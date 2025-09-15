عربي
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
مسؤول رئاسي في صنعاء لـ"سبوتنيك": المشاورات جارية لتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن
مسؤول رئاسي في صنعاء لـ"سبوتنيك": المشاورات جارية لتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن

أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، عبد العزيز الترب، أن "اليمن مستمر في دعم عزة دون توقف حتى يتوقف كيان الاحتلال عن حرب الإبادة في غزة وفلسطين".
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "القيادة الثورية والسياسية تقوم بالعديد من المشاورات من أجل الاستقرار على تشكيل الحكومة الجديدة، بعد رحيل عدد كبير من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة أحمد الرهوي في الغارات الإجرامية التي ارتكبتها حكومة الاحتلال قبل أسبوعين".
وحول استهداف صحيفتي 26 سبتمبر/أيلول وصحيفة اليمن، والذي خلف وراءه عددا كبيرا من الضحايا على رأسهم الصحفيين العاملين بالمؤسستين، يقول الترب: "تلك الجريمة النكراء لن تزيدنا سوى ثبات وقوة، حيث نقوم بإعادة ترتيب البيت من الداخل بسد الفراغات في المؤسسات والوزارات".
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ هجومين بالطائرات المسيرة على مطار دولي وهدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات تشنها الجماعة على تل أبيب منذ أواخر 2023، وتبررها بأنها "إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، إن "سلاح الجو المُسير نفذ عملية نوعية بأربع طائرات مسيرة استهدفت ثلاث منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش (إيلات جنوبي إسرائيل)، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفًا عسكريًا في منطقة النقب (جنوب) بفلسطين المحتلة".
وأضاف العميد سريع بأن "العملية حققت أهدافها بنجاح"، معتبرًا أن "العدوان الإجرامي بحق شعبنا العظيم لن ينال من عزيمته ولن يكسر إرادته الصلبة"، في إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، على صنعاء وسط اليمن ومحافظة الجوف شمالي البلاد.
ويأتي هجوم "أنصار الله"، بعد يومين من إعلانها، يوم السبت الماضي، مهاجمة "أهداف حساسة" في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" انشطاري متعدد الرؤوس.
ويوم الخميس الماضي، تبنت "أنصار الله" مهاجمة هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقة النقب بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين2" وطائرة مسيرة، واستهداف مطار "رامون" في إيلات بطائرتين مسيرتين.
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء ومحافظة الجوف، يوم الأربعاء الماضي، إلى 211 قتيلا وجريحًا بينهم 36 طفلا و40 امرأة.
وكثفت جماعة "أنصار الله" من هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي، قالت إنه "استهدف، يوم الخميس قبل الماضي، ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقا حربيا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
