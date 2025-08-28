https://sarabic.ae/20250828/دي-فانس-كان-من-المفيد-للأمريكيين-رؤية-الخلاف-مع-زيلينسكي-في-البيت-الأبيض-1104221438.html
دي فانس: كان من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف مع زيلينسكي في البيت الأبيض
دي فانس: كان من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف مع زيلينسكي في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأنه "من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف بينه وبين فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض". 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T06:13+0000
2025-08-28T06:13+0000
2025-08-28T06:13+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg
وقال فانس: "هل أرغب برؤية فضيحة عامة في المكتب البيضاوي؟ ليس بالضرورة"، مشيرًا إلى أنه "كان من الجيد للشعب الأمريكي أن يرى الخلاف مع زيلينسكي".وتابع: "كانت (أوكرانيا) مثل حفرة أموال غريبة، حيث كنا نلقي المال لحل مشكلة دون أن يكون لدينا أي خطة حقيقية لحلها... كان دائما يزعجني حقا".ووصف نائب الرئيس الأمريكي، زيلينسكي بأنه "مُحرِّض جاحد للديمقراطيين"، عندما بدأ الأخير بتبرير خطواته، وإلقاء اللوم على روسيا، بل وتهديد الولايات المتحدة بأنها "ستتحمل عواقب الصراع"، رغم وجود محيط يفصل بينهما. ونتيجةً لذلك، طُلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض ولم يُوقَّع الاتفاق.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة لم تعد تُنفق أموالًا على الصراع الأوكراني، بل تبيع أسلحة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وهدد بفرض عقوبات على كل من روسيا وأوكرانيا، "إذا لم يُحرز أي تقدم في حل الصراع"، قائلاً إنه يريد إنهاء الصراع "بسرعة كبيرة".وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي عن برنامج مساعدات عسكرية جديد لأوكرانيا، قائلا: "تبيع واشنطن أسلحة لحلفاء أوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يدفعون ثمنها ويسلمونها إلى كييف. ولن تشمل الحزمة الأولى الصواريخ فحسب، بل ستشمل أيضًا بطاريات "باتريوت". ومن المتوقع أن ترسل بعض الدول منظوماتها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ثم تُجدد الدول ترساناتها".وأشار المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، إلى أن خطة ترامب مجرد مشروع تجاري. وتعلن أوروبا استعدادها لإنفاق مبالغ طائلة على شراء الأسلحة بهدف استمرار الصراع الأوكراني.روسيا: الحوار بين بوتين وترامب يغير العالمأوربان لزيلينسكي: لا يمكن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالابتزاز والتفجيرات
https://sarabic.ae/20250827/الكرملين-الصراع-في-أوكرانيا-معقد-ولم-تثيره-روسيا-1104181530.html
https://sarabic.ae/20250824/لافروف-مسألة-لقاء-بوتين-وزيلينسكي-طرحت-بشكل-ارتجالي-ولم-تناقش-في-القمة-الروسية-الأميركية---عاجل--1104088971.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1680:1259_1920x0_80_0_0_0d2078edae3ab706b6d8c59902c49d26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
دي فانس: كان من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف مع زيلينسكي في البيت الأبيض
صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأنه "من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف بينه وبين فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض".
وقال فانس: "هل أرغب برؤية فضيحة عامة في المكتب البيضاوي؟ ليس بالضرورة"، مشيرًا إلى أنه "كان من الجيد للشعب الأمريكي أن يرى الخلاف مع زيلينسكي".
وأضاف دي فانس، في حديثه مع صحيفة "يو إس إيه توداي": "عندما كان بايدن في منصبه، كان زيلينسكي يأتي إلى واشنطن ويغادر بمليارات الدولارات دون أي هدف حقيقي أو أي دبلوماسية حقيقية أو أي فهم حقيقي لما كنا سنشتريه بتلك المليارات من الدولارات".
وتابع: "كانت (أوكرانيا) مثل حفرة أموال غريبة، حيث كنا نلقي المال لحل مشكلة دون أن يكون لدينا أي خطة حقيقية لحلها... كان دائما يزعجني حقا".
ووصف نائب الرئيس الأمريكي، زيلينسكي بأنه "مُحرِّض جاحد للديمقراطيين"، عندما بدأ الأخير بتبرير خطواته، وإلقاء اللوم على روسيا، بل وتهديد الولايات المتحدة بأنها "ستتحمل عواقب الصراع"، رغم وجود محيط يفصل بينهما. ونتيجةً لذلك، طُلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض ولم يُوقَّع الاتفاق.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، وبّخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، لدى وصوله لتوقيع اتفاقية بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية الأوكرانية. وانتقد زيلينسكي، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي له، بأن الطريق إلى السلام في أوكرانيا هو الدبلوماسية.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة لم تعد تُنفق أموالًا على الصراع الأوكراني، بل تبيع أسلحة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وهدد بفرض عقوبات على كل من روسيا وأوكرانيا، "إذا لم يُحرز أي تقدم في حل الصراع"، قائلاً إنه يريد إنهاء الصراع "بسرعة كبيرة".
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي عن برنامج مساعدات عسكرية جديد لأوكرانيا، قائلا: "تبيع واشنطن أسلحة لحلفاء أوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يدفعون ثمنها ويسلمونها إلى كييف. ولن تشمل الحزمة الأولى الصواريخ فحسب، بل ستشمل أيضًا بطاريات "باتريوت". ومن المتوقع أن ترسل بعض الدول منظوماتها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ثم تُجدد الدول ترساناتها".
وأشار المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، إلى أن خطة ترامب مجرد مشروع تجاري. وتعلن أوروبا استعدادها لإنفاق مبالغ طائلة على شراء الأسلحة بهدف استمرار الصراع الأوكراني.