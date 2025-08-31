https://sarabic.ae/20250831/دراسة-حوسبة-متكاملة-في-ألياف-ملابس-قابلة-للارتداء-ويمكنك-غسلها-أيضا-1104355672.html
دراسة: حوسبة متكاملة في ألياف ملابس قابلة للارتداء ويمكنك غسلها أيضا
دراسة: حوسبة متكاملة في ألياف ملابس قابلة للارتداء ويمكنك غسلها أيضا
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن جهاز كمبيوتر ليفي جديد يحتوي على ثمانية أجهزة تعمل معًا كوحدة حوسبة متكاملة، ويسعى العلماء إلى نسج العديد منها لتعمل معا كملابس ذكية... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T17:10+0000
2025-08-31T17:10+0000
2025-08-31T17:11+0000
وسائط متعددة
العالم
تكنولوجيا
أخبار الأبحاث العلمية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082210817_0:244:2730:1780_1920x0_80_0_0_76ae4c7e70813117c0b4500549cf2d4c.jpg
ويأمل الباحثون أن يتمكنوا يوما ما من نسج العديد من هذه الألياف معا في شبكة "حوسبة ألياف" متماسكة، أي ملابس ذات قدرات ذكية. المنسوجات الذكية، المعروفة أيضا باسم الأقمشة الذكية أو المنسوجات الإلكترونية، هي مواد تحتوي على مكونات إلكترونية تعزز ميزات الأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من المنتجات، بحسب ماورد في صحيفة "livescience" حول هذه الدراسة.ومن أهم قيود المنسوجات الذكية محدودية سابقا، قدرات الحوسبة لكل ليف على حدة، وعدم تضمينها أي مصادر أو مكونات محلية مخصصة. ونظرا لافتقار هذه الألياف إلى المصادر، تصبح المهام الأساسية، مثل تفسير الإشارات الحيوية آنيًا، صعبة، ويصعب أيضا التقاط الإشارات لمعالجة البيانات لاحقا.ولكن في هذه الدراسة تمكن العلماء من دمج الاستشعار والتواصل والحوسبة والتخزين في خيط ليفي واحد.ويعتبر العلماء أن هذا الأمر قد يفتح المجال لبناء شبكات من هذه الألياف المرنة، كقطع ملابس مرنة، يمكن غسلها، يكون لها استخدامات فريدة ومفيدة في المستقبل.أول شخص لديه شريحة داخل دماغه يتمكن من التحكم في فأرة الكمبيوتر "بقوة الفكر"
https://sarabic.ae/20250201/بسعة-50-كيوبت-روسيا-تكشف-عن-أول-حاسوب-كمومي-روسي-بالكامل-1097378381.html
https://sarabic.ae/20250227/علماء-روس-يبتكرون-مادة-مستدامة-مقاومة-للماء-يمكن-استخدامها-على-الملابس-1098215772.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082210817_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cf7d7e85919fcf5a4ef4ac692d0bd17a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, تكنولوجيا, أخبار الأبحاث العلمية
العالم, تكنولوجيا, أخبار الأبحاث العلمية
دراسة: حوسبة متكاملة في ألياف ملابس قابلة للارتداء ويمكنك غسلها أيضا
17:10 GMT 31.08.2025 (تم التحديث: 17:11 GMT 31.08.2025)
كشفت دراسة حديثة عن جهاز كمبيوتر ليفي جديد يحتوي على ثمانية أجهزة تعمل معًا كوحدة حوسبة متكاملة، ويسعى العلماء إلى نسج العديد منها لتعمل معا كملابس ذكية متماسكة.
ويأمل الباحثون أن يتمكنوا يوما ما من نسج العديد من هذه الألياف معا في شبكة "حوسبة ألياف" متماسكة، أي ملابس ذات قدرات ذكية.
المنسوجات الذكية، المعروفة أيضا باسم الأقمشة الذكية أو المنسوجات الإلكترونية، هي مواد تحتوي على مكونات إلكترونية تعزز ميزات الأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من المنتجات، بحسب ماورد في صحيفة "livescience"
حول هذه الدراسة.
يمكن استخدام هذه المواد في صنع مواد مزودة بمكونات حوسبة مدمجة، كاستخدامها في الملابس أو في عروض المنسوجات الذكية، وكان من أوائل التطبيقات الحديثة لهذا الأمر ابتكار"ليلي باد" عام 2007، وهو عبارة عن سلسلة من المكونات الإلكترونية القابلة للخياطة، مصممة للاستخدام في الملابس التفاعلية أو الألعاب أو المنحوتات.
ومن أهم قيود المنسوجات الذكية محدودية سابقا، قدرات الحوسبة لكل ليف على حدة، وعدم تضمينها أي مصادر أو مكونات محلية مخصصة.
ونظرا لافتقار هذه الألياف إلى المصادر، تصبح المهام الأساسية، مثل تفسير الإشارات الحيوية آنيًا، صعبة، ويصعب أيضا التقاط الإشارات لمعالجة البيانات لاحقا.
ولكن في هذه الدراسة تمكن العلماء من دمج الاستشعار والتواصل والحوسبة والتخزين في خيط ليفي واحد.
ويعتبر العلماء أن هذا الأمر قد يفتح المجال لبناء شبكات من هذه الألياف المرنة، كقطع ملابس مرنة، يمكن غسلها، يكون لها استخدامات فريدة ومفيدة في المستقبل.