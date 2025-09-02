عربي
"غازبروم" تعزز "قوة سيبيريا" بخط جديد للغاز الروسي إلى الصين

07:04 GMT 02.09.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب الغاز الرئيسي "قوة سيبيريا"
خط أنابيب الغاز الرئيسي قوة سيبيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية، للصحفيين توقيع مذكرة تفاهم ملزمة قانونًا بشأن بناء مشروع "قوة سيبيريا-2" وخط أنابيب نقل للغاز عبر منغوليا "اتحاد الشرق".
وقال ميلر للصحفيين: "بناء على البيان العام، الذي أدلى به زعماء الدول الثلاث- روسيا والصين ومنغوليا، تم اليوم توقيع مذكرة ملزمة قانونًا بشأن بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا - 2" وخط أنابيب الغاز"اتحاد الشرق" عبر منغوليا".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية، أن اتفاقية "قوة سيبيريا-2" تمتد لمدة 30 عاما، وسيتم تحديد أسعار الإمدادات عبر هذا المسار بشكل منفصل، حيث ستكون أقل منها لأوروبا.

وأضاف: "خلال الزيارة أيضا، تم توقيع اتفاقيات تجارية بين شركة "غازبروم" وشركة البترول الوطنية الصينية، على وجه الخصوص، بشأن زيادة إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" من 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى 44 مليار متر مكعب من الغاز سنويا".
ووفقا لميلر، فإن سعر إمدادات الغاز إلى الصين أقل موضوعيًا من سعرها إلى أوروبا، نظرًا للظروف الجغرافية وتكاليف اللوجستيات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس منغوليا أوناجين خوريلسوك في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
بوتين: روسيا تسعى لتطوير العلاقات مع منغوليا والصين
04:07 GMT
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية أن إمدادات الغاز إلى الصين تتم من حقول في شرق سيبيريا، وإلى أوروبا من حقول في غرب سيبيريا.
وأضاف أن "الرواسب في غرب سيبيريا تقع على مسافة أبعد بكثير من رواسب شرق سيبيريا، أي على حدود روسيا والصين أو روسيا ومنغوليا. وبالتالي، فإن تكاليف نقل الغاز إلى السوق الصينية أقل بكثير".

وأوضح ميلر، بأن السوق الصينية تقع في موقع أقرب، وبالتالي فإن تكاليف الخدمات اللوجستية أقل، وبالتالي فإن السعر أيضًا أقل.

وخط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا - 2" هو مشروع لتوريد الغاز من حقول غرب سيبيريا عبر منغوليا إلى الصين بكمية 50 مليار متر مكعب سنويًا. ومن المتوقع أن يستمر عقد المشروع لمدة 30 عامًا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج خلال اجتماع في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
روسيا والصين توقعان أكثر من 20 وثيقة للتعاون عقب المحادثات في بكين
06:09 GMT
وسبق إعلان التوقيع، اجتماع ثلاثي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع، أن روسيا تسعى جاهدةً لتطوير العلاقات مع كل من البلدين.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال الاجتماع الثلاثي مع قادة روسيا ومنغوليا، أن "الصين مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا ومنغوليا، ودعم الهدف الأصلي للتعاون، والقضاء على التدخل الخارجي، وتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الثلاثي بشكل مشترك".

ومن جهته، أكد الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، أن "منغوليا تبذل جهودًا دؤوبة لتعميق التعاون الثلاثي مع جيرانها الأبديين وشركائها الاستراتيجيين الشاملين، الصين وروسيا، في جميع مجالات النشاط، فضلًا عن توسيع التفاعل والتعاون المتبادل المنفعة".
كما من المقرر أن يُجري الرئيس الروسي محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، كما سيعقد اجتماعًا مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.
شي جين بينغ: الصين وروسيا ومنغوليا تعمق التعاون في مجالات متعددة
بوتين أجرى 17 لقاء مع ضيوف أجانب على هامش احتفالات ذكرى النصر
بوتين: العلاقات بين روسيا وأوزبكستان تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية
