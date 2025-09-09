‏ مادورو: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل والولايات المتحدة لديها خطة لها‏

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/-مادورو-الحرب-العالمية-الثالثة-بدأت-بالفعل-والولايات-المتحدة-لديها-خطة-لها-1104656920.html
‏ مادورو: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل والولايات المتحدة لديها خطة لها‏
‏ مادورو: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل والولايات المتحدة لديها خطة لها‏
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وأن الولايات المتحدة لديها خططها الخاصة لها. 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T12:17+0000
2025-09-09T12:17+0000
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103866/43/1038664371_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_e2d9554d3462912de5a1e9bc193b4acd.jpg
قال مادورو: "قال البابا فرنسيس قبل عامين إننا نتجه نحو حرب عالمية ثالثة. أعتقد أنها بدأت بالفعل. لدى الإمبراطورية الأمريكية خطة حربية لفرض هيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على العالم".ووصف السياسي الهجوم المحتمل للجيش الأمريكي على فنزويلا بالجنون.وأضاف في مقابلة مع قناة "آر تي": "الولايات المتحدة تحاول التغطية على استعمار فنزويلا بأفعالها".وقال مادورو: "الأمر لا يتعلق بتجارة المخدرات، لا، إنهم بحاجة إلى النفط والغاز".وفي وقت سابق، أعلن مادورو أن فنزويلا مستعدة للتحول من "مرحلة سياسية" إلى "مرحلة كفاح مسلح" في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية إلى سواحل فنزويلا، ونقلت طائرات لمكافحة تهريب المخدرات. وقد أغرق الجيش قاربًا يزعم أنه كان ينقل المخدرات إلى الولايات المتحدة. ولا يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات ضد عصابات المخدرات في فنزويلا.منذ أوائل سبتمبر/أيلول، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وفي 3 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس الأمريكي عن ضربة ضد ممثلي جماعة "ترن دي أراغوا" الفنزويلية المتورطة في تهريب المخدرات. وصرح الرئيس الفنزويلي بأن الولايات المتحدة هاجمت البلاد بذريعة واهية بهدف "الاستيلاء على الموارد الطبيعية".إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلاترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلامادورو يأمر بنشر 25 ألف عسكري على حدود كولومبيا
https://sarabic.ae/20250909/النفط-والغاز-مادورو-يكشف-أسباب-تصرفات-واشنطن-في-منطقة-البحر-الكاريبي-1104644605.html
https://sarabic.ae/20250905/البنتاغون-طائرتان-عسكريتان-فنزويليتان-تحلقان-قرب-سفينة-أمريكية-1104523469.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103866/43/1038664371_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2d705046b107711384986057aa105c1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

‏ مادورو: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل والولايات المتحدة لديها خطة لها‏

12:17 GMT 09.09.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وأن الولايات المتحدة لديها خططها الخاصة لها.
قال مادورو: "قال البابا فرنسيس قبل عامين إننا نتجه نحو حرب عالمية ثالثة. أعتقد أنها بدأت بالفعل. لدى الإمبراطورية الأمريكية خطة حربية لفرض هيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على العالم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، بقرارها نشر سفن حربية في منطقة البحر الكاريبي، تلعب بورقة خطيرة في المنطقة، بما في ذلك بالنسبة لها.

ووصف السياسي الهجوم المحتمل للجيش الأمريكي على فنزويلا بالجنون.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
النفط والغاز.. مادورو يكشف أسباب تصرفات واشنطن في منطقة البحر الكاريبي
08:05 GMT
وأضاف في مقابلة مع قناة "آر تي": "الولايات المتحدة تحاول التغطية على استعمار فنزويلا بأفعالها".

ووفقا له، فإن مهاجمة فنزويلا ستكون انتحارا جنونيا من جانب الولايات المتحدة.

وقال مادورو: "الأمر لا يتعلق بتجارة المخدرات، لا، إنهم بحاجة إلى النفط والغاز".
سفينة حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
البنتاغون: طائرتان عسكريتان فنزويليتان تحلقان قرب سفينة أمريكية
5 سبتمبر, 06:18 GMT
وفي وقت سابق، أعلن مادورو أن فنزويلا مستعدة للتحول من "مرحلة سياسية" إلى "مرحلة كفاح مسلح" في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.
وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية إلى سواحل فنزويلا، ونقلت طائرات لمكافحة تهريب المخدرات. وقد أغرق الجيش قاربًا يزعم أنه كان ينقل المخدرات إلى الولايات المتحدة. ولا يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات ضد عصابات المخدرات في فنزويلا.

ويدّعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن فنزويلا لا تتخذ تدابير كافية للتصدي لتجارة المخدرات، وأرسل في الأسابيع الأخيرة قوات كبيرة للبحرية إلى سواحل فنزويلا "لإجراء عمليات لمكافحة كارتلات المخدرات".

منذ أوائل سبتمبر/أيلول، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وفي 3 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس الأمريكي عن ضربة ضد ممثلي جماعة "ترن دي أراغوا" الفنزويلية المتورطة في تهريب المخدرات. وصرح الرئيس الفنزويلي بأن الولايات المتحدة هاجمت البلاد بذريعة واهية بهدف "الاستيلاء على الموارد الطبيعية".
إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا
ترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلا
مادورو يأمر بنشر 25 ألف عسكري على حدود كولومبيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала