الرئيس الجزائري: أفريقيا فضاء للأمل وليست حقل تجارب للأسلحة الأجنبية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الجزائري: أفريقيا فضاء للأمل وليست حقل تجارب للأسلحة الأجنبية
الرئيس الجزائري: أفريقيا فضاء للأمل وليست حقل تجارب للأسلحة الأجنبية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التزامه برفع المظالم التاريخية عن القارة الأفريقية، منتقداً تهميشها في صنع القرار الاقتصادي العالمي. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تبون تصريحاته التي جاءت خلال افتتاح النسخة الرابعة لمعرض التجارة الأفريقية البينية في العاصمة الجزائرية، بحضور قادة ورؤساء وفود من دول أفريقية، من بينهم رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد وموزمبيق والمجلس الرئاسي الليبي.وأشار تبون إلى أن أفريقيا، التي تمتلك 30% من الثروات الطبيعية العالمية وأكثر من مليار ونصف مليار نسمة، تشكل سوقاً استهلاكية واعدة، لكن حصتها في التجارة العالمية لا تتجاوز 3%، وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبقى ضئيلة بنسب 6.5% و11% على التوالي.وأضاف الرئيس الجزائري: "أفريقيا ليست حقل تجارب للأسلحة الأجنبية، بل فضاء للأمل والتنمية"، وشدد تبون على أن هذا المعرض ليس مجرد حدث اقتصادي، بل تجسيد لوعي جماعي يهدف إلى بناء قارة متكاملة وفاعلة إقليميا ودوليا.وأقر بأن الطريق لا يزال طويلاً لتصحيح التهميش التاريخي، رغم الإنجازات مثل تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية وانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة الـ20. ودعا تبون الدول الغربية إلى دعم تنمية أفريقيا وتوفير فرص عمل لشبابها كوسيلة للحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن هذه التحديات يجب أن تكون حافزا لتعزيز الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.وفي وقت سابق، اتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.وتقول الجزائر إن باريس ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجّه، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التزامه برفع المظالم التاريخية عن القارة الأفريقية، منتقداً تهميشها في صنع القرار الاقتصادي العالمي.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تبون تصريحاته التي جاءت خلال افتتاح النسخة الرابعة لمعرض التجارة الأفريقية البينية في العاصمة الجزائرية، بحضور قادة ورؤساء وفود من دول أفريقية، من بينهم رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد وموزمبيق والمجلس الرئاسي الليبي.
وأشار تبون إلى أن أفريقيا، التي تمتلك 30% من الثروات الطبيعية العالمية وأكثر من مليار ونصف مليار نسمة، تشكل سوقاً استهلاكية واعدة، لكن حصتها في التجارة العالمية لا تتجاوز 3%، وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبقى ضئيلة بنسب 6.5% و11% على التوالي.
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
دولة عربية في الصدارة... قائمة أفضل 10 دول من حيث الموقع الاستراتيجي في أفريقيا
2 سبتمبر, 09:57 GMT
وأضاف الرئيس الجزائري: "أفريقيا ليست حقل تجارب للأسلحة الأجنبية، بل فضاء للأمل والتنمية"، وشدد تبون على أن هذا المعرض ليس مجرد حدث اقتصادي، بل تجسيد لوعي جماعي يهدف إلى بناء قارة متكاملة وفاعلة إقليميا ودوليا.
وأقر بأن الطريق لا يزال طويلاً لتصحيح التهميش التاريخي، رغم الإنجازات مثل تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية وانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة الـ20. ودعا تبون الدول الغربية إلى دعم تنمية أفريقيا وتوفير فرص عمل لشبابها كوسيلة للحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن هذه التحديات يجب أن تكون حافزا لتعزيز الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مجتمع
من شمال أفريقيا إلى أوروبا.. مشروع ممر هيدروجين قد يصبح فرصة لـ4 دول عربية
21 أغسطس, 07:13 GMT
وفي وقت سابق، اتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.

وتقول الجزائر إن باريس ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجّه، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
