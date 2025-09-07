عربي
أمساليوم
بث مباشر
وذكرت فاطمة ثابت لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن تونس تقوم بتصدير صناعاتها إلى أكثر من 60 دولة في العالم الآن، وتعمل جاهدة على زيادة التصدير لتشمل أكبر عدد من الدول حول العالم.وجاءت تصريحات الوزيرة التونسية خلال مشاركتها في الدورة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2025) الذي يعقد بالجزائر.وقالت ثابت: "تقوم تونس منذ العام 1980 بتكوين منتجات السيارات وتعمل على تصديرها دوما، وقامت بهذا الأمر مع دول الاتحاد الأوروبي وكانت تجربة ناجحة وإن كانت بكميات محدودة".وأضافت وزيرة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية: "تقوم تونس بتطوير دائم ومستمر لعمليات التصدير ونجحنا في ذلك مع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما نحاول تكراره مع الدول الأفريقية".وحول معوقات العمل بشأن التجار البينية بين دول القارة السمراء، قالت الوزيرة فاطمة ثابت، إن "التجربة الأوروبية ماثلة أمامنا دوما ونحاول الاستفادة منها قدر الإمكان في التجارة البينية بين الدول الأفريقية".وتابعت الوزيرة التونسية: "وهذه التجربة تجعلنا نحاول صناعة السيارة بنسبة 90 % في الدول الأفريقية دون الاستناد على دولة المنشأ".يشكل معرض التجارة البينية الأفريقية (4 – 10 سبتمبر الجاري) الذي يعقد بالجزائر، محطة استراتيجية لتحقيق التكامل العربي الأفريقي، ويعد المعرض الرابع من نوعه "منصة هامة" لزيادة التجارة بين القارة الأفريقية ودول العالم، ومن شأن المعرض تعزيز التعاون العربي الأفريقي في المجالات الاقتصادية.تسعى الجزائر من خلال استضافتها للمعرض إلى تحقيق ثلاثة أهداف من وراء تنظيم معرض التجارة البينية الأفريقية بين الرابع والعاشر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تعد رابع دورات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025، فرصة للجزائر لجعل الحدث محرّكاً حقيقياً لبعث المبادلات واستقطاب الاستثمارات.كما تراهن الجزائر على تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة السمراء، واقتناص أكبر عدد من العقود، ويعتبر المعرض المرتقب تحت شعار "جسر نحو فرص جديدة"، الأكثر طموحا منذ إطلاق المعرض عام 2018، ويشهد المعرض مشاركة أزيد من ألفي عارض من 75 بلدا و35 ألف زائرا مهنيا.
وزيرة تونسية لـ"سبوتنيك": نحاول تصدير الخبرات الصناعية التونسية إلى الدول الأفريقية

13:16 GMT 07.09.2025
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة ثابت
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة ثابت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة ثابت، إن بلادها تحاول العمل على المشاركة مع الدول الأفريقية من خلال تصدير الخبرات التونسية إليها.
وذكرت فاطمة ثابت لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن تونس تقوم بتصدير صناعاتها إلى أكثر من 60 دولة في العالم الآن، وتعمل جاهدة على زيادة التصدير لتشمل أكبر عدد من الدول حول العالم.
وجاءت تصريحات الوزيرة التونسية خلال مشاركتها في الدورة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2025) الذي يعقد بالجزائر.
وقالت ثابت: "تقوم تونس منذ العام 1980 بتكوين منتجات السيارات وتعمل على تصديرها دوما، وقامت بهذا الأمر مع دول الاتحاد الأوروبي وكانت تجربة ناجحة وإن كانت بكميات محدودة".
وأضافت وزيرة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية: "تقوم تونس بتطوير دائم ومستمر لعمليات التصدير ونجحنا في ذلك مع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما نحاول تكراره مع الدول الأفريقية".
وحول معوقات العمل بشأن التجار البينية بين دول القارة السمراء، قالت الوزيرة فاطمة ثابت، إن "التجربة الأوروبية ماثلة أمامنا دوما ونحاول الاستفادة منها قدر الإمكان في التجارة البينية بين الدول الأفريقية".
وتابعت الوزيرة التونسية: "وهذه التجربة تجعلنا نحاول صناعة السيارة بنسبة 90 % في الدول الأفريقية دون الاستناد على دولة المنشأ".
يشكل معرض التجارة البينية الأفريقية (4 – 10 سبتمبر الجاري) الذي يعقد بالجزائر، محطة استراتيجية لتحقيق التكامل العربي الأفريقي، ويعد المعرض الرابع من نوعه "منصة هامة" لزيادة التجارة بين القارة الأفريقية ودول العالم، ومن شأن المعرض تعزيز التعاون العربي الأفريقي في المجالات الاقتصادية.
تسعى الجزائر من خلال استضافتها للمعرض إلى تحقيق ثلاثة أهداف من وراء تنظيم معرض التجارة البينية الأفريقية بين الرابع والعاشر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تعد رابع دورات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025، فرصة للجزائر لجعل الحدث محرّكاً حقيقياً لبعث المبادلات واستقطاب الاستثمارات.
كما تراهن الجزائر على تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة السمراء، واقتناص أكبر عدد من العقود، ويعتبر المعرض المرتقب تحت شعار "جسر نحو فرص جديدة"، الأكثر طموحا منذ إطلاق المعرض عام 2018، ويشهد المعرض مشاركة أزيد من ألفي عارض من 75 بلدا و35 ألف زائرا مهنيا.
