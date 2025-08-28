دي فانس: كان من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف مع زيلينسكي في البيت الأبيض

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
دي فانس: كان من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف مع زيلينسكي في البيت الأبيض
دي فانس: كان من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف مع زيلينسكي في البيت الأبيض
دي فانس: كان من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف مع زيلينسكي في البيت الأبيض

06:13 GMT 28.08.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأنه "من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف بينه وبين فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض".
وقال فانس: "هل أرغب برؤية فضيحة عامة في المكتب البيضاوي؟ ليس بالضرورة"، مشيرًا إلى أنه "كان من الجيد للشعب الأمريكي أن يرى الخلاف مع زيلينسكي".

وأضاف دي فانس، في حديثه مع صحيفة "يو إس إيه توداي": "عندما كان بايدن في منصبه، كان زيلينسكي يأتي إلى واشنطن ويغادر بمليارات الدولارات دون أي هدف حقيقي أو أي دبلوماسية حقيقية أو أي فهم حقيقي لما كنا سنشتريه بتلك المليارات من الدولارات".

وتابع: "كانت (أوكرانيا) مثل حفرة أموال غريبة، حيث كنا نلقي المال لحل مشكلة دون أن يكون لدينا أي خطة حقيقية لحلها... كان دائما يزعجني حقا".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا
أمس, 09:59 GMT
ووصف نائب الرئيس الأمريكي، زيلينسكي بأنه "مُحرِّض جاحد للديمقراطيين"، عندما بدأ الأخير بتبرير خطواته، وإلقاء اللوم على روسيا، بل وتهديد الولايات المتحدة بأنها "ستتحمل عواقب الصراع"، رغم وجود محيط يفصل بينهما. ونتيجةً لذلك، طُلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض ولم يُوقَّع الاتفاق.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، وبّخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، لدى وصوله لتوقيع اتفاقية بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية الأوكرانية. وانتقد زيلينسكي، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي له، بأن الطريق إلى السلام في أوكرانيا هو الدبلوماسية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة لم تعد تُنفق أموالًا على الصراع الأوكراني، بل تبيع أسلحة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وهدد بفرض عقوبات على كل من روسيا وأوكرانيا، "إذا لم يُحرز أي تقدم في حل الصراع"، قائلاً إنه يريد إنهاء الصراع "بسرعة كبيرة".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
لافروف: لقاء بوتين وزيلينسكي طرح بشكل ارتجالي ولم يناقش في القمة الروسية الأمريكية
24 أغسطس, 13:33 GMT
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي عن برنامج مساعدات عسكرية جديد لأوكرانيا، قائلا: "تبيع واشنطن أسلحة لحلفاء أوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يدفعون ثمنها ويسلمونها إلى كييف. ولن تشمل الحزمة الأولى الصواريخ فحسب، بل ستشمل أيضًا بطاريات "باتريوت". ومن المتوقع أن ترسل بعض الدول منظوماتها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ثم تُجدد الدول ترساناتها".
وأشار المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، إلى أن خطة ترامب مجرد مشروع تجاري. وتعلن أوروبا استعدادها لإنفاق مبالغ طائلة على شراء الأسلحة بهدف استمرار الصراع الأوكراني.
روسيا: الحوار بين بوتين وترامب يغير العالم
أوربان لزيلينسكي: لا يمكن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالابتزاز والتفجيرات
