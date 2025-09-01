https://sarabic.ae/20250901/البرنامج-الرسمي-لقمة-شنغهاي-للتعاون-2025-ينطلق-اليوم-1104364950.html
البرنامج الرسمي لقمة شنغهاي للتعاون 2025 ينطلق اليوم
البرنامج الرسمي لقمة شنغهاي للتعاون 2025 ينطلق اليوم
سبوتنيك عربي
استهل البرنامج الرسمي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الاثنين، في 1 سبتمبر/ أيلول، فعالياته في مدينة تيانجين الصينية. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T06:35+0000
2025-09-01T06:35+0000
2025-09-01T06:35+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104341489_0:504:2745:2048_1920x0_80_0_0_4d90837b9c8358700c796e14c5c02fbb.jpg
ويحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الجامعة لزعماء الدول الحاضرة، ويعقد اجتماعات ثنائية مع القادة الأجانب.ويشمل البرنامج أيضا زيارة إلى العاصمة بكين، حيث من المقرر إجراء محادثة ثلاثية مع زعيمي منغوليا والصين، بالإضافة إلى محادثات منفصلة مع نظيره الصيني شي جين بينغ ورؤساء الدول الأخرى.وتقام في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها .وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين "شي جين بينج"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدوليةبوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل
https://sarabic.ae/20250831/بوتين-يلتقي-مع-شي-جين-بينغ-وباشينيان-وتوكاييف-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1104356277.html
https://sarabic.ae/20250901/شي-جين-بينغ-اقتصادات-دول-منظمة-شنغهاي-تقارب-30-تريليون-دولار-أمريكي-1104363274.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104341489_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f7c020bf7bd2d3420972bec17184d888.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة شنغهاي للتعاون, الصين
منظمة شنغهاي للتعاون, الصين
البرنامج الرسمي لقمة شنغهاي للتعاون 2025 ينطلق اليوم
استهل البرنامج الرسمي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الاثنين، في 1 سبتمبر/ أيلول، فعالياته في مدينة تيانجين الصينية.
ويحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الجامعة لزعماء الدول الحاضرة، ويعقد اجتماعات ثنائية مع القادة الأجانب.
ويشمل البرنامج أيضا زيارة إلى العاصمة بكين، حيث من المقرر إجراء محادثة ثلاثية مع زعيمي منغوليا والصين، بالإضافة إلى محادثات منفصلة مع نظيره الصيني شي جين بينغ ورؤساء الدول الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون الرئيس الروسي حاضرا كضيف رئيسي في الاحتفالات في بكين المخصصة للذكرى 80 للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
وتقام في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها .
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين "شي جين بينج"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.