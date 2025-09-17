https://sarabic.ae/20250917/الدفاع-الروسية-تعلن-اختتام-المناورات-الاستراتيجية-المشتركة-زاباد-2025-1104954125.html

الدفاع الروسية تعلن اختتام المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اختتام المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" (الغرب-2025) بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "اختُتمت مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية".وقال البيان: "بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية ومجموعة قوات التحالف التي شاركت في مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بالعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة".وأُجريت مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول، وكان الهدف من هذه المناورات إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحاد، واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل. كما تُدعى للمشاركة في المناورات مجموعات عملياتية من هيئات القيادة العسكرية والوحدات العسكرية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول شريكة أخرى.قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديوانطلاق مناورات "زاباد - 2025" الروسية- البيلاروسية المشتركة في البر والبحر- الدفاع الروسية

