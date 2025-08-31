https://sarabic.ae/20250831/دراسة-حوسبة-متكاملة-في-ألياف-ملابس-قابلة-للارتداء-ويمكنك-غسلها-أيضا-1104355672.html

دراسة: حوسبة متكاملة في ألياف ملابس قابلة للارتداء ويمكنك غسلها أيضا

دراسة: حوسبة متكاملة في ألياف ملابس قابلة للارتداء ويمكنك غسلها أيضا

كشفت دراسة حديثة عن جهاز كمبيوتر ليفي جديد يحتوي على ثمانية أجهزة تعمل معًا كوحدة حوسبة متكاملة، ويسعى العلماء إلى نسج العديد منها لتعمل معا كملابس ذكية...

ويأمل الباحثون أن يتمكنوا يوما ما من نسج العديد من هذه الألياف معا في شبكة "حوسبة ألياف" متماسكة، أي ملابس ذات قدرات ذكية. المنسوجات الذكية، المعروفة أيضا باسم الأقمشة الذكية أو المنسوجات الإلكترونية، هي مواد تحتوي على مكونات إلكترونية تعزز ميزات الأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من المنتجات، بحسب ماورد في صحيفة "livescience" حول هذه الدراسة.ومن أهم قيود المنسوجات الذكية محدودية سابقا، قدرات الحوسبة لكل ليف على حدة، وعدم تضمينها أي مصادر أو مكونات محلية مخصصة. ونظرا لافتقار هذه الألياف إلى المصادر، تصبح المهام الأساسية، مثل تفسير الإشارات الحيوية آنيًا، صعبة، ويصعب أيضا التقاط الإشارات لمعالجة البيانات لاحقا.ولكن في هذه الدراسة تمكن العلماء من دمج الاستشعار والتواصل والحوسبة والتخزين في خيط ليفي واحد.ويعتبر العلماء أن هذا الأمر قد يفتح المجال لبناء شبكات من هذه الألياف المرنة، كقطع ملابس مرنة، يمكن غسلها، يكون لها استخدامات فريدة ومفيدة في المستقبل.أول شخص لديه شريحة داخل دماغه يتمكن من التحكم في فأرة الكمبيوتر "بقوة الفكر"

