وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره العماني التزام مصر الراسخ بأمن دول الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لنظيره-العماني-التزام-مصر-الراسخ-بأمن-دول-الخليج-1105142849.html
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره العماني التزام مصر الراسخ بأمن دول الخليج
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره العماني التزام مصر الراسخ بأمن دول الخليج
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التزام مصر الراسخ بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T19:19+0000
2025-09-22T19:19+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الخليج
سلطنة عمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105142178_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_dc044d06a6c72e7185465597edc3e711.jpg
وخلال لقائه ببدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد عبد العاطي على أن "أي تهديد للخليج يعد تهديدا مباشرا لمصر"، مبرزا أهمية آلية التشاور السياسي المصري-الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي.وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالسياسة العُمانية المتوازنة وجهود السلطنة في دعم الاستقرار، واستعرض مع نظيره العُماني المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية، وتطورات الملف النووي الإيراني خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة في 9 سبتمبر الجاري، والذى يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدّد الوزير المصري، "الإدانة بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، محذراً من التبعات الإنسانية الكارثية لهذا التصعيد وما يصاحبه من محاولات ممنهجة للتهجير والتجويع".وقال وزير الخارجية المصري، في وقت سابق، إن "العدوان الإسرائيلي الصارخ" على قطر يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي.ونقل موقع "الهيئة العامة المصرية للاستعلامات" أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال زيارة أجراها إلى الدوحة، اليوم الخميس، التقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.ونقل الوزير المصري إلى أمير قطر تحيات وتقدير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتضامن "مصر ووقوفها الكامل إلى جانب قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة"، بحسب البيان.وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما قدم التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم.من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن بالغ الاعتزاز والتقدير للموقف المصري الداعم لقطر، وما تجسده زيارة وزير الخارجية من تضامن يعبر عن عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.وفي وقت سابق، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن تضامن المجلس بشكل كامل مع دولة قطر، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية بالدوحة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة.وقال البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون وفي الوقت الذي تتضامن فيه بشكل كامل مع دولة قطر، فإنها تطالب المجتمع الدولي بإدانته (الهجوم الإسرائيلي) ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها".وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة حماس الفلسطينية، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.
https://sarabic.ae/20250914/مجلس-التعاون-الخليجي-ندعم-وحدة-السودان-ونطالب-بانتقال-سياسي-شامل-1104824243.html
https://sarabic.ae/20250915/التعاون-الخليجي-يوجه-بتقييم-الوضع-الدفاعي-ومصادر-التهديد-عقب-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطر--1104877344.html
https://sarabic.ae/20250921/روبيو-يؤكد-التزام-واشنطن-بأمن-دول-الخليج-في-اتصال-مع-وزير-الخارجية-السعودي-1105109063.html
مصر
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105142178_75:0:1114:779_1920x0_80_0_0_389763dfd5fc90ef3fabbd733961f883.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الخليج , سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الخليج , سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره العماني التزام مصر الراسخ بأمن دول الخليج

19:19 GMT 22.09.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلقتي بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلقتي بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التزام مصر الراسخ بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي.
وخلال لقائه ببدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد عبد العاطي على أن "أي تهديد للخليج يعد تهديدا مباشرا لمصر"، مبرزا أهمية آلية التشاور السياسي المصري-الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
مجلس التعاون الخليجي: ندعم وحدة السودان ونطالب بانتقال سياسي شامل
14 سبتمبر, 08:31 GMT
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالسياسة العُمانية المتوازنة وجهود السلطنة في دعم الاستقرار، واستعرض مع نظيره العُماني المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية، وتطورات الملف النووي الإيراني خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة في 9 سبتمبر الجاري، والذى يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدّد الوزير المصري، "الإدانة بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، محذراً من التبعات الإنسانية الكارثية لهذا التصعيد وما يصاحبه من محاولات ممنهجة للتهجير والتجويع".
وأكد عبد العاطي، على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الدعم الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية المصري، في وقت سابق، إن "العدوان الإسرائيلي الصارخ" على قطر يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي.
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
"التعاون الخليجي" يوجه بتقييم الوضع الدفاعي ومصادر التهديد عقب الهجوم الإسرائيلي على قطر
15 سبتمبر, 16:59 GMT
ونقل موقع "الهيئة العامة المصرية للاستعلامات" أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال زيارة أجراها إلى الدوحة، اليوم الخميس، التقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ونقل الوزير المصري إلى أمير قطر تحيات وتقدير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتضامن "مصر ووقوفها الكامل إلى جانب قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة"، بحسب البيان.
وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما قدم التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم.
من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن بالغ الاعتزاز والتقدير للموقف المصري الداعم لقطر، وما تجسده زيارة وزير الخارجية من تضامن يعبر عن عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
روبيو يؤكد التزام واشنطن بأمن دول الخليج في اتصال مع وزير الخارجية السعودي
أمس, 19:23 GMT
وفي وقت سابق، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن تضامن المجلس بشكل كامل مع دولة قطر، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية بالدوحة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة.
وقال البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون وفي الوقت الذي تتضامن فيه بشكل كامل مع دولة قطر، فإنها تطالب المجتمع الدولي بإدانته (الهجوم الإسرائيلي) ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها".
وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة حماس الفلسطينية، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала