https://sarabic.ae/20250909/القوات-الروسية-تدك-مواقع-عسكرية-في-140منطقة-وتدمر-5-صواريخ-كروز--أوكرانية--الدفاع-الروسية-1104646330.html

القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 140منطقة وتدمر 5 صواريخ كروز أوكرانية - الدفاع الروسية

القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 140منطقة وتدمر 5 صواريخ كروز أوكرانية - الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حسّنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة، على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة،... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T09:27+0000

2025-09-09T09:27+0000

2025-09-09T09:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcf3783625333c9d47a1671d3defcf68.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها: "الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت نقاط مراقبة ومواقع إطلاق للمركبات الجوية الطويلة دون طيار ومحطات رادار الدفاع الجوي ونقاط التحكم، وكذلك مواقع للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 8 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".وأضافت: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 جنديا، ومركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودعين للمواد".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 165عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 11 مستودعا للذخيرة والعتاد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو

https://sarabic.ae/20250908/القوات-الروسية-تضرب-أقوى-محطة-للطاقة-الحرارية-في-مقاطعة-كييف-1104608686.html

https://sarabic.ae/20250908/القوات-الروسية-تقصف-منشآت-الطاقة-الداعمة-للمجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1104616889.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا