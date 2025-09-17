عربي
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
علماء روس يكشفون عن علاج جديد للصرع
علماء روس يكشفون عن علاج جديد للصرع
اقترح علماء روس من جامعة لوباتشيفسكي الحكومية في نيجني نوفغورود، نهجًا جديدًا لعلاج الصرع، قد يساعد المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج التقليدي. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
يتميز الصرع بنوبات مفاجئة وغير متحكم بها من نشاط الخلايا العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى نوبات. ووفقًا للعلماء فإن الأدوية الحالية المستخدمة لتنظيم وظائف الخلايا العصبية غير فعالة بنحو 30% من الحالات.ويعود ذلك إلى أن النوبات قد لا تصيب الخلايا العصبية فحسب، بل أيضًا الخلايا النجمية، وهي خلايا تدعم الخلايا العصبية وتغذيها. ومع ذلك، لم يفهم حتى الآن تمامًا الدور الذي تلعبه الخلايا النجمية في هذه العملية: ما إذا كانت تحفز فرط النشاط العصبي أم تثبطه. وقام العلماء بإنشاء نموذج حاسوبي يتضمن شبكة عصبية وشبكة خلايا نجمية.وأظهرت النتائج أن النشاط العصبي العالي أثناء النوبة يزيد من كمية حمض الغلوتامات الأميني، الذي ينشط الخلايا النجمية. واستجابةً لذلك، تطلق الخلايا النجمية جزيئًا "مثبطًا" يثبط انتقال الإشارات المثيرة بين الخلايا العصبية. وهكذا، توقفت الاندفاعات التلقائية للنشاط العصبي تلقائيًا أيضًا تحت تأثير الخلايا النجمية.وخلص العلماء إلى أن سرعة وكفاءة تنظيم الخلايا النجمية للإثارة العصبية المفرطة تعتمد على حالتها الذاتية. لذلك، يمكن أن تهدف علاجات الصرع الجديدة إلى تعزيز الوظائف الوقائية والمضادة للاختلاج لهذه الخلايا.وعلّق حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، على هذا الإنجاز العلمي، قائلا: "ما كان خيالاً علمياً بالأمس أصبح حقيقةً اليوم بفضل علمائنا. تعدّ هذه الدراسة الجديدة مثالاً ساطعاً على كيفية تأثير علم نيجني نوفغورود على مستقبل الناس. ونحن فخورون بانطلاق مشاريع بهذا المستوى في منطقتنا، حيث تلتقي الأبحاث المتطورة في جامعة نيمارك مع التقاليد الراسخة لجامعة لوباتشيفسكي".وفي هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة التحقق من نتائجهم باستخدام البيانات السريرية من مختلف أمراض الصرع. وبناءً على ذلك، يخططون لتطوير نظام دعم القرارات الطبية الذي يمكّن من التنبؤ ببداية النشاط المرضي.علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدةدراسة: المخ ليس العضو الوحيد لتخزين الذكريات في جسم الإنسان
https://sarabic.ae/20250212/روسيا-تطور-طريقة-جديدة-لتشخيص-الصرع-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-1097705271.html
https://sarabic.ae/20241226/ابتكار-طبي-مغربي-جديد-يغير-حياة-مرضى-الصرع-1096209288.html
https://sarabic.ae/20250218/علماء-روس-يبتكرون-العنصر-الأساسي-لتركيب-أطراف-اصطناعية-عصبية-لمرضى-الصرع----1097898515.html
اقترح علماء روس من جامعة لوباتشيفسكي الحكومية في نيجني نوفغورود، نهجًا جديدًا لعلاج الصرع، قد يساعد المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج التقليدي.
يتميز الصرع بنوبات مفاجئة وغير متحكم بها من نشاط الخلايا العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى نوبات. ووفقًا للعلماء فإن الأدوية الحالية المستخدمة لتنظيم وظائف الخلايا العصبية غير فعالة بنحو 30% من الحالات.
ويعود ذلك إلى أن النوبات قد لا تصيب الخلايا العصبية فحسب، بل أيضًا الخلايا النجمية، وهي خلايا تدعم الخلايا العصبية وتغذيها. ومع ذلك، لم يفهم حتى الآن تمامًا الدور الذي تلعبه الخلايا النجمية في هذه العملية: ما إذا كانت تحفز فرط النشاط العصبي أم تثبطه. وقام العلماء بإنشاء نموذج حاسوبي يتضمن شبكة عصبية وشبكة خلايا نجمية.
وبني النموذج العصبي باستخدام نموذج "إيجيكيفيتش" الرياضي، الذي يعيد إنتاج أنواع مختلفة من تنشيط الخلايا العصبية بدقة. استند نموذج الخلايا النجمية إلى معادلات تصف التغيرات في تركيزات أيونات الكالسيوم وجزيئات ثلاثي فوسفات الإينوزيتول. تعد هذه العمليات داخل الخلايا مهمة لتوليد الإشارات بواسطة الخلايا النجمية.
وأظهرت النتائج أن النشاط العصبي العالي أثناء النوبة يزيد من كمية حمض الغلوتامات الأميني، الذي ينشط الخلايا النجمية. واستجابةً لذلك، تطلق الخلايا النجمية جزيئًا "مثبطًا" يثبط انتقال الإشارات المثيرة بين الخلايا العصبية. وهكذا، توقفت الاندفاعات التلقائية للنشاط العصبي تلقائيًا أيضًا تحت تأثير الخلايا النجمية.
وصرحت سوزانا غوردليفا، رئيسة مركز نيمارك الجامعي للحوسبة العصبية الشكلية في جامعة لوباتشيفسكي الحكومية في نيجني نوفغورود: "سمح لنا الضبط الدقيق للنموذج الذي أنشأناه بتحقيق تطابق بين إحصاءات النوبات والبيانات المرصودة في حيوانات المختبر المصابة بالصرع. وقد أثبت هذا بشكل قاطع الدور الرئيسي للخلايا النجمية في تطور نوبات الصرع وإنهائها".

وخلص العلماء إلى أن سرعة وكفاءة تنظيم الخلايا النجمية للإثارة العصبية المفرطة تعتمد على حالتها الذاتية. لذلك، يمكن أن تهدف علاجات الصرع الجديدة إلى تعزيز الوظائف الوقائية والمضادة للاختلاج لهذه الخلايا.
وعلّق حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، على هذا الإنجاز العلمي، قائلا: "ما كان خيالاً علمياً بالأمس أصبح حقيقةً اليوم بفضل علمائنا. تعدّ هذه الدراسة الجديدة مثالاً ساطعاً على كيفية تأثير علم نيجني نوفغورود على مستقبل الناس. ونحن فخورون بانطلاق مشاريع بهذا المستوى في منطقتنا، حيث تلتقي الأبحاث المتطورة في جامعة نيمارك مع التقاليد الراسخة لجامعة لوباتشيفسكي".
وفي هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة التحقق من نتائجهم باستخدام البيانات السريرية من مختلف أمراض الصرع. وبناءً على ذلك، يخططون لتطوير نظام دعم القرارات الطبية الذي يمكّن من التنبؤ ببداية النشاط المرضي.
