أمساليوم
بث مباشر
الدفاع الروسية تعلن اختتام المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025"
الدفاع الروسية تعلن اختتام المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اختتام المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" (الغرب-2025) بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T16:27+0000
2025-09-17T16:27+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار العالم الآن
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/04/1075507151_0:283:3045:1996_1920x0_80_0_0_c1a9a9439fe388046cd11486dba7f714.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "اختُتمت مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية".وقال البيان: "بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية ومجموعة قوات التحالف التي شاركت في مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بالعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة".وأُجريت مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول، وكان الهدف من هذه المناورات إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحاد، واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل. كما تُدعى للمشاركة في المناورات مجموعات عملياتية من هيئات القيادة العسكرية والوحدات العسكرية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول شريكة أخرى.قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديوانطلاق مناورات "زاباد - 2025" الروسية- البيلاروسية المشتركة في البر والبحر- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250916/بوتين-يصل-إلى-نيجني-نوفغورود-حيث-تجري-المرحلة-الرئيسية-من-تدريباتزاباد-2025--عاجل--1104914678.html
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا

الدفاع الروسية تعلن اختتام المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025"

16:27 GMT 17.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovتحليق طائرات في مينسك خلال التدريبات الإستراتيجية المشتركة لبيلاروسيا وروسيا "زاباد 2017".
تحليق طائرات في مينسك خلال التدريبات الإستراتيجية المشتركة لبيلاروسيا وروسيا زاباد 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اختتام المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" (الغرب-2025) بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "اختُتمت مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات من القوات المسلحة الروسية ومجموعة قوات التحالف بدأت بالعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة بعد انتهاء مناورات "زاباد-2025".

وقال البيان: "بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية ومجموعة قوات التحالف التي شاركت في مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بالعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
بوتين يصل إلى نيجني نوفغورود حيث تجري المرحلة الرئيسية من تدريبات "زاباد-2025"
أمس, 15:35 GMT
وأُجريت مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول، وكان الهدف من هذه المناورات إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحاد، واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل. كما تُدعى للمشاركة في المناورات مجموعات عملياتية من هيئات القيادة العسكرية والوحدات العسكرية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول شريكة أخرى.
قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو
انطلاق مناورات "زاباد - 2025" الروسية- البيلاروسية المشتركة في البر والبحر- الدفاع الروسية
