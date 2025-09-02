https://sarabic.ae/20250902/غازبروم-تعزز-قوة-سيبيريا-بخط-جديد-للغاز-الروسي-إلى-الصين-1104404071.html

"غازبروم" تعزز "قوة سيبيريا" بخط جديد للغاز الروسي إلى الصين

"غازبروم" تعزز "قوة سيبيريا" بخط جديد للغاز الروسي إلى الصين

سبوتنيك عربي

أعلن أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية، للصحفيين توقيع مذكرة تفاهم ملزمة قانونًا بشأن بناء مشروع "قوة سيبيريا-2" وخط أنابيب نقل للغاز عبر... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T07:04+0000

2025-09-02T07:04+0000

2025-09-02T07:04+0000

الصين

روسيا

العالم

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104404419_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_fa854ce48c3ae4804ea0d7ef09683f79.jpg

وقال ميلر للصحفيين: "بناء على البيان العام، الذي أدلى به زعماء الدول الثلاث- روسيا والصين ومنغوليا، تم اليوم توقيع مذكرة ملزمة قانونًا بشأن بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا - 2" وخط أنابيب الغاز"اتحاد الشرق" عبر منغوليا".وأضاف: "خلال الزيارة أيضا، تم توقيع اتفاقيات تجارية بين شركة "غازبروم" وشركة البترول الوطنية الصينية، على وجه الخصوص، بشأن زيادة إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" من 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى 44 مليار متر مكعب من الغاز سنويا".ووفقا لميلر، فإن سعر إمدادات الغاز إلى الصين أقل موضوعيًا من سعرها إلى أوروبا، نظرًا للظروف الجغرافية وتكاليف اللوجستيات.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية أن إمدادات الغاز إلى الصين تتم من حقول في شرق سيبيريا، وإلى أوروبا من حقول في غرب سيبيريا.وأضاف أن "الرواسب في غرب سيبيريا تقع على مسافة أبعد بكثير من رواسب شرق سيبيريا، أي على حدود روسيا والصين أو روسيا ومنغوليا. وبالتالي، فإن تكاليف نقل الغاز إلى السوق الصينية أقل بكثير".وخط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا - 2" هو مشروع لتوريد الغاز من حقول غرب سيبيريا عبر منغوليا إلى الصين بكمية 50 مليار متر مكعب سنويًا. ومن المتوقع أن يستمر عقد المشروع لمدة 30 عامًا.وسبق إعلان التوقيع، اجتماع ثلاثي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع، أن روسيا تسعى جاهدةً لتطوير العلاقات مع كل من البلدين.ومن جهته، أكد الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، أن "منغوليا تبذل جهودًا دؤوبة لتعميق التعاون الثلاثي مع جيرانها الأبديين وشركائها الاستراتيجيين الشاملين، الصين وروسيا، في جميع مجالات النشاط، فضلًا عن توسيع التفاعل والتعاون المتبادل المنفعة".كما من المقرر أن يُجري الرئيس الروسي محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، كما سيعقد اجتماعًا مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.شي جين بينغ: الصين وروسيا ومنغوليا تعمق التعاون في مجالات متعددةبوتين أجرى 17 لقاء مع ضيوف أجانب على هامش احتفالات ذكرى النصربوتين: العلاقات بين روسيا وأوزبكستان تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية

https://sarabic.ae/20250902/بوتين-روسيا-تسعى-لتطوير-العلاقات-مع-منغوليا-والصين-1104400376.html

https://sarabic.ae/20250902/روسيا-والصين-توقعان-أكثر-من-20-وثيقة-للتعاون-عقب-المحادثات-في-بكين--عاجل-1104403483.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, العالم, اقتصاد