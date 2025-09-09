القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 140منطقة وتدمر 5 صواريخ كروز أوكرانية - الدفاع الروسية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حسّنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة، على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، واستهدفت القوات الأوكرانية في 140 منطقة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت نقاط مراقبة ومواقع إطلاق للمركبات الجوية الطويلة دون طيار ومحطات رادار الدفاع الجوي ونقاط التحكم، وكذلك مواقع للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".

وأضافت: "تم تدمير قاذفة نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" للقوات المسلحة الأوكرانية. وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمسة صواريخ "كروز" وخمسة قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" و 230 طائرة دون طيار".

كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 8 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب أقوى محطة للطاقة الحرارية في مقاطعة كييف
أمس, 06:40 GMT
وأضافت: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 جنديا، ومركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودعين للمواد".

وأوضحت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 515 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 165عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 11 مستودعا للذخيرة والعتاد".
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف منشآت الطاقة الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
أمس, 09:26 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
