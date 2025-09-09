https://sarabic.ae/20250909/القوات-الروسية-تدك-مواقع-عسكرية-في-140منطقة-وتدمر-5-صواريخ-كروز--أوكرانية--الدفاع-الروسية-1104646330.html
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 140منطقة وتدمر 5 صواريخ كروز أوكرانية - الدفاع الروسية
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 140منطقة وتدمر 5 صواريخ كروز أوكرانية - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حسّنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة، على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة،... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T09:27+0000
2025-09-09T09:27+0000
2025-09-09T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcf3783625333c9d47a1671d3defcf68.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت نقاط مراقبة ومواقع إطلاق للمركبات الجوية الطويلة دون طيار ومحطات رادار الدفاع الجوي ونقاط التحكم، وكذلك مواقع للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 8 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".وأضافت: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 جنديا، ومركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودعين للمواد".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 165عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 11 مستودعا للذخيرة والعتاد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
https://sarabic.ae/20250908/القوات-الروسية-تضرب-أقوى-محطة-للطاقة-الحرارية-في-مقاطعة-كييف-1104608686.html
https://sarabic.ae/20250908/القوات-الروسية-تقصف-منشآت-الطاقة-الداعمة-للمجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1104616889.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_097e77210592fa032ef662371e11656b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 140منطقة وتدمر 5 صواريخ كروز أوكرانية - الدفاع الروسية
09:27 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 09.09.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حسّنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة، على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، واستهدفت القوات الأوكرانية في 140 منطقة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت نقاط مراقبة ومواقع إطلاق للمركبات الجوية الطويلة دون طيار ومحطات رادار الدفاع الجوي ونقاط التحكم، وكذلك مواقع للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".
وأضافت: "تم تدمير قاذفة نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" للقوات المسلحة الأوكرانية. وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمسة صواريخ "كروز" وخمسة قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" و 230 طائرة دون طيار".
كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 8 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".
وأضافت: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 جنديا، ومركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودعين للمواد".
وأوضحت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 515 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 165عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 11 مستودعا للذخيرة والعتاد".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.