الخارجية الإيرانية: وصول وكالة الطاقة الذرية للمنشآت النووية لن يكون إلا بعد حل التوترات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الإيرانية: وصول وكالة الطاقة الذرية للمنشآت النووية لن يكون إلا بعد حل التوترات
الخارجية الإيرانية: وصول وكالة الطاقة الذرية للمنشآت النووية لن يكون إلا بعد حل التوترات
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، بأن وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية لن يكون ممكنًا إلا بعد حل... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T09:31+0000
2025-09-19T09:31+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وقال خطيب زاده في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك توترات شديدة حاليًا ويجب علينا حلّها ثم مناقشة إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية وشروط الوصول إلى تلك المنشآت التي تعرضت للهجوم".وأضاف: "اتفقت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيجاد أشكال جديدة من التعاون، إذ غيّرت الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية واقعًا ملموسًا. فالوصول إلى هذه المنشآت محدود للغاية نظرًا للمخاطر البيئية والبشرية. كما اتفقنا في القاهرة على التفاوض بشأن الشروط التي تسمح للوكالة بالعمل داخل إيران. ولكن في الوقت نفسه، نطّلع على القرار (المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي)، ونشعر بالقلق أيضًا إزاء هذا الهجوم".وقال: "الدعوات الأوروبية لإعادة فرض العقوبات ذريعة جديدة لتصعيد العلاقات الدولية، ما يفعله الأوروبيون له دوافع سياسية، وغير شرعي وقانوني بموجب القانون الدولي، وخاطئ استراتيجيًا".يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي صوّت، اليوم الجمعة، على إعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران بسبب برنامجها النووي.وقد يؤدي التصويت إلى فرض العقوبات ابتداءً من الأسبوع المقبل، رغم أن الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيحضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد يوفر فرصة لمفاوضات في اللحظة الأخيرة.نائب الرئيس الإيراني: الوضع في البلاد "يشبه ظروف الحرب"بزشكيان: التعاون الروسي الإيراني دليل على أفول عهد الأحادية القطبية
إيران
أخبار إيران
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
252
60
الأخبار
ar_EG
الخارجية الإيرانية: وصول وكالة الطاقة الذرية للمنشآت النووية لن يكون إلا بعد حل التوترات

09:31 GMT 19.09.2025
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، بأن وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية لن يكون ممكنًا إلا بعد حل التوترات الحالية.
وقال خطيب زاده في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك توترات شديدة حاليًا ويجب علينا حلّها ثم مناقشة إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية وشروط الوصول إلى تلك المنشآت التي تعرضت للهجوم".
وأضاف: "اتفقت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيجاد أشكال جديدة من التعاون، إذ غيّرت الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية واقعًا ملموسًا. فالوصول إلى هذه المنشآت محدود للغاية نظرًا للمخاطر البيئية والبشرية. كما اتفقنا في القاهرة على التفاوض بشأن الشروط التي تسمح للوكالة بالعمل داخل إيران. ولكن في الوقت نفسه، نطّلع على القرار (المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي)، ونشعر بالقلق أيضًا إزاء هذا الهجوم".
وأشار إلى أن إيران قلقة بشأن قرار العقوبات المفروضة على إيران وكذلك بشأن الهجمات على منشآتها النووية. وأوضح زاده أن الدعوات الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على إيران ذريعة للتصعيد وخاطئة استراتيجيًا.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مجلس الأمن يصوت على إعادة فرض العقوبات النووية على إيران
أمس, 23:17 GMT
وقال: "الدعوات الأوروبية لإعادة فرض العقوبات ذريعة جديدة لتصعيد العلاقات الدولية، ما يفعله الأوروبيون له دوافع سياسية، وغير شرعي وقانوني بموجب القانون الدولي، وخاطئ استراتيجيًا".
وخلص إلى أن "الأوروبيين بمحاولتهم إعادة فرض العقوبات على إيران سيوصلون العلاقات الدولية إلى مستوى جديد من عدم القدرة على التنبؤ".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
عراقجي لنظرائه الأوروبيين: إيران مستعدة لحل عادل بشأن العقوبات والملف النووي
17 سبتمبر, 16:45 GMT
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي صوّت، اليوم الجمعة، على إعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقد يؤدي التصويت إلى فرض العقوبات ابتداءً من الأسبوع المقبل، رغم أن الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيحضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد يوفر فرصة لمفاوضات في اللحظة الأخيرة.
نائب الرئيس الإيراني: الوضع في البلاد "يشبه ظروف الحرب"
بزشكيان: التعاون الروسي الإيراني دليل على أفول عهد الأحادية القطبية
