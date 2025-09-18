https://sarabic.ae/20250918/علماء-روس-يطورون-نوعا-من-البلاستيك-مقاوما-للهب-وصديقا-للبيئة-1104973576.html

علماء روس يطورون نوعا من البلاستيك مقاوما للهب وصديقا للبيئة

علماء روس يطورون نوعا من البلاستيك مقاوما للهب وصديقا للبيئة

سبوتنيك عربي

نجح علماء روس من جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية في تقليل قابلية اشتعال وسمية البولي إيثيلين، المستخدم في إنتاج الأنابيب والتغليف، من خلال تطوير مادة مضافة...

2025-09-18T07:40+0000

2025-09-18T07:40+0000

2025-09-18T07:40+0000

يستخدم البولي إيثيلين على نطاق واسع في الصناعة، إلا أن قابليته العالية للاشتعال تعدّ من عيوبه. ولتقليل قابليته للاشتعال، تستخدم عادةً مواد تحتوي على عناصر سامة مثل أكسيد الأنتيمون والمركبات المحتوية على الهالوجين والفوسفور، ويؤكد العلماء أن هذا يجعل البحث عن بدائل أكثر أمانًا أمرًا ملحًا.اقترح العلماء حلاً يعتمد على استخدام مكونات آمنة، وتحديدًا مركبات المغنيسيوم. أظهرت الاختبارات أن إضافة هذه المواد لا تزيد من مقاومتها للحريق فحسب، بل تبطئ أيضًا من انتشار اللهب.من أهم مميزات هذا التطوير توافر المركبات الأولية. ومن المواد الرئيسية المستخدمة في إنتاج المادة المضافة الكربونات، التي تنتج على نطاق صناعي.ومن مزايا المادة المضافة الجديدة توافقها مع المعدات الصناعية الحالية. فعملية التصنيع لا تتطلب مذيبات عضوية باهظة الثمن، ويمكن إجراؤها في بيئة مائية، مما يقلل من التأثير البيئي وتكاليف الإنتاج.بالإضافة إلى تثبيط اللهب، تظهر هذه المادة المضافة الجديدة تأثيرًا إيجابيًا على الخواص الميكانيكية للبولي إيثيلين. وقد أظهرت التجارب أنه حتى مع إضافة ما يصل إلى 10% من المكون الجديد، لا تبقى قوة المادة ومرونتها سليمتين فحسب، بل يمكن أن تتحسن. ووفقًا للعلماء، فإن هذا يجعل المادة الجديدة أكثر تنافسية في السوق مقارنةً بنظائرها التقليدية.ووفقًا لجامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، تحظى هذه المادة الجديدة باهتمام كبير من قبل مصنعي مثبطات اللهب ومواد البوليمر المقاومة للحريق.بمساعدة البكتيريا... علماء ينتجون بلاستيكا قويا وقابلا للتحلل الحيويعلماء روس يطورون مادة مبتكرة تغير مستقبل صناعة البلاستيك

