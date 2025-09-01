عربي
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران- عاجل
البرنامج الرسمي لقمة شنغهاي للتعاون 2025 ينطلق اليوم
استهل البرنامج الرسمي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الاثنين، في 1 سبتمبر/ أيلول، فعالياته في مدينة تيانجين الصينية.
ويحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الجامعة لزعماء الدول الحاضرة، ويعقد اجتماعات ثنائية مع القادة الأجانب.ويشمل البرنامج أيضا زيارة إلى العاصمة بكين، حيث من المقرر إجراء محادثة ثلاثية مع زعيمي منغوليا والصين، بالإضافة إلى محادثات منفصلة مع نظيره الصيني شي جين بينغ ورؤساء الدول الأخرى.وتقام في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها .وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين "شي جين بينج"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدوليةبوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل
البرنامج الرسمي لقمة شنغهاي للتعاون 2025 ينطلق اليوم

استهل البرنامج الرسمي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الاثنين، في 1 سبتمبر/ أيلول، فعالياته في مدينة تيانجين الصينية.
ويحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الجامعة لزعماء الدول الحاضرة، ويعقد اجتماعات ثنائية مع القادة الأجانب.
ويشمل البرنامج أيضا زيارة إلى العاصمة بكين، حيث من المقرر إجراء محادثة ثلاثية مع زعيمي منغوليا والصين، بالإضافة إلى محادثات منفصلة مع نظيره الصيني شي جين بينغ ورؤساء الدول الأخرى.
بوتين يلتقي مع شي جين بينغ وباشينيان وتوكاييف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أمس, 17:27 GMT

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الرئيس الروسي حاضرا كضيف رئيسي في الاحتفالات في بكين المخصصة للذكرى 80 للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

وتقام في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها .
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين "شي جين بينج"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".
رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في حفل الترحيب الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
شي جين بينغ: اقتصادات دول منظمة شنغهاي تقارب 30 تريليون دولار أمريكي
04:09 GMT
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدولية
بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل
