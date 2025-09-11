الأمينة العامة لحزب العمال الأردني: سيادة الدول تسقط أمام أحلام نتنياهو التوسعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/الأمينة-العامة-لحزب-العمال-الأردني-سيادة-الدول-تسقط-أمام-أحلام-نتنياهو-التوسعية-1104761157.html
الأمينة العامة لحزب العمال الأردني: سيادة الدول تسقط أمام أحلام نتنياهو التوسعية
الأمينة العامة لحزب العمال الأردني: سيادة الدول تسقط أمام أحلام نتنياهو التوسعية
سبوتنيك عربي
علّقت الدكتورة رولا الحروب، النائبة الأردنية السابقة والأمينة العامة لحزب العمال الأردني، على القصف الإسرائيلي الذي طال دولة قطر، مشيرة إلى أن "الجميع ينظر... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T19:11+0000
2025-09-11T19:11+0000
حصري
أخبار الأردن
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092403984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f092eabf35178c0f5b7f2cc8b93b872.jpg
وأوضحت الحروب في حديث لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف قطر كان مفاجئًا، لأنها حليف لإسرائيل والولايات المتحدة، ووسيط في مساعي التسوية لوقف إطلاق النار في غزة، منذ أكثر من عامين".ولفتت إلى أن "هذا الاستهداف يشكّل جرس إنذار لدول المنطقة، ومنها الأردن، حيث إن حاجز سيادة الدول سقط تمامًا أمام الجيش الإسرائيلي وأمام أحلام نتنياهو بإقامة مشروع إسرائيل الكبرى وتمددها جغرافيًا في المنطقة"، مشيرة إلى أن "نتنياهو لا يحترم أحدًا ولا يعطي وزنًا لأي دولة، ويعتمد كليًا على الدعم الأميركي المطلق من إدارة ترامب".ودعت من "يعوّل على الأميركي في حمايته من الطموح الإسرائيلي إلى مراجعة حساباته وإعادة توازناته، والتفكير في اصطفافات جديدة مع قوى أخرى كروسيا والصين والدول الصاعدة في أميركا اللاتينية وأفريقيا".ورجّحت الحروب أن "تتجه قطر إلى خيارات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، ردًا على الضربة الإسرائيلية، مستبعدة لجوءها إلى أي خيار عسكري"، ومن بينها "التوجّه إلى مجلس الأمن، رغم صعوبة انتزاع قرار بسبب الفيتو الأميركي".وختمت بالتأكيد على أن قطر، "قد تسعى إلى مقايضة الاعتداء على سيادتها بوقف الحرب على غزة، لكنها قد لا تنجح، لأننا أمام مرحلة جديدة عنوانها شرق أوسط جديد تتحكم به إسرائيل"، وشدّدت على أن "الخيار الأجدى يكمن في توظيف الورقة الاقتصادية المتمثّلة بالنفط والغاز، عبر بناء موقف خليجي موحّد باتجاه إعلان مقاطعة اقتصادية شاملة لإسرائيل، ولاحقًا لكل من يدعمها، مع استثمار الموقع الاستراتيجي الهام للمنطقة العربية التي تتحكم بممرات التجارة العالمية".
https://sarabic.ae/20250911/الرئيس-الإسرائيلي-يتهم-قطر-بدعم-حماس-ويؤكد-لا-خطة-لطرد-الفلسطينيين-من-غزة--1104738097.html
https://sarabic.ae/20250909/الأردن-ينفي-مرور-طائرات-إسرائيلية-عبر-أجوائه-لاستهداف-قيادات-حماس-في-قطر-1104674749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092403984_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_43f31336b849f9e4f3c3c3780bdf77f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن

الأمينة العامة لحزب العمال الأردني: سيادة الدول تسقط أمام أحلام نتنياهو التوسعية

19:11 GMT 11.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergنتنياهو يشرح على خريطة قطاع غزة لماذا يجب استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا
نتنياهو يشرح على خريطة قطاع غزة لماذا يجب استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
حصري
علّقت الدكتورة رولا الحروب، النائبة الأردنية السابقة والأمينة العامة لحزب العمال الأردني، على القصف الإسرائيلي الذي طال دولة قطر، مشيرة إلى أن "الجميع ينظر بقلق إلى الضربة التي تعرضت لها الدوحة".
وأوضحت الحروب في حديث لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف قطر كان مفاجئًا، لأنها حليف لإسرائيل والولايات المتحدة، ووسيط في مساعي التسوية لوقف إطلاق النار في غزة، منذ أكثر من عامين".
ولفتت إلى أن "هذا الاستهداف يشكّل جرس إنذار لدول المنطقة، ومنها الأردن، حيث إن حاجز سيادة الدول سقط تمامًا أمام الجيش الإسرائيلي وأمام أحلام نتنياهو بإقامة مشروع إسرائيل الكبرى وتمددها جغرافيًا في المنطقة"، مشيرة إلى أن "نتنياهو لا يحترم أحدًا ولا يعطي وزنًا لأي دولة، ويعتمد كليًا على الدعم الأميركي المطلق من إدارة ترامب".
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
الرئيس الإسرائيلي يتهم قطر بدعم "حماس" ويؤكد: لا خطة لطرد الفلسطينيين من غزة
11:30 GMT
وأضافت الحروب أن "مصداقية الإدارات الأميركية تآكلت في السنوات الأخيرة بسبب تماهيها المطلق مع السياسات الإسرائيلية على حساب المصالح العربية، رغم أن الدول العربية هي الأكثر دعمًا لاقتصاد الولايات المتحدة من خلال الأموال والاستثمارات".
ودعت من "يعوّل على الأميركي في حمايته من الطموح الإسرائيلي إلى مراجعة حساباته وإعادة توازناته، والتفكير في اصطفافات جديدة مع قوى أخرى كروسيا والصين والدول الصاعدة في أميركا اللاتينية وأفريقيا".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
الأردن ينفي مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر
9 سبتمبر, 19:01 GMT
ورجّحت الحروب أن "تتجه قطر إلى خيارات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، ردًا على الضربة الإسرائيلية، مستبعدة لجوءها إلى أي خيار عسكري"، ومن بينها "التوجّه إلى مجلس الأمن، رغم صعوبة انتزاع قرار بسبب الفيتو الأميركي".

كما لفتت إلى أن القمة العربية الإسلامية المزمع عقدها لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر، "قد تصدر بيانًا إنشائيًا من دون آليات تنفيذية واضحة"، على حد قولها.

وختمت بالتأكيد على أن قطر، "قد تسعى إلى مقايضة الاعتداء على سيادتها بوقف الحرب على غزة، لكنها قد لا تنجح، لأننا أمام مرحلة جديدة عنوانها شرق أوسط جديد تتحكم به إسرائيل"، وشدّدت على أن "الخيار الأجدى يكمن في توظيف الورقة الاقتصادية المتمثّلة بالنفط والغاز، عبر بناء موقف خليجي موحّد باتجاه إعلان مقاطعة اقتصادية شاملة لإسرائيل، ولاحقًا لكل من يدعمها، مع استثمار الموقع الاستراتيجي الهام للمنطقة العربية التي تتحكم بممرات التجارة العالمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала