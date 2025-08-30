https://sarabic.ae/20250830/متخصص-في-الشأن-الروسي-مواقف-بوتين-تعيد-تعريف-معنى-السيادة-1104313688.html
متخصص في الشأن الروسي: مواقف بوتين تعيد تعريف معنى السيادة
تناول الدكتور سمير الخطيب، الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، المواقف التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية زيارته إلى الصين، للمشاركة... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
وأشار الخطيب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذه الرسائل المباشرة وغير المباشرة تعيد تعريف معنى السيادة، وهي مهمة للعالم بأسره وتحمل الكثير من الأبعاد".وفي ما يتعلق بالتعاملات المالية، أشار الدكتور سمير الخطيب، إلى أن "تعزيز التبادل بالعملات المحلية بين روسيا والصين، يضعف من هيمنة الدولار والنفوذ الأمريكي المرتبط به".كما شدد الخطيب على أن "بوتين، من خلال خطابه ومواقفه، يذكّر بالتاريخ الحقيقي للانتصار على النازية، التي كانت كارثة على العالم، موجهًا في الوقت ذاته نقدًا لأوروبا التي كانت منشأ النازية، والتي تحاول إعادة إنتاجها عبر دعم أوكرانيا".وأضاف: "عندما تتحول "بريكس" إلى تكتل سياسي قادر على اتخاذ قرارات موحدة وتوافقية، سيبدأ الانقلاب الفعلي للنظام العالمي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب".
تناول الدكتور سمير الخطيب، الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، المواقف التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية زيارته إلى الصين، للمشاركة في احتفالات عيد نصر الصين بحرب المقاومة الشعبية ضد اليابان وفي الحرب العالمية الثانية وفي قمة "شانغهاي للتعاون"، والتي تناول فيها طبيعة العلاقة غير المسبوقة بين البلدين.
وأشار الخطيب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذه الرسائل المباشرة وغير المباشرة تعيد تعريف معنى السيادة، وهي مهمة للعالم بأسره وتحمل الكثير من الأبعاد".
وأوضح أن "الرئيس بوتين ركّز على 3 نقاط أساسية، تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، توجّه مستقبلي لدول العالم الثالث نحو الصين عبر منظمة شانغهاي للحصول على القروض، وتأكيد صمود روسيا وعدم عزلتها، مع نمو تجارتها مع الصين رغم العقوبات، إذ بلغ الميزان التجاري مستوى غير مسبوق وصل الى 240 مليار دولار، في ظل اعتماد الصين شبه التام على الطاقة الروسية، ما يعكس استدامة العلاقة الاقتصادية والسياسية بين البلدين".
وفي ما يتعلق بالتعاملات المالية، أشار الدكتور سمير الخطيب، إلى أن "تعزيز التبادل بالعملات المحلية بين روسيا والصين، يضعف من هيمنة الدولار والنفوذ الأمريكي المرتبط به".
كما شدد الخطيب على أن "بوتين، من خلال خطابه ومواقفه، يذكّر بالتاريخ الحقيقي للانتصار على النازية
، التي كانت كارثة على العالم، موجهًا في الوقت ذاته نقدًا لأوروبا التي كانت منشأ النازية، والتي تحاول إعادة إنتاجها عبر دعم أوكرانيا".
وختم الخطيب بقوله إن "استمرار توسّع مجموعة "بريكس" سيجعلها قادرة على السيطرة على الاقتصاد العالمي، فيما قد تحل منظمة شانغهاي محل البنك الدولي إذا واصلت منح القروض وفق الشروط نفسها".
وأضاف: "عندما تتحول "بريكس
" إلى تكتل سياسي قادر على اتخاذ قرارات موحدة وتوافقية، سيبدأ الانقلاب الفعلي للنظام العالمي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب".