الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة - الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "اليوم 10 سبتمبر(أيلول) من العام الحالي، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة مسيرة أوكرانية من من الساعة 14:00 ظهرا حتى الساعة 20:00 مساء بتوقيت موسكو، 18 منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة سامارا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسيةالكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، لا يتجاوز 700 كيلومتر.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.