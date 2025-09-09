https://sarabic.ae/20250909/-مادورو-الحرب-العالمية-الثالثة-بدأت-بالفعل-والولايات-المتحدة-لديها-خطة-لها-1104656920.html

مادورو: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل والولايات المتحدة لديها خطة لها

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وأن الولايات المتحدة لديها خططها الخاصة لها.

قال مادورو: "قال البابا فرنسيس قبل عامين إننا نتجه نحو حرب عالمية ثالثة. أعتقد أنها بدأت بالفعل. لدى الإمبراطورية الأمريكية خطة حربية لفرض هيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على العالم".ووصف السياسي الهجوم المحتمل للجيش الأمريكي على فنزويلا بالجنون.وأضاف في مقابلة مع قناة "آر تي": "الولايات المتحدة تحاول التغطية على استعمار فنزويلا بأفعالها".وقال مادورو: "الأمر لا يتعلق بتجارة المخدرات، لا، إنهم بحاجة إلى النفط والغاز".وفي وقت سابق، أعلن مادورو أن فنزويلا مستعدة للتحول من "مرحلة سياسية" إلى "مرحلة كفاح مسلح" في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية إلى سواحل فنزويلا، ونقلت طائرات لمكافحة تهريب المخدرات. وقد أغرق الجيش قاربًا يزعم أنه كان ينقل المخدرات إلى الولايات المتحدة. ولا يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات ضد عصابات المخدرات في فنزويلا.منذ أوائل سبتمبر/أيلول، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وفي 3 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس الأمريكي عن ضربة ضد ممثلي جماعة "ترن دي أراغوا" الفنزويلية المتورطة في تهريب المخدرات. وصرح الرئيس الفنزويلي بأن الولايات المتحدة هاجمت البلاد بذريعة واهية بهدف "الاستيلاء على الموارد الطبيعية".إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلاترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلامادورو يأمر بنشر 25 ألف عسكري على حدود كولومبيا

