الرئيس الجزائري: أفريقيا فضاء للأمل وليست حقل تجارب للأسلحة الأجنبية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التزامه برفع المظالم التاريخية عن القارة الأفريقية، منتقداً تهميشها في صنع القرار الاقتصادي العالمي. 04.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تبون تصريحاته التي جاءت خلال افتتاح النسخة الرابعة لمعرض التجارة الأفريقية البينية في العاصمة الجزائرية، بحضور قادة ورؤساء وفود من دول أفريقية، من بينهم رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد وموزمبيق والمجلس الرئاسي الليبي.وأشار تبون إلى أن أفريقيا، التي تمتلك 30% من الثروات الطبيعية العالمية وأكثر من مليار ونصف مليار نسمة، تشكل سوقاً استهلاكية واعدة، لكن حصتها في التجارة العالمية لا تتجاوز 3%، وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبقى ضئيلة بنسب 6.5% و11% على التوالي.وأضاف الرئيس الجزائري: "أفريقيا ليست حقل تجارب للأسلحة الأجنبية، بل فضاء للأمل والتنمية"، وشدد تبون على أن هذا المعرض ليس مجرد حدث اقتصادي، بل تجسيد لوعي جماعي يهدف إلى بناء قارة متكاملة وفاعلة إقليميا ودوليا.وأقر بأن الطريق لا يزال طويلاً لتصحيح التهميش التاريخي، رغم الإنجازات مثل تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية وانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة الـ20. ودعا تبون الدول الغربية إلى دعم تنمية أفريقيا وتوفير فرص عمل لشبابها كوسيلة للحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن هذه التحديات يجب أن تكون حافزا لتعزيز الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.وفي وقت سابق، اتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.وتقول الجزائر إن باريس ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجّه، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.

