علماء روس يكشفون عن علاج جديد للصرع

سبوتنيك عربي

اقترح علماء روس من جامعة لوباتشيفسكي الحكومية في نيجني نوفغورود، نهجًا جديدًا لعلاج الصرع، قد يساعد المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج التقليدي. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

يتميز الصرع بنوبات مفاجئة وغير متحكم بها من نشاط الخلايا العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى نوبات. ووفقًا للعلماء فإن الأدوية الحالية المستخدمة لتنظيم وظائف الخلايا العصبية غير فعالة بنحو 30% من الحالات.ويعود ذلك إلى أن النوبات قد لا تصيب الخلايا العصبية فحسب، بل أيضًا الخلايا النجمية، وهي خلايا تدعم الخلايا العصبية وتغذيها. ومع ذلك، لم يفهم حتى الآن تمامًا الدور الذي تلعبه الخلايا النجمية في هذه العملية: ما إذا كانت تحفز فرط النشاط العصبي أم تثبطه. وقام العلماء بإنشاء نموذج حاسوبي يتضمن شبكة عصبية وشبكة خلايا نجمية.وأظهرت النتائج أن النشاط العصبي العالي أثناء النوبة يزيد من كمية حمض الغلوتامات الأميني، الذي ينشط الخلايا النجمية. واستجابةً لذلك، تطلق الخلايا النجمية جزيئًا "مثبطًا" يثبط انتقال الإشارات المثيرة بين الخلايا العصبية. وهكذا، توقفت الاندفاعات التلقائية للنشاط العصبي تلقائيًا أيضًا تحت تأثير الخلايا النجمية.وخلص العلماء إلى أن سرعة وكفاءة تنظيم الخلايا النجمية للإثارة العصبية المفرطة تعتمد على حالتها الذاتية. لذلك، يمكن أن تهدف علاجات الصرع الجديدة إلى تعزيز الوظائف الوقائية والمضادة للاختلاج لهذه الخلايا.وعلّق حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، على هذا الإنجاز العلمي، قائلا: "ما كان خيالاً علمياً بالأمس أصبح حقيقةً اليوم بفضل علمائنا. تعدّ هذه الدراسة الجديدة مثالاً ساطعاً على كيفية تأثير علم نيجني نوفغورود على مستقبل الناس. ونحن فخورون بانطلاق مشاريع بهذا المستوى في منطقتنا، حيث تلتقي الأبحاث المتطورة في جامعة نيمارك مع التقاليد الراسخة لجامعة لوباتشيفسكي".وفي هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة التحقق من نتائجهم باستخدام البيانات السريرية من مختلف أمراض الصرع. وبناءً على ذلك، يخططون لتطوير نظام دعم القرارات الطبية الذي يمكّن من التنبؤ ببداية النشاط المرضي.علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدةدراسة: المخ ليس العضو الوحيد لتخزين الذكريات في جسم الإنسان

