سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون نوعا من البلاستيك مقاوما للهب وصديقا للبيئة
يستخدم البولي إيثيلين على نطاق واسع في الصناعة، إلا أن قابليته العالية للاشتعال تعدّ من عيوبه. ولتقليل قابليته للاشتعال، تستخدم عادةً مواد تحتوي على عناصر سامة مثل أكسيد الأنتيمون والمركبات المحتوية على الهالوجين والفوسفور، ويؤكد العلماء أن هذا يجعل البحث عن بدائل أكثر أمانًا أمرًا ملحًا.اقترح العلماء حلاً يعتمد على استخدام مكونات آمنة، وتحديدًا مركبات المغنيسيوم. أظهرت الاختبارات أن إضافة هذه المواد لا تزيد من مقاومتها للحريق فحسب، بل تبطئ أيضًا من انتشار اللهب.من أهم مميزات هذا التطوير توافر المركبات الأولية. ومن المواد الرئيسية المستخدمة في إنتاج المادة المضافة الكربونات، التي تنتج على نطاق صناعي.ومن مزايا المادة المضافة الجديدة توافقها مع المعدات الصناعية الحالية. فعملية التصنيع لا تتطلب مذيبات عضوية باهظة الثمن، ويمكن إجراؤها في بيئة مائية، مما يقلل من التأثير البيئي وتكاليف الإنتاج.بالإضافة إلى تثبيط اللهب، تظهر هذه المادة المضافة الجديدة تأثيرًا إيجابيًا على الخواص الميكانيكية للبولي إيثيلين. وقد أظهرت التجارب أنه حتى مع إضافة ما يصل إلى 10% من المكون الجديد، لا تبقى قوة المادة ومرونتها سليمتين فحسب، بل يمكن أن تتحسن. ووفقًا للعلماء، فإن هذا يجعل المادة الجديدة أكثر تنافسية في السوق مقارنةً بنظائرها التقليدية.ووفقًا لجامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، تحظى هذه المادة الجديدة باهتمام كبير من قبل مصنعي مثبطات اللهب ومواد البوليمر المقاومة للحريق.بمساعدة البكتيريا... علماء ينتجون بلاستيكا قويا وقابلا للتحلل الحيويعلماء روس يطورون مادة مبتكرة تغير مستقبل صناعة البلاستيك
https://sarabic.ae/20250910/الغربال-البصري-إنجاز-في-الكشف-عن-الجسيمات-البلاستيكية-النانوية-1104708077.html
https://sarabic.ae/20250226/روسيا-تطور-نوعا-من-البلاستيك-المحسن-للسيارات-الكهربائية-1098182543.html
https://sarabic.ae/20241026/علماء-روس-ينتجون-وقودا-اصطناعيا-من-البلاستيك-1094188635.html
علماء روس يطورون نوعا من البلاستيك مقاوما للهب وصديقا للبيئة

نافخ زجاج يصنع زخرفة زجاجية للعام الجديد في مصنع بيريوسينكا للألعاب في كراسنويارسك
نافخ زجاج يصنع زخرفة زجاجية للعام الجديد في مصنع بيريوسينكا للألعاب في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
نجح علماء روس من جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية في تقليل قابلية اشتعال وسمية البولي إيثيلين، المستخدم في إنتاج الأنابيب والتغليف، من خلال تطوير مادة مضافة صديقة للبيئة وغير مكلفة لتحسين تركيبه، وبالتالي صناعة بلاستيك مقاوم للحريق ويبطئ من انتشار اللهب.
يستخدم البولي إيثيلين على نطاق واسع في الصناعة، إلا أن قابليته العالية للاشتعال تعدّ من عيوبه. ولتقليل قابليته للاشتعال، تستخدم عادةً مواد تحتوي على عناصر سامة مثل أكسيد الأنتيمون والمركبات المحتوية على الهالوجين والفوسفور، ويؤكد العلماء أن هذا يجعل البحث عن بدائل أكثر أمانًا أمرًا ملحًا.
اقترح العلماء حلاً يعتمد على استخدام مكونات آمنة، وتحديدًا مركبات المغنيسيوم. أظهرت الاختبارات أن إضافة هذه المواد لا تزيد من مقاومتها للحريق فحسب، بل تبطئ أيضًا من انتشار اللهب.
ليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
مجتمع
"الغربال البصري" إنجاز في الكشف عن الجسيمات البلاستيكية النانوية
10 سبتمبر, 15:24 GMT
وصرح تيمور بوروكاييف، رئيس المشروع، وأستاذ قسم الكيمياء العضوية والمركبات الجزيئية الكبيرة في جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية: "عندما تحترق المركبات التي تحتوي على المادة المضافة الجديدة، لا تتشكل قطرات من المادة المنصهرة، وتقل كمية الدخان المنبعثة بشكل كبير. وهذا يجعل المادة أكثر أمانًا في حالة نشوب حريق، ويقلل من تأثيرها السلبي على البيئة".
من أهم مميزات هذا التطوير توافر المركبات الأولية. ومن المواد الرئيسية المستخدمة في إنتاج المادة المضافة الكربونات، التي تنتج على نطاق صناعي.
إنتاج أول سيارة روسية كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
مجتمع
روسيا تطور نوعا من البلاستيك المحسن للسيارات الكهربائية
26 فبراير, 08:19 GMT
ومن مزايا المادة المضافة الجديدة توافقها مع المعدات الصناعية الحالية. فعملية التصنيع لا تتطلب مذيبات عضوية باهظة الثمن، ويمكن إجراؤها في بيئة مائية، مما يقلل من التأثير البيئي وتكاليف الإنتاج.
وأضاف بوروكاييف: "يتم إدخال المادة المضافة في البلاستيك باستخدام معدات صناعية قياسية تستخدم في إنتاج ومعالجة مركبات البوليمر، مما يبسط دمجها في الإنتاج".
مركز أبحاث الغلاف الأرضي في تيومين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
مجتمع
علماء روس ينتجون وقودا اصطناعيا من البلاستيك
26 أكتوبر 2024, 13:45 GMT
بالإضافة إلى تثبيط اللهب، تظهر هذه المادة المضافة الجديدة تأثيرًا إيجابيًا على الخواص الميكانيكية للبولي إيثيلين. وقد أظهرت التجارب أنه حتى مع إضافة ما يصل إلى 10% من المكون الجديد، لا تبقى قوة المادة ومرونتها سليمتين فحسب، بل يمكن أن تتحسن. ووفقًا للعلماء، فإن هذا يجعل المادة الجديدة أكثر تنافسية في السوق مقارنةً بنظائرها التقليدية.
ووفقًا لجامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، تحظى هذه المادة الجديدة باهتمام كبير من قبل مصنعي مثبطات اللهب ومواد البوليمر المقاومة للحريق.
بمساعدة البكتيريا... علماء ينتجون بلاستيكا قويا وقابلا للتحلل الحيوي
علماء روس يطورون مادة مبتكرة تغير مستقبل صناعة البلاستيك
