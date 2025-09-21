https://sarabic.ae/20250921/الجيش-الإيراني-جاهزون-اليوم-أكثر-من-أي-وقت-مضى-لمواجهة-أعدائنا-1105106812.html

الجيش الإيراني: جاهزون اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة أعدائنا

الجيش الإيراني: جاهزون اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة أعدائنا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أنّه "اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى، ويقف كالجبل حتى آخر نفس دفاعًا عن الأمن والمصالح الوطنية والنظام المقدس للجمهورية... 21.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-21T18:20+0000

2025-09-21T18:20+0000

2025-09-21T18:20+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الجيش الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15dec370c379b0ee6b10d8c02b318ebd.jpg

وقال الجيش الإيراني، بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس"، إن "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لعب دوراً مؤثراً وحاسماً، وتغلب بسرعة في الظروف الصعبة لتلك الحقبة على المؤامرات المضادة للثورة والجماعات الانفصالية وسارع إلى ساحة المعركة في الساعات الأولى من الغزو، مانعاً الطريق أمام استمرار عدوان العدو كحاجز ضخم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وذكر البيان أن "شجاعة الجيش إلى جانب الحرس الثوري في الدفاع عن حدود إيران، سواء تُظهر الطبيعة الإسلامية والثورية والشعبية للجيش"، مؤكدا أن "إيران ستبقى صامدة كالجبل حتى آخر نفس في الدفاع عن الأمن والمصالح الوطنية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وستبقى ثابتة وصامدة في خدمتها وتضحياتها من أجل قضية الإسلام والوطن الإسلامي والأمة الإيرانية الغيورة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، في بيان له، بأن "أي خطأ جديد في الحسابات من قبل العدو سيواجه برد مدمّر وتكون عبرة أخرى له".ونقلت وكالة "فارس"، عن بيان للحرس الثوري بمناسبة بدء "أسبوع الدفاع المقدس"، في ذكرى نشوب الحرب العراقية الإيرانية خلال الفترة 1980-1988.وأشار البيان إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي استمر 12 يوما قائلا إنه "في ظلّ مظاهر الوحدة والتماسك الوطني، وهزيمة المعتدين الصهاينة والأمريكيين وفشلهم في تحقيق أهدافهم الخبيثة والشيطانية ضد الثورة والنظام الإسلامي، نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن الحرس الثوري الشعبي القوي، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، يعزز يوما بعد يوم قدراته القتالية والهجومية والدفاعية والاستراتيجية".وأضاف بيان الحرس الثوري الإيراني: "أن الردع الفعال هو ثمرة الاستعداد الدائم، والإبداع في تصميم الاستراتيجيات والتكتيكات والعمليات في مواجهة الأعداء، والتطوير المستمر للتقنيات والأنظمة الدفاعية والعسكرية المتقدمة في جميع المجالات".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة على إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في البلاد، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران، وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية "مخصصة لأغراض سلمية فقط".كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20250920/الخارجية-الروسية-حول-تصويت-مجلس-الأمن-على-العقوبات-ضد-إيران-الإجراءات-لا-علاقة-لها-بالدبلوماسية-1105061179.html

https://sarabic.ae/20250920/إيران-تحذر-الغرب-سياسة-الضغوط-القصوى-فشلت-وستندمون-أشد-الندم-1105060005.html

https://sarabic.ae/20250920/إيران-تعلن-عن-إجراء-اختبار-ناجح-لصاروخ-متطور-عابر-للقارات-1105079799.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم