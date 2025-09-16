https://sarabic.ae/20250916/وسط-جدل-أمني-الولايات-المتحدة-تعلن-تعديل-الطائرة-الرئاسية-المهداة-من-قطر-1104891011.html

وسط جدل أمني... الولايات المتحدة تعلن تعديل الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أمس الاثنين، بدء عمليات تعديل طائرة من طراز "بوينغ 747"، كانت قطر قد قدمتها هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صيف هذا العام،... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكد متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، أن الطائرة المعدّلة ستُخصص "لدعم النقل الجوي التنفيذي"، في إشارة إلى احتمال تحويلها لطائرة رئاسية جديدة، كما رغب الرئيس الأمريكي، ومع ذلك، أحاطت القوات الجوية تفاصيل التعديلات والمقاول المنفذ لها بستار من السرية.وأثارت الطائرة المهداة انتقادات حادة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تحذر من مخاطر تجسسية جسيمة، حيث وصف السناتور الجمهوري تيد كروز، القبول بالهدية بأنه "يثير مشاكل كبيرة متعلقة بمكافحة التجسس والمراقبة".وكشفت تقارير أمريكية سابقة أن عملية إعادة تجهيز الطائرة المستعملة مهمة شاقة، حيث ستتطلب تفكيكها بالكامل وإعادة بنائها بمعدات أمنية وتواصل آمنة، وهي عملية قد تستغرق ما بين أشهر عدة وسنتين.يأتي هذا الجدل، في وقت شهدت فيه العلاقات الأمريكية القطرية، توترًا طفيفًا في الآونة الأخيرة، عقب الغارة الإسرائيلية على الدوحة الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي كبير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيزور قطر خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف لتهدئة الأجواء.

