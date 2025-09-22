خبير: من مصلحة جميع القوى وعلى رأسها أمريكا تجديد اتفاقية "ستارت"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/خبير-من-مصلحة-جميع-القوى-وعلى-رأسها-أمريكا-تجديد-اتفاقية-ستارت--1105143417.html
خبير: من مصلحة جميع القوى وعلى رأسها أمريكا تجديد اتفاقية "ستارت"
خبير: من مصلحة جميع القوى وعلى رأسها أمريكا تجديد اتفاقية "ستارت"
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، إلى تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا إن "هذا الموقف يمكن البناء عليه خاصة بعد الأحداث الأخيرة في... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T19:35+0000
2025-09-22T19:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104385/89/1043858956_1:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_e5f4f5e0e347c9baf14044cdf8d961e8.jpg
ورأى شكر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الدول الأوروبية لا تزال حتى الآن تلعب في المنطقة الرمادية في محاولة منها لخلق نوع من الضغط سواء على مستوى الساحة الأوكرانية أو حتى على روسيا"، مشيرا إلى أن "الموقف الروسي نوع من التحذير لأن التمادي الأوروبي بالخروج عن أطر الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات قد يؤدي إلى نتائج سلبية على الساحة الأوروبية".وأضاف أن "إشكالية الغرب أن ليس هناك مشروعا غربيا ومبادرة غربية في حال حصول أي إشكالية على مستوى الساحة الأوروبية أو على مستوى العلاقة مع روسيا أو حتى الدور الأوروبي"، لافتا إلى أن "أوروبا ليست بوارد أن تدير شؤونها بنفسها".وأوضح شكر أن "أي خطوة تقوم بها الدول الأوروبية التي تمتلك السلاح النووي سيكون لها نتائج كارثية عليها"، معتبرا أنه "لو لم تكن روسيا تمتلك سلاحا نوويا لكانت غامرت أوروبا في ضرب أي دور روسي في الساحة العالمية أو الأوروبية".وحول احتمال أن يسهم الأمن الاستراتيجي الدولي في تأسيس علاقات دولية جديدة، أكد شكر أن "هناك إمكانية لبناء علاقات جديدة خاصة أن روسيا ذهبت باتجاه تأسيس وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، لكن فعليا من يعارض هذا الأمر هي الإدارة الأمريكية".وعن احتمال أن يكون هناك رد على خطاب بوتين، رجح شكر أن "تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برد فعل ويتبعه رد الفعل الأوروبي".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.بوتين: روسيا تواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة ... فيديوالجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية بعد انتهاء موعد معاهدة "نيو ستارت"
https://sarabic.ae/20250922/خبير-مبادرة-بوتين-لتجديد-معاهدة-ستارت-تصنع-حالة-من-الانفراج-بعد-التزايد-في-سباق-التسلح-1105139239.html
https://sarabic.ae/20250922/بوتين-روسيا-قادرة-على-الرد-على-أي-تهديدات--عاجل--1105123266.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104385/89/1043858956_276:0:1925:1237_1920x0_80_0_0_ee6d429bb0908a7960621041d85dba87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: من مصلحة جميع القوى وعلى رأسها أمريكا تجديد اتفاقية "ستارت"

19:35 GMT 22.09.2025
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي في ميدان ساري شاجان بكازاخستان
صاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي في ميدان ساري شاجان بكازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تطرق الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، إلى تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا إن "هذا الموقف يمكن البناء عليه خاصة بعد الأحداث الأخيرة في مسار عملية التسوية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية".
ورأى شكر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الدول الأوروبية لا تزال حتى الآن تلعب في المنطقة الرمادية في محاولة منها لخلق نوع من الضغط سواء على مستوى الساحة الأوكرانية أو حتى على روسيا"، مشيرا إلى أن "الموقف الروسي نوع من التحذير لأن التمادي الأوروبي بالخروج عن أطر الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات قد يؤدي إلى نتائج سلبية على الساحة الأوروبية".

وقال: "أي إخفاق في الحفاظ على الأمن في الساحة الأوروبية أو الروسية سينعكس على النظام العالمي".

وأضاف أن "إشكالية الغرب أن ليس هناك مشروعا غربيا ومبادرة غربية في حال حصول أي إشكالية على مستوى الساحة الأوروبية أو على مستوى العلاقة مع روسيا أو حتى الدور الأوروبي"، لافتا إلى أن "أوروبا ليست بوارد أن تدير شؤونها بنفسها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
خبير: مبادرة بوتين لتجديد معاهدة "ستارت" تصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح
17:47 GMT
وأوضح شكر أن "أي خطوة تقوم بها الدول الأوروبية التي تمتلك السلاح النووي سيكون لها نتائج كارثية عليها"، معتبرا أنه "لو لم تكن روسيا تمتلك سلاحا نوويا لكانت غامرت أوروبا في ضرب أي دور روسي في الساحة العالمية أو الأوروبية".

وردا على سؤال حول قرب المدة الزمنية لمعاهدة "ستارت"، قال شكر إن "من مصلحة جميع القوى وعلى رأسها الإدارة الأمريكية والأوروبية وغيرها من الأطراف الفاعلة في النظام العالمي، بأن تذهب باتجاه تجديد هذه الاتفاقية وتطويرها لأن الخروج من الاتفاقيات التي خلقت نوعا من الهدوء على مستوى سباق التسلح سيؤدي إلى نوع من التفلت"، لافتا إلى أن "العلاقة بين الإدارة الأمريكية وروسيا فيها نوع من الحذر والإيجابية في آن معا".

وحول احتمال أن يسهم الأمن الاستراتيجي الدولي في تأسيس علاقات دولية جديدة، أكد شكر أن "هناك إمكانية لبناء علاقات جديدة خاصة أن روسيا ذهبت باتجاه تأسيس وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، لكن فعليا من يعارض هذا الأمر هي الإدارة الأمريكية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
بوتين: روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد في حال استعداد أمريكا لذلك
11:50 GMT
وعن احتمال أن يكون هناك رد على خطاب بوتين، رجح شكر أن "تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برد فعل ويتبعه رد الفعل الأوروبي".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
بوتين: روسيا تواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة ... فيديو
الجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية بعد انتهاء موعد معاهدة "نيو ستارت"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала