https://sarabic.ae/20250922/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-9-مسيرات-كانت-متجهة-نحو-موسكو--سوبيانين-1105138638.html

منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 9 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو- سوبيانين

منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 9 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو- سوبيانين

سبوتنيك عربي

أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 9 طائرات مسيرة معادية كانت تهاجم العاصمة الروسية موسكو. 22.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-22T17:33+0000

2025-09-22T17:33+0000

2025-09-22T17:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093274282_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_1ec30390cd603c062b4dfbaab71a07b3.jpg

وكتب سوبيانين على قناته في تطبيق "ماكس": "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع، 7 طائرات مسيرة هاجمت موسكو. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع أي أضرار. وتعمل فرق الطوارئ على الأرض".وأضاف سوبيانين أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

https://sarabic.ae/20250922/لندن-الناتو-على-استعداد-لمواجهة-مباشرة-مع-روسيا-1105134828.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن