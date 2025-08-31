https://sarabic.ae/20250831/هل-تقبل-الحكومة-السورية-المؤقتة-بـمزارع-شبعا-مقابل-الجولان؟-1104337700.html

هل تقبل الحكومة السورية المؤقتة بـ"مزارع شبعا" مقابل "الجولان"؟

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بالتزامن مع مفاوضات تجرى بين الحكومة المؤقتة وحكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لم تعلن كل تفاصيله حتى الآن. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

بالأمس أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت سلسلة عمليات ليلية في جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص "المشتبه بتورطهم في ترويج أنشطة ضد القوات الإسرائيلية".وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "في سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا، قوات جيش الدفاع اعتقلت مشتبهًا بهم بالتورط في ترويج نشاطات ضد قواتنا". كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة أنباء عن دراسة حكومته الانسحاب من مزارع شبعا مقابل استمرار احتلالها هضبة الجولان السورية.وقال مكتب نتنياهو، في بيان مساء الأربعاء، إن "التقرير الذي يزعم أن إسرائيل تدرس التنازل عن جبل دوف (جبل الروس في مزارع شبعا) هو خبر كاذب تماما".والأربعاء، ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن "إسرائيل درست بجدية التنازل عن منطقة جبل دوف مقابل تنازل سوريا عن مطالبتها بمرتفعات الجولان، وذلك في محادثات أمنية مع دمشق قبل أسابيع".ضغط عسكريقال رياض درار، الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن إسرائيل، وهي تفاوض تمارس ضغوط بالوسائل العسكرية، وتستمر في الضغط على الحكومة السورية المؤقتة، ومتابعة بعض المواقع العسكرية التي تعتقد أنها تحتوي على أسلحة لا تريد أن تستخدم ضدها.وأضاف درار، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل يمكن أن تحيد بعض المطلوبين خلال هذه الفترة الفاصلة، بما يعتقد أنه قد يقود إلى تفاهمات بين الحكومة السورية المؤقتة وإسرائيل نحو التطبيع.وأوضح أن تركيا لم تعترض على اللقاءين اللذين عقدا في باكو وباريس مع إسرائيل، بينما اعترضت على اللقاء مع قوات سوريا الديمقراطية، مما يعني أن تركيا قد تدفع من أجل تفاهمات وربما لتقاسم الكعكة السورية.وأشار إلى أن إسرائيل ترغب في احتلال كل المناطق السورية، لكنها لا تستطيع في الوقت الحاضر، ويمكن أن تكتفي بما سيطرت عليه في الجنوب، ولن تتراجع عنه طالما أن الدولة السورية بهذا الضعف.لفت إلى أن الوقت غير مهيأ لاحتلال مناطق جديدة، وإن كان مشروع "ممر داوود" الذي يربط بين السويداء وشاطئ الفرات هو في الذهن الإسرائيلي.في الإطار أدان الأستاذ عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء ميثاق دمشق، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدا أن هذه الأعمال العدوانية تحمل في طياتها أهدافا خبيثة تتجاوز مجرد العمليات العسكرية.أهداف إسرائيليةوقال الحلواني في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لها عدة أهداف واضحة ومكشوفة، يأتي في مقدمتها سعي إسرائيل لإبقاء الدولة السورية في حالة دائمة من الهاجس الأمني، مما يعرقل جهود التنمية والاستقرار، كما تهدف إلى خلق بؤر توتر في مناطق حساسة كالجنوب والسويداء، مستغلة الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب السوري لفرض وقائع جديدة على الأرض.وأضاف الحلواني أن الأهداف الإسرائيلية تتضمن إحباط الشعور الوطني والقومي لدى السوريين، ومحاولة زعزعة ثقتهم بوطنهم وقيادتهم.حول ما تردد بشأن المفاوضات بين الشرع والجانب الإسرائيلي، قال الحلواني:"لقد أثبتت القيادة السورية مصداقيتها عندما صرحت سابقا بأنها تجلس مع الإسرائيليين عبر وسطاء للعودة إلى اتفاقية" فك الاشتباك لعام 1974، ما يؤكد أن الكيان المحتل يعمل دائما على تنفيذ مخططاته بعيدا عن أي اعتبار للآخرين، ويستخدم البعض لتحقيق أهدافه، ومصير كل من يصدق هذا الكيان هو الزوال بمجرد انتهاء دوره".وفيما يتعلق بالمعلومات المتداولة حول تبادل الأراضي "جزء من مزارع شبعا مقابل الجولان"، أوضح الحلواني: "لا توجد معلومات مؤكدة تفيد بأن إسرائيل قد عرضت مناطق من شبعا المحتلة بدلا عن الجولان المحتل، وإن صح ذلك، فهو عمل لا يصدر إلا عن اللصوص المحترفين في هذه المهنة، هذا الطرح غير منطقي ولن يلقى أي قبول، فكيف لدولة محتلة أن تعرض أرضا لا تملكها أصلا مقابل أرض سورية محتلة.وأشار إلى أن العرض يهدف، إلى ضرب العلاقات السورية اللبنانية، وهو أمر لن يستقيم أبدا ولن ينجح في تحقيق أهدافه الخبيثة.وشدد الحلواني على رفض القبول بمثل هذا المقترح تحت أي حال من الأحوال.وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية السورية، الاعتداء الإسرائيلي، الذي أسفر عن مقتل 6 من الجنود جراء قصف وحدة تابعة للجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، وأكدت في بيان لها، أن "الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وخرقا للسيادة السورية ووحدة أراضيها".

