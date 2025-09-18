https://sarabic.ae/20250918/علماء-روس-يطورون-نوعا-من-البلاستيك-مقاوما-للهب-وصديقا-للبيئة-1104973576.html
علماء روس يطورون نوعا من البلاستيك مقاوما للهب وصديقا للبيئة
علماء روس يطورون نوعا من البلاستيك مقاوما للهب وصديقا للبيئة
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس من جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية في تقليل قابلية اشتعال وسمية البولي إيثيلين، المستخدم في إنتاج الأنابيب والتغليف، من خلال تطوير مادة مضافة... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T07:40+0000
2025-09-18T07:40+0000
2025-09-18T07:40+0000
مجتمع
علوم
الصحة
روسيا
علماء
علماء روس
بلاستيك
البلاستيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1094999025_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_15e0fb816ef28bbe38e445eaa24f88af.jpg
يستخدم البولي إيثيلين على نطاق واسع في الصناعة، إلا أن قابليته العالية للاشتعال تعدّ من عيوبه. ولتقليل قابليته للاشتعال، تستخدم عادةً مواد تحتوي على عناصر سامة مثل أكسيد الأنتيمون والمركبات المحتوية على الهالوجين والفوسفور، ويؤكد العلماء أن هذا يجعل البحث عن بدائل أكثر أمانًا أمرًا ملحًا.اقترح العلماء حلاً يعتمد على استخدام مكونات آمنة، وتحديدًا مركبات المغنيسيوم. أظهرت الاختبارات أن إضافة هذه المواد لا تزيد من مقاومتها للحريق فحسب، بل تبطئ أيضًا من انتشار اللهب.من أهم مميزات هذا التطوير توافر المركبات الأولية. ومن المواد الرئيسية المستخدمة في إنتاج المادة المضافة الكربونات، التي تنتج على نطاق صناعي.ومن مزايا المادة المضافة الجديدة توافقها مع المعدات الصناعية الحالية. فعملية التصنيع لا تتطلب مذيبات عضوية باهظة الثمن، ويمكن إجراؤها في بيئة مائية، مما يقلل من التأثير البيئي وتكاليف الإنتاج.بالإضافة إلى تثبيط اللهب، تظهر هذه المادة المضافة الجديدة تأثيرًا إيجابيًا على الخواص الميكانيكية للبولي إيثيلين. وقد أظهرت التجارب أنه حتى مع إضافة ما يصل إلى 10% من المكون الجديد، لا تبقى قوة المادة ومرونتها سليمتين فحسب، بل يمكن أن تتحسن. ووفقًا للعلماء، فإن هذا يجعل المادة الجديدة أكثر تنافسية في السوق مقارنةً بنظائرها التقليدية.ووفقًا لجامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، تحظى هذه المادة الجديدة باهتمام كبير من قبل مصنعي مثبطات اللهب ومواد البوليمر المقاومة للحريق.بمساعدة البكتيريا... علماء ينتجون بلاستيكا قويا وقابلا للتحلل الحيويعلماء روس يطورون مادة مبتكرة تغير مستقبل صناعة البلاستيك
https://sarabic.ae/20250910/الغربال-البصري-إنجاز-في-الكشف-عن-الجسيمات-البلاستيكية-النانوية-1104708077.html
https://sarabic.ae/20250226/روسيا-تطور-نوعا-من-البلاستيك-المحسن-للسيارات-الكهربائية-1098182543.html
https://sarabic.ae/20241026/علماء-روس-ينتجون-وقودا-اصطناعيا-من-البلاستيك-1094188635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1094999025_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_8a9e680bdd8a73874b2b4572c4e06c1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, روسيا, علماء, علماء روس, بلاستيك, البلاستيك
علوم, الصحة, روسيا, علماء, علماء روس, بلاستيك, البلاستيك
علماء روس يطورون نوعا من البلاستيك مقاوما للهب وصديقا للبيئة
نجح علماء روس من جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية في تقليل قابلية اشتعال وسمية البولي إيثيلين، المستخدم في إنتاج الأنابيب والتغليف، من خلال تطوير مادة مضافة صديقة للبيئة وغير مكلفة لتحسين تركيبه، وبالتالي صناعة بلاستيك مقاوم للحريق ويبطئ من انتشار اللهب.
يستخدم البولي إيثيلين على نطاق واسع في الصناعة، إلا أن قابليته العالية للاشتعال تعدّ من عيوبه. ولتقليل قابليته للاشتعال، تستخدم عادةً مواد تحتوي على عناصر سامة مثل أكسيد الأنتيمون والمركبات المحتوية على الهالوجين والفوسفور، ويؤكد العلماء أن هذا يجعل البحث عن بدائل أكثر أمانًا أمرًا ملحًا.
اقترح العلماء حلاً يعتمد على استخدام مكونات آمنة، وتحديدًا مركبات المغنيسيوم. أظهرت الاختبارات أن إضافة هذه المواد لا تزيد من مقاومتها للحريق فحسب، بل تبطئ أيضًا من انتشار اللهب.
وصرح تيمور بوروكاييف، رئيس المشروع، وأستاذ قسم الكيمياء العضوية والمركبات الجزيئية الكبيرة في جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية: "عندما تحترق المركبات التي تحتوي على المادة المضافة الجديدة، لا تتشكل قطرات من المادة المنصهرة، وتقل كمية الدخان المنبعثة بشكل كبير. وهذا يجعل المادة أكثر أمانًا في حالة نشوب حريق، ويقلل من تأثيرها السلبي على البيئة".
من أهم مميزات هذا التطوير توافر المركبات الأولية.
ومن المواد الرئيسية المستخدمة في إنتاج المادة المضافة الكربونات، التي تنتج على نطاق صناعي.
ومن مزايا المادة المضافة الجديدة توافقها مع المعدات الصناعية الحالية.
فعملية التصنيع لا تتطلب مذيبات عضوية باهظة الثمن، ويمكن إجراؤها في بيئة مائية، مما يقلل من التأثير البيئي وتكاليف الإنتاج.
وأضاف بوروكاييف: "يتم إدخال المادة المضافة في البلاستيك باستخدام معدات صناعية قياسية تستخدم في إنتاج ومعالجة مركبات البوليمر، مما يبسط دمجها في الإنتاج".
26 أكتوبر 2024, 13:45 GMT
بالإضافة إلى تثبيط اللهب، تظهر هذه المادة المضافة الجديدة تأثيرًا إيجابيًا على الخواص الميكانيكية للبولي إيثيلين.
وقد أظهرت التجارب أنه حتى مع إضافة ما يصل إلى 10% من المكون الجديد، لا تبقى قوة المادة ومرونتها سليمتين فحسب، بل يمكن أن تتحسن. ووفقًا للعلماء، فإن هذا يجعل المادة الجديدة أكثر تنافسية في السوق مقارنةً بنظائرها التقليدية.
ووفقًا لجامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، تحظى هذه المادة الجديدة باهتمام كبير من قبل مصنعي مثبطات اللهب ومواد البوليمر المقاومة للحريق.