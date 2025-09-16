وسط جدل أمني... الولايات المتحدة تعلن تعديل الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
وسط جدل أمني... الولايات المتحدة تعلن تعديل الطائرة الرئاسية المهداة من قطر
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أمس الاثنين، بدء عمليات تعديل طائرة من طراز "بوينغ 747"، كانت قطر قد قدمتها هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صيف هذا العام،...
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
قطر
أخبار قطر اليوم
وأكد متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، أن الطائرة المعدّلة ستُخصص "لدعم النقل الجوي التنفيذي"، في إشارة إلى احتمال تحويلها لطائرة رئاسية جديدة، كما رغب الرئيس الأمريكي، ومع ذلك، أحاطت القوات الجوية تفاصيل التعديلات والمقاول المنفذ لها بستار من السرية.وأثارت الطائرة المهداة انتقادات حادة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تحذر من مخاطر تجسسية جسيمة، حيث وصف السناتور الجمهوري تيد كروز، القبول بالهدية بأنه "يثير مشاكل كبيرة متعلقة بمكافحة التجسس والمراقبة".وكشفت تقارير أمريكية سابقة أن عملية إعادة تجهيز الطائرة المستعملة مهمة شاقة، حيث ستتطلب تفكيكها بالكامل وإعادة بنائها بمعدات أمنية وتواصل آمنة، وهي عملية قد تستغرق ما بين أشهر عدة وسنتين.يأتي هذا الجدل، في وقت شهدت فيه العلاقات الأمريكية القطرية، توترًا طفيفًا في الآونة الأخيرة، عقب الغارة الإسرائيلية على الدوحة الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي كبير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيزور قطر خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف لتهدئة الأجواء.
https://sarabic.ae/20250916/إعلام-ترامب-لن-يثير-خلافاته-مع-ستارمر-خلال-زيارته-إلى-بريطانيا-1104888685.html
https://sarabic.ae/20250915/نتنياهو-قطر-والصين-تحاولان-حصار-إسرائيل-سياسيا-ولكن-أمريكا-معنا-1104877590.html
قطر
سبوتنيك عربي
الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
05:33 GMT 16.09.2025
© AP Photo / Matt Slocumطائرة الرئيس الأمريكية دونادل ترامب، بوينغ 747
طائرة الرئيس الأمريكية دونادل ترامب، بوينغ 747 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Matt Slocum
تابعنا عبر
أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أمس الاثنين، بدء عمليات تعديل طائرة من طراز "بوينغ 747"، كانت قطر قد قدمتها هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صيف هذا العام، وسط جدل سياسي وأمني حاد حول المخاطر التي قد تشكلها.
وأكد متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، أن الطائرة المعدّلة ستُخصص "لدعم النقل الجوي التنفيذي"، في إشارة إلى احتمال تحويلها لطائرة رئاسية جديدة، كما رغب الرئيس الأمريكي، ومع ذلك، أحاطت القوات الجوية تفاصيل التعديلات والمقاول المنفذ لها بستار من السرية.
وأثارت الطائرة المهداة انتقادات حادة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تحذر من مخاطر تجسسية جسيمة، حيث وصف السناتور الجمهوري تيد كروز، القبول بالهدية بأنه "يثير مشاكل كبيرة متعلقة بمكافحة التجسس والمراقبة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
إعلام: ترامب لن يثير خلافاته مع ستارمر خلال زيارته المرتقبة إلى بريطانيا
01:20 GMT
من جانبه، حذّر السناتور الديمقراطي جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة البارز، من أن قبول الطائرة يمثل "مخاطر جمّة على صعيد مكافحة التجسس من خلال منح دولة أجنبية إمكانية الوصول إلى أنظمة واتصالات حساسة".
وكشفت تقارير أمريكية سابقة أن عملية إعادة تجهيز الطائرة المستعملة مهمة شاقة، حيث ستتطلب تفكيكها بالكامل وإعادة بنائها بمعدات أمنية وتواصل آمنة، وهي عملية قد تستغرق ما بين أشهر عدة وسنتين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
نتنياهو: قطر والصين تحاولان "حصار" إسرائيل سياسيا ولكن أمريكا معنا
أمس, 16:35 GMT
وقدّر وزير سلاح الجو الأمريكي تروي مينك، أن تكلفة التحديث "على الأرجح" ستقل عن 400 مليون دولار، ولضمان أمن الطائرة، ستشرف على المشروع إلى جانب القوات الجوية، مجموعة من الوكالات الحكومية تشمل جهاز الخدمة السرية، ووكالة المخابرات المركزية (CIA)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، والبيت الأبيض.
يأتي هذا الجدل، في وقت شهدت فيه العلاقات الأمريكية القطرية، توترًا طفيفًا في الآونة الأخيرة، عقب الغارة الإسرائيلية على الدوحة الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي كبير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيزور قطر خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف لتهدئة الأجواء.
