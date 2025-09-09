https://sarabic.ae/20250909/-مادورو-الحرب-العالمية-الثالثة-بدأت-بالفعل-والولايات-المتحدة-لديها-خطة-لها-1104656920.html
مادورو: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل والولايات المتحدة لديها خطة لها
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وأن الولايات المتحدة لديها خططها الخاصة لها. 09.09.2025, سبوتنيك عربي
قال مادورو: "قال البابا فرنسيس قبل عامين إننا نتجه نحو حرب عالمية ثالثة. أعتقد أنها بدأت بالفعل. لدى الإمبراطورية الأمريكية خطة حربية لفرض هيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على العالم".ووصف السياسي الهجوم المحتمل للجيش الأمريكي على فنزويلا بالجنون.وأضاف في مقابلة مع قناة "آر تي": "الولايات المتحدة تحاول التغطية على استعمار فنزويلا بأفعالها".وقال مادورو: "الأمر لا يتعلق بتجارة المخدرات، لا، إنهم بحاجة إلى النفط والغاز".وفي وقت سابق، أعلن مادورو أن فنزويلا مستعدة للتحول من "مرحلة سياسية" إلى "مرحلة كفاح مسلح" في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية إلى سواحل فنزويلا، ونقلت طائرات لمكافحة تهريب المخدرات. وقد أغرق الجيش قاربًا يزعم أنه كان ينقل المخدرات إلى الولايات المتحدة. ولا يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات ضد عصابات المخدرات في فنزويلا.منذ أوائل سبتمبر/أيلول، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وفي 3 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس الأمريكي عن ضربة ضد ممثلي جماعة "ترن دي أراغوا" الفنزويلية المتورطة في تهريب المخدرات. وصرح الرئيس الفنزويلي بأن الولايات المتحدة هاجمت البلاد بذريعة واهية بهدف "الاستيلاء على الموارد الطبيعية".
https://sarabic.ae/20250909/النفط-والغاز-مادورو-يكشف-أسباب-تصرفات-واشنطن-في-منطقة-البحر-الكاريبي-1104644605.html
https://sarabic.ae/20250905/البنتاغون-طائرتان-عسكريتان-فنزويليتان-تحلقان-قرب-سفينة-أمريكية-1104523469.html
قال مادورو: "قال البابا فرنسيس قبل عامين إننا نتجه نحو حرب عالمية ثالثة. أعتقد أنها بدأت بالفعل. لدى الإمبراطورية الأمريكية خطة حربية لفرض هيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على العالم".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، بقرارها نشر سفن حربية في منطقة البحر الكاريبي، تلعب بورقة خطيرة في المنطقة، بما في ذلك بالنسبة لها.
ووصف السياسي الهجوم المحتمل للجيش الأمريكي على فنزويلا بالجنون.
وأضاف في مقابلة مع قناة "آر تي": "الولايات المتحدة تحاول التغطية على استعمار فنزويلا بأفعالها".
ووفقا له، فإن مهاجمة فنزويلا ستكون انتحارا جنونيا من جانب الولايات المتحدة.
وقال مادورو: "الأمر لا يتعلق بتجارة المخدرات، لا، إنهم بحاجة إلى النفط والغاز".
وفي وقت سابق، أعلن مادورو أن فنزويلا مستعدة للتحول من "مرحلة سياسية" إلى "مرحلة كفاح مسلح" في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.
وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية إلى سواحل فنزويلا، ونقلت طائرات لمكافحة تهريب المخدرات. وقد أغرق الجيش قاربًا يزعم أنه كان ينقل المخدرات إلى الولايات المتحدة. ولا يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات ضد عصابات المخدرات في فنزويلا.
ويدّعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن فنزويلا لا تتخذ تدابير كافية للتصدي لتجارة المخدرات، وأرسل في الأسابيع الأخيرة قوات كبيرة للبحرية إلى سواحل فنزويلا "لإجراء عمليات لمكافحة كارتلات المخدرات".
منذ أوائل سبتمبر/أيلول، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وفي 3 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس الأمريكي عن ضربة ضد ممثلي جماعة "ترن دي أراغوا" الفنزويلية المتورطة في تهريب المخدرات. وصرح الرئيس الفنزويلي بأن الولايات المتحدة هاجمت البلاد بذريعة واهية بهدف "الاستيلاء على الموارد الطبيعية".