تدمير زورقين مسيرين أوكرانيين في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود- الدفاع الروسية
09:23 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 09:47 GMT 21.09.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، قيام قوات أسطول البحر الأسود الروسي، بتدمير زورقَين مسيرين أوكرانيين في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وأضاف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 225 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 10 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".
وأوضح: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلاتها في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 جندي ومركبات قتالية، وعدد من المدافع الميدانية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 185 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير رادار مضاد للبطارية ومحطة حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة".
كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابورجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 340 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأضافت: "استهدفت الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 138 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 65 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.