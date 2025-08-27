الحرس الثوري الإيراني: مقتل 13 إرهابيا في عملية أمنية شرقي البلاد واعتقال آخرين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 13 إرهابيا في عملية أمنية شرقي البلاد واعتقال آخرين
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 13 إرهابيا في عملية أمنية شرقي البلاد واعتقال آخرين
سبوتنيك عربي
أعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "مقتل واعتقال عدد من الإرهابيين خلال تنفيذ ثلاث عمليات مشتركة... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن العلاقات العامة لمقر قدس، بأنه "خاض مقاتلو المقر فجر اليوم، وبالتعاون مع عناصر الأمن، ثلاث عمليات مشتركة في المدن الثلاث المذكورة، حيث اشتبكوا مع عناصر الجماعات الإرهابية".ووفقاً للتقرير، فقد "بلغ عدد القتلى حتى الآن 13 عنصراً إرهابياً في العمليات المشتركة بين الحرس الثوري وقوى الأمن"، مؤكدا أن "تفاصيل إضافية ونتائج أخرى للعمليات ستُعلن لاحقاً".وأعلنت السلطات الإيرانية، مؤخرا، إحباط "مخطط إرهابي" استهدف منشأة حيوية في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد، مشيرة إلى "تورط جهاز الموساد الإسرائيلي في التخطيط للعملية".وتمكنت الأجهزة الأمنية من "تفكيك خلية إرهابية مكونة من سبعة عناصر غير إيرانيين، تسللوا عبر الحدود الشرقية خلال الأيام الماضية بهدف تنفيذ هجوم خطير"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.وأكدت الوكالة أن "الفريق الإرهابي تم تدميره بالكامل"، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت ساعات، مضيفة:"وأسفرت العملية عن مقتل ستة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين، فيما أصيب اثنان من عناصر المديرية العامة للمخابرات في المحافظة".وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الخلية أسلحة متطورة تشمل قاذفات "RPG-7"، وقنابل، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال، وأسلحة رشاشة.وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية تلقت تدريبات خاصة وأجرت تمارين محاكاة على مجسم للمنشأة المستهدفة، وهي مؤشرات تحمل "بصمات الموساد" في الأساليب التدريبية والعملياتية، وفقا للوكالة.وتواصل الاستخبارات الإيرانية تحقيقاتها لتحديد هوية العناصر والكشف عن مزيد من الأدلة.وكان مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، عن نجاح عملياته الأمنية في "تحييد خليتين إرهابيتين بمحافظة سيستان وبلوشستان"، حيث تمكن من "القضاء على 5 عناصر إرهابية مدربة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية"، بحسب قوله.وكشفت دائرة العلاقات العامة في المقر عن تفاصيل العمليات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلاد، إذ تم "تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بيان صادر عن المقر أن "القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قنابل جاهزة للتفجير، كانت مخبأة استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية".
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 13 إرهابيا في عملية أمنية شرقي البلاد واعتقال آخرين

07:59 GMT 27.08.2025
© AP Photo / Rudaw TVالقوات الأمنية بالقرب من الموقع الذي سقطت فيه الصواريخ في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية في أربيل، العراق، 15 يناير 2024.
القوات الأمنية بالقرب من الموقع الذي سقطت فيه الصواريخ في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية في أربيل، العراق، 15 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Rudaw TV
تابعنا عبر
أعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "مقتل واعتقال عدد من الإرهابيين خلال تنفيذ ثلاث عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن العلاقات العامة لمقر قدس، بأنه "خاض مقاتلو المقر فجر اليوم، وبالتعاون مع عناصر الأمن، ثلاث عمليات مشتركة في المدن الثلاث المذكورة، حيث اشتبكوا مع عناصر الجماعات الإرهابية".
ووفقاً للتقرير، فقد "بلغ عدد القتلى حتى الآن 13 عنصراً إرهابياً في العمليات المشتركة بين الحرس الثوري وقوى الأمن"، مؤكدا أن "تفاصيل إضافية ونتائج أخرى للعمليات ستُعلن لاحقاً".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
إيران تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال بزشكيان
15 أغسطس, 17:28 GMT
وأعلنت السلطات الإيرانية، مؤخرا، إحباط "مخطط إرهابي" استهدف منشأة حيوية في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد، مشيرة إلى "تورط جهاز الموساد الإسرائيلي في التخطيط للعملية".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من "تفكيك خلية إرهابية مكونة من سبعة عناصر غير إيرانيين، تسللوا عبر الحدود الشرقية خلال الأيام الماضية بهدف تنفيذ هجوم خطير"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وأكدت الوكالة أن "الفريق الإرهابي تم تدميره بالكامل"، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت ساعات، مضيفة:
"وأسفرت العملية عن مقتل ستة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين، فيما أصيب اثنان من عناصر المديرية العامة للمخابرات في المحافظة".
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
إيران تعلن العمل على توثيق حرب الـ12 يوما "قانونيا وتاريخيا"
23 أغسطس, 06:20 GMT
وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الخلية أسلحة متطورة تشمل قاذفات "RPG-7"، وقنابل، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال، وأسلحة رشاشة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية تلقت تدريبات خاصة وأجرت تمارين محاكاة على مجسم للمنشأة المستهدفة، وهي مؤشرات تحمل "بصمات الموساد" في الأساليب التدريبية والعملياتية، وفقا للوكالة.
وتواصل الاستخبارات الإيرانية تحقيقاتها لتحديد هوية العناصر والكشف عن مزيد من الأدلة.
وكان مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، عن نجاح عملياته الأمنية في "تحييد خليتين إرهابيتين بمحافظة سيستان وبلوشستان"، حيث تمكن من "القضاء على 5 عناصر إرهابية مدربة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية"، بحسب قوله.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
الحكومة الإيرانية: الحرب والتفاوض أدوات استراتیجیة بیدينا
24 أغسطس, 11:47 GMT
وكشفت دائرة العلاقات العامة في المقر عن تفاصيل العمليات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلاد، إذ تم "تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بيان صادر عن المقر أن "القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قنابل جاهزة للتفجير، كانت مخبأة استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية".
