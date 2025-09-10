https://sarabic.ae/20250910/مي-28-الروسية-تشن-ضربات-صاروخية-في-منطقة-العملية-العسكرية--الدفاع-الروسية-1104683341.html
"مي-28" الروسية تشن ضربات صاروخية في منطقة العملية العسكرية- الدفاع الروسية
"مي-28" الروسية تشن ضربات صاروخية في منطقة العملية العسكرية- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مروحية من طراز "مي-28 إن إم" استهدفت ودمرت قوات ومركبات مدرعة أوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T05:08+0000
2025-09-10T05:08+0000
2025-09-10T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/14/1049017455_0:51:2990:1733_1920x0_80_0_0_a2edf6fe500d55a84c256e57ee344d05.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب طاقم طيران الجيش على متن مروحية من طراز "مي-28 إن إم"، قوى بشرية ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة القوات الشمال".وبحسب البيان: "بعد الضربة، قام الطاقم بإجراء مناورات مضادة للصواريخ على ارتفاعات منخفضة للغاية مع إطلاق مصائد حرارية لمنع صواريخ العدو من استهداف المروحية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
https://sarabic.ae/20250909/القوات-الروسية-تدك-مواقع-عسكرية-في-140منطقة-وتدمر-5-صواريخ-كروز--أوكرانية--الدفاع-الروسية-1104646330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/14/1049017455_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_5ab656999aa784b43fdb3fee8466c918.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
"مي-28" الروسية تشن ضربات صاروخية في منطقة العملية العسكرية- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مروحية من طراز "مي-28 إن إم" استهدفت ودمرت قوات ومركبات مدرعة أوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب طاقم طيران الجيش على متن مروحية من طراز "مي-28 إن إم"، قوى بشرية ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة القوات الشمال".
وأضافت: "ونفذت الضربة بصواريخ جوية على أهداف استطلاعية للعدو".
وبحسب البيان: "بعد الضربة، قام الطاقم بإجراء مناورات مضادة للصواريخ على ارتفاعات منخفضة للغاية مع إطلاق مصائد حرارية لمنع صواريخ العدو من استهداف المروحية".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تدمير جميع الأهداف المحددة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.