بوتين: 700 ألف جندي من القوات الروسية على خط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن وجود 700 ألف جندي من القوات المسلحة الروسية على خط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "يوجد أكثر من 700 ألف شخص على خط التماس".وأعرب بوتين عن ثقته بأن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة سيقدمون إسهاما إيجابيا في عمل الأحزاب السياسية والهيئات الحكومية. وأضاف:وأضاف: "لقد كررت هذا مرارا، وأعلم أنكم تدعمون هذا النهج. يجب علينا البحث عن الأشخاص الذين لا يهابون شيئا في خدمة وطنهم، والمستعدين للمخاطرة بصحتهم وحياتهم، وإيجادهم، وتشجيعهم. ويجب ترقية هؤلاء الأشخاص إلى مناصب قيادية".وأشار بوتين إلى أن الشباب الروسي يظهر وطنيته واستعداده للدفاع عن الوطن، وقال: "لقد ثبت أن مستوى هذه الحماية الأسرية والعامة والحكومية في مجتمعنا مرتفع، ويظهر شبابنا عموما وطنيتهم واستعدادهم للدفاع عن الوطن، وعند الضرورة، الدفاع عن قيمنا التقليدية".بوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمنبوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
13:58 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 14:25 GMT 18.09.2025)
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن وجود 700 ألف جندي من القوات المسلحة الروسية على خط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "يوجد أكثر من 700 ألف شخص على خط التماس".
وأعرب بوتين عن ثقته بأن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة سيقدمون إسهاما إيجابيا في عمل الأحزاب السياسية والهيئات الحكومية. وأضاف:
"أعلم أن قدامى المحاربين ينضمون إلى صفوفكم. وأنا واثق من أنهم سيقدمون إسهامًا إيجابيًا في عمل الأحزاب السياسية، على المستويين المحلي والمركزي، في مجلس الدوما، وفي الهيئات الحكومية الاتحادية".
وأضاف: "لقد كررت هذا مرارا، وأعلم أنكم تدعمون هذا النهج. يجب علينا البحث عن الأشخاص الذين لا يهابون شيئا في خدمة وطنهم،
والمستعدين للمخاطرة بصحتهم وحياتهم، وإيجادهم، وتشجيعهم. ويجب ترقية هؤلاء الأشخاص إلى مناصب قيادية".
وأشار بوتين إلى أن الشباب الروسي
يظهر وطنيته واستعداده للدفاع عن الوطن، وقال: "لقد ثبت أن مستوى هذه الحماية الأسرية والعامة والحكومية في مجتمعنا مرتفع، ويظهر شبابنا عموما وطنيتهم واستعدادهم للدفاع عن الوطن، وعند الضرورة، الدفاع عن قيمنا التقليدية".