دراسة: حوسبة متكاملة في ألياف ملابس قابلة للارتداء ويمكنك غسلها أيضا
دراسة: حوسبة متكاملة في ألياف ملابس قابلة للارتداء ويمكنك غسلها أيضا
ويأمل الباحثون أن يتمكنوا يوما ما من نسج العديد من هذه الألياف معا في شبكة "حوسبة ألياف" متماسكة، أي ملابس ذات قدرات ذكية. المنسوجات الذكية، المعروفة أيضا باسم الأقمشة الذكية أو المنسوجات الإلكترونية، هي مواد تحتوي على مكونات إلكترونية تعزز ميزات الأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من المنتجات، بحسب ماورد في صحيفة "livescience" حول هذه الدراسة.ومن أهم قيود المنسوجات الذكية محدودية سابقا، قدرات الحوسبة لكل ليف على حدة، وعدم تضمينها أي مصادر أو مكونات محلية مخصصة. ونظرا لافتقار هذه الألياف إلى المصادر، تصبح المهام الأساسية، مثل تفسير الإشارات الحيوية آنيًا، صعبة، ويصعب أيضا التقاط الإشارات لمعالجة البيانات لاحقا.ولكن في هذه الدراسة تمكن العلماء من دمج الاستشعار والتواصل والحوسبة والتخزين في خيط ليفي واحد.ويعتبر العلماء أن هذا الأمر قد يفتح المجال لبناء شبكات من هذه الألياف المرنة، كقطع ملابس مرنة، يمكن غسلها، يكون لها استخدامات فريدة ومفيدة في المستقبل.
https://sarabic.ae/20250201/بسعة-50-كيوبت-روسيا-تكشف-عن-أول-حاسوب-كمومي-روسي-بالكامل-1097378381.html
https://sarabic.ae/20250227/علماء-روس-يبتكرون-مادة-مستدامة-مقاومة-للماء-يمكن-استخدامها-على-الملابس-1098215772.html
كشفت دراسة حديثة عن جهاز كمبيوتر ليفي جديد يحتوي على ثمانية أجهزة تعمل معًا كوحدة حوسبة متكاملة، ويسعى العلماء إلى نسج العديد منها لتعمل معا كملابس ذكية متماسكة.
ويأمل الباحثون أن يتمكنوا يوما ما من نسج العديد من هذه الألياف معا في شبكة "حوسبة ألياف" متماسكة، أي ملابس ذات قدرات ذكية.
المنسوجات الذكية، المعروفة أيضا باسم الأقمشة الذكية أو المنسوجات الإلكترونية، هي مواد تحتوي على مكونات إلكترونية تعزز ميزات الأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من المنتجات، بحسب ماورد في صحيفة "livescience" حول هذه الدراسة.

يمكن استخدام هذه المواد في صنع مواد مزودة بمكونات حوسبة مدمجة، كاستخدامها في الملابس أو في عروض المنسوجات الذكية، وكان من أوائل التطبيقات الحديثة لهذا الأمر ابتكار"ليلي باد" عام 2007، وهو عبارة عن سلسلة من المكونات الإلكترونية القابلة للخياطة، مصممة للاستخدام في الملابس التفاعلية أو الألعاب أو المنحوتات.

حاسوب كمومي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجتمع
بسعة 50 كيوبت... روسيا تكشف عن أول حاسوب كمومي روسي بالكامل
1 فبراير, 14:23 GMT
ومن أهم قيود المنسوجات الذكية محدودية سابقا، قدرات الحوسبة لكل ليف على حدة، وعدم تضمينها أي مصادر أو مكونات محلية مخصصة.
ونظرا لافتقار هذه الألياف إلى المصادر، تصبح المهام الأساسية، مثل تفسير الإشارات الحيوية آنيًا، صعبة، ويصعب أيضا التقاط الإشارات لمعالجة البيانات لاحقا.
مركبات نانوية هجينة ناقلات نانو لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون مادة مستدامة مقاومة للماء يمكن استخدامها على الملابس
27 فبراير, 04:58 GMT
ولكن في هذه الدراسة تمكن العلماء من دمج الاستشعار والتواصل والحوسبة والتخزين في خيط ليفي واحد.
ويعتبر العلماء أن هذا الأمر قد يفتح المجال لبناء شبكات من هذه الألياف المرنة، كقطع ملابس مرنة، يمكن غسلها، يكون لها استخدامات فريدة ومفيدة في المستقبل.
أول شخص لديه شريحة داخل دماغه يتمكن من التحكم في فأرة الكمبيوتر "بقوة الفكر"
