمن، ثلاث عمليات مشتركة في المدن الثلاث المذكورة، حيث اشتبكوا مع عناصر الجماعات الإرهابية".ووفقاً للتقرير، فقد "بلغ عدد القتلى حتى الآن 13 عنصراً إرهابياً في العمليات المشتركة بين الحرس الثوري وقوى الأمن"، مؤكدا أن "تفاصيل إضافية ونتائج أخرى للعمليات ستُعلن لاحقاً".وأعلنت السلطات الإيرانية، مؤخرا، إحباط "مخطط إرهابي" استهدف منشأة حيوية في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد، مشيرة إلى "تورط جهاز الموساد الإسرائيلي في التخطيط للعملية".وتمكنت الأجهزة الأمنية من "تفكيك خلية إرهابية مكونة من سبعة عناصر غير إيرانيين، تسللوا عبر الحدود الشرقية خلال الأيام الماضية بهدف تنفيذ هجوم خطير"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.وأكدت الوكالة أن "الفريق الإرهابي تم تدميره بالكامل"، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت ساعات، مضيفة:"وأسفرت العملية عن مقتل ستة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين، فيما أصيب اثنان من عناصر المديرية العامة للمخابرات في المحافظة".وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الخلية أسلحة متطورة تشمل قاذفات "RPG-7"، وقنابل، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال، وأسلحة رشاشة.وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية تلقت تدريبات خاصة وأجرت تمارين محاكاة على مجسم للمنشأة المستهدفة، وهي مؤشرات تحمل "بصمات الموساد" في الأساليب التدريبية والعملياتية، وفقا للوكالة.وتواصل الاستخبارات الإيرانية تحقيقاتها لتحديد هوية العناصر والكشف عن مزيد من الأدلة.وكان مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، عن نجاح عملياته الأمنية في "تحييد خليتين إرهابيتين بمحافظة سيستان وبلوشستان"، حيث تمكن من "القضاء على 5 عناصر إرهابية مدربة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية"، بحسب قوله.وكشفت دائرة العلاقات العامة في المقر عن تفاصيل العمليات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلاد، إذ تم "تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بيان صادر عن المقر أن "القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قنابل جاهزة للتفجير، كانت مخبأة استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية".
أعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "مقتل واعتقال عدد من الإرهابيين خلال تنفيذ ثلاث عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان".
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن العلاقات العامة لمقر قدس، بأنه "خاض مقاتلو المقر فجر اليوم، وبالتعاون مع عناصر الأمن، ثلاث عمليات مشتركة في المدن الثلاث المذكورة، حيث اشتبكوا مع عناصر الجماعات الإرهابية".
ووفقاً للتقرير، فقد "بلغ عدد القتلى حتى الآن 13 عنصراً إرهابياً في العمليات المشتركة بين الحرس الثوري وقوى الأمن"، مؤكدا أن "تفاصيل إضافية ونتائج أخرى للعمليات ستُعلن لاحقاً".
وأعلنت السلطات الإيرانية، مؤخرا، إحباط "مخطط إرهابي" استهدف منشأة حيوية
في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد، مشيرة إلى "تورط جهاز الموساد الإسرائيلي في التخطيط للعملية".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من "تفكيك خلية إرهابية
مكونة من سبعة عناصر غير إيرانيين، تسللوا عبر الحدود الشرقية خلال الأيام الماضية بهدف تنفيذ هجوم خطير"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وأكدت الوكالة أن "الفريق الإرهابي تم تدميره بالكامل"، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت ساعات، مضيفة:
"وأسفرت العملية عن مقتل ستة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين، فيما أصيب اثنان من عناصر المديرية العامة للمخابرات في المحافظة".
وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الخلية أسلحة متطورة تشمل قاذفات "RPG-7"، وقنابل، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال، وأسلحة رشاشة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية تلقت تدريبات خاصة وأجرت تمارين محاكاة على مجسم للمنشأة المستهدفة، وهي مؤشرات تحمل "بصمات الموساد" في الأساليب التدريبية والعملياتية، وفقا للوكالة.
وتواصل الاستخبارات الإيرانية تحقيقاتها لتحديد هوية العناصر والكشف عن مزيد من الأدلة.
وكان مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، عن نجاح عملياته الأمنية في "تحييد خليتين إرهابيتين بمحافظة سيستان وبلوشستان"، حيث تمكن من "القضاء على 5 عناصر إرهابية مدربة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية"، بحسب قوله.
وكشفت دائرة العلاقات العامة في المقر عن تفاصيل العمليات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية
والاستخبارية في البلاد، إذ تم "تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بيان صادر عن المقر أن "القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قنابل جاهزة للتفجير، كانت مخبأة استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية".