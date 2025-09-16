https://sarabic.ae/20250916/مساعد-وزير-الخارجية-الفلسطيني-السابق-إسرائيل-غير-معنية-بالسلام-وتسعى-إلى-استمرار-حالة-الحرب-1104924244.html

مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق: إسرائيل غير معنية بالسلام وتسعى إلى استمرار حالة الحرب

مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق: إسرائيل غير معنية بالسلام وتسعى إلى استمرار حالة الحرب

تناول مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق، السفير ممدوح جبر، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المهددة لحركة "حماس" وتحذيراته من استخدام الرهائن دروعا... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح جبر في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل دولة خارجة عن القانون، تتعدى على كل الدول العربية، ولا تمتلك لغة دبلوماسية في التعامل، إذ تعتمد على فرضية الحسم والقوة في المسار التفاوضي، وتسعى إلى إيجاد أبعاد تكتيكية واستراتيجية للحرب على غزة من الناحية العسكرية"، مشيرا إلى "انخراط الولايات المتحدة في هذه المعادلة من خلال دعمها إسرائيل في جميع تحركاتها".وأشار جبر إلى أن "غزة محتلة منذ العام 1967، وليس منذ 2005 أو بعد السابع من أكتوبر (تشرين الاول)"، مضيفا أن "إسرائيل غير معنية بالسلام، وتسعى إلى استمرار حالة الحرب، في ظل عقلية صهيونية ترفض التسوية، وغياب النظرة الأمريكية السليمة إلى التوازن السلمي والسياسي والأخلاقي والدبلوماسي، فضلا عن غياب الضمانات الأوروبية والدولية الكفيلة بتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته"، مشددا على أن "المقاومة ستبقى خيارا لمواجهة القهر والقتل". وأعرب عن أمله في أن يكون الدور العربي أكثر فاعلية تجاه إسرائيل، ولا سيما في ما يتعلق بالحصول على ضمانات قانونية دولية، معتبرا أن "تلويح الرئيس المصري بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد خطوة قد تكون فعالة لكبح الجموح الإسرائيلي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"

