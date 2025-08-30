متخصص في الشأن الروسي: مواقف بوتين تعيد تعريف معنى السيادة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/متخصص-في-الشأن-الروسي-مواقف-بوتين-تعيد-تعريف-معنى-السيادة-1104313688.html
متخصص في الشأن الروسي: مواقف بوتين تعيد تعريف معنى السيادة
متخصص في الشأن الروسي: مواقف بوتين تعيد تعريف معنى السيادة
سبوتنيك عربي
تناول الدكتور سمير الخطيب، الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، المواقف التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية زيارته إلى الصين، للمشاركة... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T10:30+0000
2025-08-30T10:30+0000
حصري
فلاديمير بوتين
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103234279_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_3af9f05712ab87adb83cb27113e4023f.jpg
وأشار الخطيب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذه الرسائل المباشرة وغير المباشرة تعيد تعريف معنى السيادة، وهي مهمة للعالم بأسره وتحمل الكثير من الأبعاد".وفي ما يتعلق بالتعاملات المالية، أشار الدكتور سمير الخطيب، إلى أن "تعزيز التبادل بالعملات المحلية بين روسيا والصين، يضعف من هيمنة الدولار والنفوذ الأمريكي المرتبط به".كما شدد الخطيب على أن "بوتين، من خلال خطابه ومواقفه، يذكّر بالتاريخ الحقيقي للانتصار على النازية، التي كانت كارثة على العالم، موجهًا في الوقت ذاته نقدًا لأوروبا التي كانت منشأ النازية، والتي تحاول إعادة إنتاجها عبر دعم أوكرانيا".وأضاف: "عندما تتحول "بريكس" إلى تكتل سياسي قادر على اتخاذ قرارات موحدة وتوافقية، سيبدأ الانقلاب الفعلي للنظام العالمي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250829/بوتين-الغرب-يعيد-النظر-في-نتائج-الحرب-العالمية-الثانية-ويزور-الحقائق-التاريخية-1104302844.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103234279_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_ba33f655a442a1d0bf0ce1db41748d9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, فلاديمير بوتين, روسيا, الصين
حصري, فلاديمير بوتين, روسيا, الصين

متخصص في الشأن الروسي: مواقف بوتين تعيد تعريف معنى السيادة

10:30 GMT 30.08.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الدكتور سمير الخطيب، الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، المواقف التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية زيارته إلى الصين، للمشاركة في احتفالات عيد نصر الصين بحرب المقاومة الشعبية ضد اليابان وفي الحرب العالمية الثانية وفي قمة "شانغهاي للتعاون"، والتي تناول فيها طبيعة العلاقة غير المسبوقة بين البلدين.
وأشار الخطيب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذه الرسائل المباشرة وغير المباشرة تعيد تعريف معنى السيادة، وهي مهمة للعالم بأسره وتحمل الكثير من الأبعاد".

وأوضح أن "الرئيس بوتين ركّز على 3 نقاط أساسية، تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، توجّه مستقبلي لدول العالم الثالث نحو الصين عبر منظمة شانغهاي للحصول على القروض، وتأكيد صمود روسيا وعدم عزلتها، مع نمو تجارتها مع الصين رغم العقوبات، إذ بلغ الميزان التجاري مستوى غير مسبوق وصل الى 240 مليار دولار، في ظل اعتماد الصين شبه التام على الطاقة الروسية، ما يعكس استدامة العلاقة الاقتصادية والسياسية بين البلدين".

وفي ما يتعلق بالتعاملات المالية، أشار الدكتور سمير الخطيب، إلى أن "تعزيز التبادل بالعملات المحلية بين روسيا والصين، يضعف من هيمنة الدولار والنفوذ الأمريكي المرتبط به".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
بوتين: الغرب يعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية ويزوّر الحقيقة التاريخية
أمس, 22:47 GMT
كما شدد الخطيب على أن "بوتين، من خلال خطابه ومواقفه، يذكّر بالتاريخ الحقيقي للانتصار على النازية، التي كانت كارثة على العالم، موجهًا في الوقت ذاته نقدًا لأوروبا التي كانت منشأ النازية، والتي تحاول إعادة إنتاجها عبر دعم أوكرانيا".

وختم الخطيب بقوله إن "استمرار توسّع مجموعة "بريكس" سيجعلها قادرة على السيطرة على الاقتصاد العالمي، فيما قد تحل منظمة شانغهاي محل البنك الدولي إذا واصلت منح القروض وفق الشروط نفسها".

وأضاف: "عندما تتحول "بريكس" إلى تكتل سياسي قادر على اتخاذ قرارات موحدة وتوافقية، سيبدأ الانقلاب الفعلي للنظام العالمي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала