أمير قطر يتلقى رسالة شفوية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أمير قطر يتلقى رسالة شفوية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في قصر لوسيل، حيث نقل عراقجي الرسالة خلال اللقاء.وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن مضمون الرسالة تطرق إلى "العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع في المنطقة".يشار إلى أن تبادل هذه الرسائل يأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق، أجرى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مباحثات مع عراقجي والوفد المرافق له، في العاصمة القطرية الدوحة.جاء ذلك حسب بيان لـ "حماس"، اليوم الخميس، قالت فيه إن وفد حماس كان برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في غزة.ولفت البيان إلى أن اللقاء استعرض التطورات السياسية ومستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما أوضح البيان أن الجانبين بحثا ما وصفه بـ "المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها خاصة فيما يتعلق بخطة إسرائيل لضم الضفة الغربية وتقسيم المسجد الأقصى".وتناولت المباحثات أيضا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وقطر لوقف الحرب، إضافة إلى تأثيرات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على المنطقة.

