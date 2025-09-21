عربي
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإيراني: جاهزون اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة أعدائنا
الجيش الإيراني: جاهزون اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة أعدائنا
الجيش الإيراني: جاهزون اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة أعدائنا

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أنّه "اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى، ويقف كالجبل حتى آخر نفس دفاعًا عن الأمن والمصالح الوطنية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال الجيش الإيراني، بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس"، إن "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لعب دوراً مؤثراً وحاسماً، وتغلب بسرعة في الظروف الصعبة لتلك الحقبة على المؤامرات المضادة للثورة والجماعات الانفصالية وسارع إلى ساحة المعركة في الساعات الأولى من الغزو، مانعاً الطريق أمام استمرار عدوان العدو كحاجز ضخم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
وذكر البيان أن "شجاعة الجيش إلى جانب الحرس الثوري في الدفاع عن حدود إيران، سواء تُظهر الطبيعة الإسلامية والثورية والشعبية للجيش"، مؤكدا أن "إيران ستبقى صامدة كالجبل حتى آخر نفس في الدفاع عن الأمن والمصالح الوطنية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وستبقى ثابتة وصامدة في خدمتها وتضحياتها من أجل قضية الإسلام والوطن الإسلامي والأمة الإيرانية الغيورة".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
الخارجية الروسية حول تصويت مجلس الأمن على العقوبات ضد إيران: الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسية
أمس, 10:51 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، في بيان له، بأن "أي خطأ جديد في الحسابات من قبل العدو سيواجه برد مدمّر وتكون عبرة أخرى له".
ونقلت وكالة "فارس"، عن بيان للحرس الثوري بمناسبة بدء "أسبوع الدفاع المقدس"، في ذكرى نشوب الحرب العراقية الإيرانية خلال الفترة 1980-1988.
وأشار البيان إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي استمر 12 يوما قائلا إنه "في ظلّ مظاهر الوحدة والتماسك الوطني، وهزيمة المعتدين الصهاينة والأمريكيين وفشلهم في تحقيق أهدافهم الخبيثة والشيطانية ضد الثورة والنظام الإسلامي، نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن الحرس الثوري الشعبي القوي، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، يعزز يوما بعد يوم قدراته القتالية والهجومية والدفاعية والاستراتيجية".
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
إيران تحذر الغرب: سياسة "الضغوط القصوى" فشلت وستندمون أشد الندم
أمس, 10:02 GMT
وأضاف بيان الحرس الثوري الإيراني: "أن الردع الفعال هو ثمرة الاستعداد الدائم، والإبداع في تصميم الاستراتيجيات والتكتيكات والعمليات في مواجهة الأعداء، والتطوير المستمر للتقنيات والأنظمة الدفاعية والعسكرية المتقدمة في جميع المجالات".
وتابع: "وفي حال حدوث أي خطأ جديد في الحسابات أو عدوان من جانب العدو، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستأخذ زمام المبادرة بيد عليا في ساحة المعركة، وسترد عليه ردًا مدمرًا وتكون له عبرة أخرى".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة على إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في البلاد، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
إيران تعلن عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ متطور عابر للقارات
أمس, 20:43 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران، وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية "مخصصة لأغراض سلمية فقط".
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
