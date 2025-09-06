عربي
مدير "السويدي إليكتريك" بالجزائر: المنظومة اكتملت لتحقيق التكامل الصناعي الأفريقي

12:17 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 06.09.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمصطفى عودة الحلواني، مدير عام مؤسسة السويدي إليكتريك في الجزائر
مصطفى عودة الحلواني، مدير عام مؤسسة السويدي إليكتريك في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
تحدث مصطفى عودة الحلواني، مدير عام مؤسسة السويدي إليكتريك في الجزائر، عن أبرز ما يميز الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية هنا في العاصمة الجزائرية.
وقال الحلواني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن "أبرز ما يميز هذه الدورة هو التنظيم الجيد، الذي نتقدم بموجبه بالشكر لدولة الجزائر، كما نلاحظ وجود رغبة شديدة لدى الشركات للحصول على أكبر قدر من الصفقات ونيل حصة من إجمالي التعاقدات المتاحة في هذا المعرض".
ولفت الحلواني إلى وجود فرص استثمارية ضخمة متاحة من خلال فعاليات هذا المعرض، حيث استطاعت شركة "السويدي" أن تحصل على إحدى هذه الفرص بقيمة 100 مليون دولار.
وحول التحديات التي ربما تواجه القارة الأفريقية في مسألة التصنيع، وأزمة التمويل وما إذا كانت لا تزال تشكل تحديا للشركات الناشئة في مجال الصناعات، قال الحلواني إن الدول الأفريقية قد تنبهت بشكل واضح جدا لهذه المشكلة وإلى أهمية التكامل الأفريقي.
وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، باركس تاو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
49 دولة صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية.. وجنوب أفريقيا تؤكد الالتزام السياسي بتنفيذها
10:59 GMT
كما يرى أن الدول الأفريقية لم تعد طاردة للاستثمار، كما كانت في السابق، نسبةً لحجم التجارة البينية التي كانت تقام سابقًا، مشيرا إلى أن الاتجاه السياسي والإرادة السياسية للزعماء الأفارقة تتجه نحو تعظيم القيمة التجارية بين الدول الأفريقية، وفي نفس الوقت خلق فرص عمل للشعوب الأفريقية، وبالتالي تعظيم الشراكة البينية بين الدول الأفريقية.
وتطرق الحلواني إلى كيفية تحقيق التكامل فعليا بين الدول الأفريقية وتوطين صناعات التكنولوجيا الحديثة؛ حيث يرى أن الإمكانية قائمة بنسبة كبيرة جدا، وليس هناك أدنى شك في قدرة الدول الأفريقية - بما لديها من إمكانيات وموارد طبيعية وبشرية ومالية - على تحقيق ذلك.
وتابع مدير عام مؤسسة السويدي إليكتريك في الجزائر قائلا: "الآن وقد أضفنا إلى هذه المقومات الإرادة السياسية، فقد اكتملت المنظومة، وبالتالي نرى أن هذه الطموحات أصبحت قابلة للتحقيق إلى حد كبير.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة ثابت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
وزيرة الصناعة التونسية: نسعى لبناء أفريقيا صناعية ذات سيادة
09:27 GMT
واختتم الحلواني بالإعراب عن تقديره للجهد الذي بذلته الجزائر مؤخرا والذي تجلى في هذه الدورة، حيث احتضنت العديد من الدول، ويتجلى ذلك من خلال حضور الكثير من الوفود الأفريقية والعديد من الزعماء الأفارقة، في رسالة دعم واضحة لإنجاح مؤتمر (إياتياف 2025) والدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية بين الدول الأفريقية. وهذا ما يؤكد على الإرادة السياسية التي ذكرناها سابقًا في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
وانطلقت يوم الخميس الماضي، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
