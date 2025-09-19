https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الإيرانية-وصول-وكالة-الطاقة-الذرية-للمنشآت-النووية-لن-يكون-إلا-بعد-حل-التوترات--1105025399.html
الخارجية الإيرانية: وصول وكالة الطاقة الذرية للمنشآت النووية لن يكون إلا بعد حل التوترات
وقال خطيب زاده في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك توترات شديدة حاليًا ويجب علينا حلّها ثم مناقشة إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية وشروط الوصول إلى تلك المنشآت التي تعرضت للهجوم".وأضاف: "اتفقت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيجاد أشكال جديدة من التعاون، إذ غيّرت الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية واقعًا ملموسًا. فالوصول إلى هذه المنشآت محدود للغاية نظرًا للمخاطر البيئية والبشرية. كما اتفقنا في القاهرة على التفاوض بشأن الشروط التي تسمح للوكالة بالعمل داخل إيران. ولكن في الوقت نفسه، نطّلع على القرار (المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي)، ونشعر بالقلق أيضًا إزاء هذا الهجوم".وقال: "الدعوات الأوروبية لإعادة فرض العقوبات ذريعة جديدة لتصعيد العلاقات الدولية، ما يفعله الأوروبيون له دوافع سياسية، وغير شرعي وقانوني بموجب القانون الدولي، وخاطئ استراتيجيًا".يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي صوّت، اليوم الجمعة، على إعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران بسبب برنامجها النووي.وقد يؤدي التصويت إلى فرض العقوبات ابتداءً من الأسبوع المقبل، رغم أن الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيحضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد يوفر فرصة لمفاوضات في اللحظة الأخيرة.نائب الرئيس الإيراني: الوضع في البلاد "يشبه ظروف الحرب"بزشكيان: التعاون الروسي الإيراني دليل على أفول عهد الأحادية القطبية
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، بأن وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية لن يكون ممكنًا إلا بعد حل التوترات الحالية.
وقال خطيب زاده في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك توترات شديدة حاليًا ويجب علينا حلّها ثم مناقشة إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية وشروط الوصول إلى تلك المنشآت التي تعرضت للهجوم".
وأضاف: "اتفقت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيجاد أشكال جديدة من التعاون، إذ غيّرت الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية واقعًا ملموسًا. فالوصول إلى هذه المنشآت محدود للغاية نظرًا للمخاطر البيئية والبشرية. كما اتفقنا في القاهرة على التفاوض بشأن الشروط التي تسمح للوكالة بالعمل داخل إيران. ولكن في الوقت نفسه، نطّلع على القرار (المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي)، ونشعر بالقلق أيضًا إزاء هذا الهجوم".
وأشار إلى أن إيران قلقة بشأن قرار العقوبات المفروضة على إيران وكذلك بشأن الهجمات على منشآتها النووية. وأوضح زاده أن الدعوات الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على إيران ذريعة للتصعيد وخاطئة استراتيجيًا.
وقال: "الدعوات الأوروبية لإعادة فرض العقوبات ذريعة جديدة لتصعيد العلاقات الدولية،
ما يفعله الأوروبيون له دوافع سياسية، وغير شرعي وقانوني بموجب القانون الدولي، وخاطئ استراتيجيًا".
وخلص إلى أن "الأوروبيين بمحاولتهم إعادة فرض العقوبات على إيران سيوصلون العلاقات الدولية إلى مستوى جديد من عدم القدرة على التنبؤ".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي صوّت، اليوم الجمعة، على إعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقد يؤدي التصويت إلى فرض العقوبات
ابتداءً من الأسبوع المقبل، رغم أن الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيحضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد يوفر فرصة لمفاوضات في اللحظة الأخيرة.