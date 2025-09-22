https://sarabic.ae/20250922/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-9-مسيرات-كانت-متجهة-نحو-موسكو--سوبيانين-1105138638.html
منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 9 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو- سوبيانين
سبوتنيك عربي
أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 9 طائرات مسيرة معادية كانت تهاجم العاصمة الروسية موسكو. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T17:33+0000
2025-09-22T17:33+0000
2025-09-22T17:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093274282_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_1ec30390cd603c062b4dfbaab71a07b3.jpg
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093274282_381:0:3110:2047_1920x0_80_0_0_daffa6c6fe34cbfc81d293ff0c1f9390.jpg
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 9 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو- سوبيانين
وكتب سوبيانين على قناته في تطبيق "ماكس": "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع، 7 طائرات مسيرة هاجمت موسكو. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع أي أضرار. وتعمل فرق الطوارئ على الأرض".
وفي وقت لاحق، كتب سوبيانين: "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرتين مسيرتين أخريين. ووفقا للتقارير الأولية، لم تقع أي أضرار".
وأضاف سوبيانين أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.