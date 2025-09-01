عربي
مستشار المجلس السياسي في صنعاء لـ"سبوتنيك": لا مجال للحسابات السياسية بعد اغتيال رئيس الحكومة ورفاقه
أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، عبد العزيز الترب، أن اليمن لا يمكن أن يقبل بحماية الخونة ومن يدافع عنهم فهو مثلهم، وكل من تورط في جريمة استهداف رئيس الحكومة ومرافقيه هو خائن ولا مجال هنا للحسابات السياسية.
وقال في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "لا يمكن لأي خائن أن يحظى بأي شكل من أشكال الحماية، ومن يدافع عن أي خائن فهو خائن مثلة، وهذا ليس تصريح عابر كما قال القائد عبد الملك الحوثي، بل موقف حازم يحمل دلالات واضحة، فالـقـائد في هذا الموقف وجه رسالة صريحة بأن من تورط في هذه الـجـريـمـة، أو ساندها، أو حاول تبريرها، أو حتى التستر على مرتكبيها، هو في خانة الخيانة".
وأضاف الترب: "لا مجال للمجاملات أو الحسابات السياسية في مثل هذا الحدث الجلل، الـجـريـمـة التي استهدفت رأس الدولة ومؤسساتها السيادية لا يمكن التعامل معها بمنطق التسويات أو التبريرات، وأي محاولة للدفاع عن الجناة أو التهوين من فعلهم هي شراكة في الخيانة".
ولفت مستشار رئاسة صنعاء، إلى أن "ما جاء في تصريح القائد هو ضوء أخضر للجهات الأمنية للتحرك بكل حزم ودون تردد، من أجل ملاحقة كل من تورط أو له علاقة بالـ جـريـمـة، أيّا كان موقعه أو انتماؤه، هذا الموقف يؤكد أن الدولة لن تتهاون، وأن المرحلة تتطلب وضوحا تاما في الموقف الوطني، إما أن تكون مع الوطن ومؤسساته، أو أن تحسب على خندق الأعـداء".
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
بعد الضربات الأخيرة… هل اخترقت إسرائيل المنظومة الأمنية لـ"أنصار الله" في اليمن؟... خبراء يوضحون
أمس, 19:29 GMT
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أسماء مسؤولي حكومتها الذين قتلتهم إسرائيل في غارة جوية استهدفت مقر اجتماعهم في العاصمة في صنعاء الخميس الماضي.
ونشرت قناة "المسيرة نت"، التابعة للجماعة، اليوم الاثنين، مراسم تشييع جنازة المسؤولين الراحلين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة أحمد الرهوي.
ونشرت القناة صورا لأبرز الوزراء الذين قتلوا في الهجوم وهم وزير العدل مجاهد عبد الله، ووزير الاقتصاد معين المحاقري، ووزير الزراعة رضوان الرباعي، ووزير الخارجية جمال عامر، ووزير الكهرباء علي سيف محمد حسن، إضافة إلى وزير الثقافة علي اليافعي.
كما أشارت القناة إلى أن وزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والشباب والرياض لقوا مصرعهم أيضا في الهجوم مع مسؤولين آخرين.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.
وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بضربة قاضية، قضى جيش الدفاع الإسرائيلي على معظم أعضاء حكومة الحوثيين وكبار قادة الجيش، لقد وجهنا ضربة قاسية للحوثيين وهذه فقط البداية".
وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أمس الأحد إن "إسرائيل استهدفت ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي"، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.
واليوم الاثنين، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر بصاروخ باليستي، مشيرة إلى أنها حققت إصابة مباشرة للهدف.
