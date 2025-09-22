https://sarabic.ae/20250922/خبير-من-مصلحة-جميع-القوى-وعلى-رأسها-أمريكا-تجديد-اتفاقية-ستارت--1105143417.html

خبير: من مصلحة جميع القوى وعلى رأسها أمريكا تجديد اتفاقية "ستارت"

تطرق الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، إلى تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا إن "هذا الموقف يمكن البناء عليه خاصة بعد الأحداث الأخيرة في...

ورأى شكر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الدول الأوروبية لا تزال حتى الآن تلعب في المنطقة الرمادية في محاولة منها لخلق نوع من الضغط سواء على مستوى الساحة الأوكرانية أو حتى على روسيا"، مشيرا إلى أن "الموقف الروسي نوع من التحذير لأن التمادي الأوروبي بالخروج عن أطر الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات قد يؤدي إلى نتائج سلبية على الساحة الأوروبية".وأضاف أن "إشكالية الغرب أن ليس هناك مشروعا غربيا ومبادرة غربية في حال حصول أي إشكالية على مستوى الساحة الأوروبية أو على مستوى العلاقة مع روسيا أو حتى الدور الأوروبي"، لافتا إلى أن "أوروبا ليست بوارد أن تدير شؤونها بنفسها".وأوضح شكر أن "أي خطوة تقوم بها الدول الأوروبية التي تمتلك السلاح النووي سيكون لها نتائج كارثية عليها"، معتبرا أنه "لو لم تكن روسيا تمتلك سلاحا نوويا لكانت غامرت أوروبا في ضرب أي دور روسي في الساحة العالمية أو الأوروبية".وحول احتمال أن يسهم الأمن الاستراتيجي الدولي في تأسيس علاقات دولية جديدة، أكد شكر أن "هناك إمكانية لبناء علاقات جديدة خاصة أن روسيا ذهبت باتجاه تأسيس وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، لكن فعليا من يعارض هذا الأمر هي الإدارة الأمريكية".وعن احتمال أن يكون هناك رد على خطاب بوتين، رجح شكر أن "تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برد فعل ويتبعه رد الفعل الأوروبي".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.بوتين: روسيا تواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة ... فيديوالجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية بعد انتهاء موعد معاهدة "نيو ستارت"

