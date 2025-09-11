https://sarabic.ae/20250911/الأمينة-العامة-لحزب-العمال-الأردني-سيادة-الدول-تسقط-أمام-أحلام-نتنياهو-التوسعية-1104761157.html

الأمينة العامة لحزب العمال الأردني: سيادة الدول تسقط أمام أحلام نتنياهو التوسعية

علّقت الدكتورة رولا الحروب، النائبة الأردنية السابقة والأمينة العامة لحزب العمال الأردني، على القصف الإسرائيلي الذي طال دولة قطر، مشيرة إلى أن "الجميع ينظر...

حصري

أخبار الأردن

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092403984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f092eabf35178c0f5b7f2cc8b93b872.jpg

وأوضحت الحروب في حديث لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف قطر كان مفاجئًا، لأنها حليف لإسرائيل والولايات المتحدة، ووسيط في مساعي التسوية لوقف إطلاق النار في غزة، منذ أكثر من عامين".ولفتت إلى أن "هذا الاستهداف يشكّل جرس إنذار لدول المنطقة، ومنها الأردن، حيث إن حاجز سيادة الدول سقط تمامًا أمام الجيش الإسرائيلي وأمام أحلام نتنياهو بإقامة مشروع إسرائيل الكبرى وتمددها جغرافيًا في المنطقة"، مشيرة إلى أن "نتنياهو لا يحترم أحدًا ولا يعطي وزنًا لأي دولة، ويعتمد كليًا على الدعم الأميركي المطلق من إدارة ترامب".ودعت من "يعوّل على الأميركي في حمايته من الطموح الإسرائيلي إلى مراجعة حساباته وإعادة توازناته، والتفكير في اصطفافات جديدة مع قوى أخرى كروسيا والصين والدول الصاعدة في أميركا اللاتينية وأفريقيا".ورجّحت الحروب أن "تتجه قطر إلى خيارات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، ردًا على الضربة الإسرائيلية، مستبعدة لجوءها إلى أي خيار عسكري"، ومن بينها "التوجّه إلى مجلس الأمن، رغم صعوبة انتزاع قرار بسبب الفيتو الأميركي".وختمت بالتأكيد على أن قطر، "قد تسعى إلى مقايضة الاعتداء على سيادتها بوقف الحرب على غزة، لكنها قد لا تنجح، لأننا أمام مرحلة جديدة عنوانها شرق أوسط جديد تتحكم به إسرائيل"، وشدّدت على أن "الخيار الأجدى يكمن في توظيف الورقة الاقتصادية المتمثّلة بالنفط والغاز، عبر بناء موقف خليجي موحّد باتجاه إعلان مقاطعة اقتصادية شاملة لإسرائيل، ولاحقًا لكل من يدعمها، مع استثمار الموقع الاستراتيجي الهام للمنطقة العربية التي تتحكم بممرات التجارة العالمية".

