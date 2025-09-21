https://sarabic.ae/20250921/تدمر-زورقين-مسيرين-أوكرانيين-في-الجزء-الشمالي-الغربي-من-البحر-الأسود--الدفاع-الروسية---1105093281.html

تدمير زورقين مسيرين أوكرانيين في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود- الدفاع الروسية

تدمير زورقين مسيرين أوكرانيين في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود- الدفاع الروسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، قيام قوات أسطول البحر الأسود الروسي، بتدمير زورقَين مسيرين أوكرانيين في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 225 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 10 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 185 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير رادار مضاد للبطارية ومحطة حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة".كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابورجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 340 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 65 طائرة مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

