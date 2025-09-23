https://sarabic.ae/20250923/أمين-لجنة-الدفاع-عن-الموارد-المائية-لـسبوتنيك-مصر-ترفض-أي-وساطة-لا-تراعي-حقها-في-مياه-النيل-1105177914.html

أمين لجنة الدفاع عن الموارد المائية لـ"سبوتنيك": مصر ترفض أي وساطة لا تراعي حقها في مياه النيل

أكد أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية في مصر، الدكتور محمد محمود مهران، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي...

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن الدور الأمريكي المحتمل في الملف يمكن أن يكون إيجابيا إذا ركز على استخدام النفوذ الاقتصادي الأمريكي، لإقناع إثيوبيا بضرورة التوصل لاتفاق عادل مع مصر والسودان حول إدارة السد.وتابع مهران، أمريكا تملك أدوات ضغط اقتصادية فعالة من خلال مؤسسات التمويل الدولية والمساعدات الثنائية، لافتا إلى أن واشنطن يمكنها ربط دعمها للمشاريع التنموية الإثيوبية بضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار الجوهري والتشاور المسبق مع دول المصب، قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بتشغيل السد، مؤكدا أن هذا المبدأ راسخ في القانون الدولي المائي.كما أكد أستاذ القانون الدولي، أن مصر تحتاج لضمانات ملزمة بشأن الحد الأدنى من التدفقات المائية خاصة في فترات الجفاف وآليات تنسيق فعالة لإدارة السد في الظروف الاستثنائية، مشددا على أن هذه المتطلبات تستند لأسس قانونية راسخة في اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية.وأشار مهران، إلى أن مصر تملك بدائل دبلوماسية وقانونية، كما يمكنها الضغط والتعاون مع قوى دولية أخرى لحماية حقوقها المائية، إذا فشلت الوساطة الأمريكية في تحقيق نتائج عادلة، مؤكدا على أن النجاح في حل أزمة سد النهضة يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، لاحترام القانون الدولي والوصول لاتفاق عادل يحفظ حقوق الجميع، مؤكدا أن المياه قضية أمن قومي لمصر ولن تتنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف.وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا عن سد النهضة الإثيوبي، الذي تم افتتاحه رسميا خلال الشهر الجاري.وقال ترامب،الأحد الماضي، في كلمته بولاية فرجينيا الأمريكية، في حفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد "أمريكان كورنر ستون": "لقد بنت إثيوبيا سدا يبدو أنه الأكبر في العالم، وهو يؤثر على وصول المياه إلى نهر النيل، وأقول إن ذلك مشكلة كبيرة".وكان ترامب، صرح في شهر يوليو/ تموز الماضي، بأن سد النهضة الإثيوبي بُني "بأموال أمريكية، إلى حد كبير"، وهو ما نفته نائبة الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق مشروع السد فقرت تامرو، التي أكدت أن مشروع سد النهضة بُني "بدعم من الحكومة والشعب"، مؤكدة أنه "لم يُدرّ أي دخل من القروض أو المساعدات الأجنبية على مدى السنوات الـ14 الماضية على السد".وحثت تامرو، الحكومة الإثيوبية على معالجة الادعاءات الأمريكية المتكررة من خلال "إجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية"، وفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إلى أن مراسم الافتتاح شارك فيها عدد من القادة الأفارقة، أبرزهم الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.

