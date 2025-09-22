https://sarabic.ae/20250922/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لنظيره-العماني-التزام-مصر-الراسخ-بأمن-دول-الخليج-1105142849.html

وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره العماني التزام مصر الراسخ بأمن دول الخليج

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التزام مصر الراسخ بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي.

وخلال لقائه ببدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد عبد العاطي على أن "أي تهديد للخليج يعد تهديدا مباشرا لمصر"، مبرزا أهمية آلية التشاور السياسي المصري-الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي.وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالسياسة العُمانية المتوازنة وجهود السلطنة في دعم الاستقرار، واستعرض مع نظيره العُماني المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية، وتطورات الملف النووي الإيراني خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة في 9 سبتمبر الجاري، والذى يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدّد الوزير المصري، "الإدانة بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، محذراً من التبعات الإنسانية الكارثية لهذا التصعيد وما يصاحبه من محاولات ممنهجة للتهجير والتجويع".وقال وزير الخارجية المصري، في وقت سابق، إن "العدوان الإسرائيلي الصارخ" على قطر يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي.ونقل موقع "الهيئة العامة المصرية للاستعلامات" أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال زيارة أجراها إلى الدوحة، اليوم الخميس، التقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.ونقل الوزير المصري إلى أمير قطر تحيات وتقدير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتضامن "مصر ووقوفها الكامل إلى جانب قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة"، بحسب البيان.وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما قدم التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم.من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن بالغ الاعتزاز والتقدير للموقف المصري الداعم لقطر، وما تجسده زيارة وزير الخارجية من تضامن يعبر عن عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.وفي وقت سابق، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن تضامن المجلس بشكل كامل مع دولة قطر، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية بالدوحة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة.وقال البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون وفي الوقت الذي تتضامن فيه بشكل كامل مع دولة قطر، فإنها تطالب المجتمع الدولي بإدانته (الهجوم الإسرائيلي) ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها".وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة حماس الفلسطينية، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.

