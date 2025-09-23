https://sarabic.ae/20250923/حماس-عبر-سبوتنيك-المهم-هو-اعتماد-آليات-ضغط-فعلية-على-إسرائيل-لوقف-الحرب-في-غزة---1105157105.html
أكد محمود طه، مسؤول العلاقات الإعلامية بحركة حماس الفلسطينية في لبنان، تعليقًا على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، أن "هذا بمثابة إنجاز وطني وسياسي ودبلوماسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg
وقال طه، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "ما يريده الشعب الفلسطيني وحركة حماس أن تتحول هذه التطورات والاعترافات إلى فعل عملي وإجراءات على الأرض وليس فقط خطابات"، معتبرًا أن "الاعتراف لا يكفي في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والمطلوب الضغط على إسرائيل بشكل جاد وحقيقي لوقف المجازر المتواصلة في غزة".وأضاف: "نريد مواقف أكثر جرأة من هذه الدول، التي اعترفت بدولة فلسطين، وأن يعود اللاجئون، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي، إضافة إلى وقف الاستيطان".وإذ اعتبرمسؤول العلاقات الإعلامية بحركة حماس الفلسطينية في لبنان، أن "الموقف الأمريكي ليس بجديد كونه موقف مؤيد ومساند لإسرائيل"، أكد أن "المواقف الأخيرة بمثابة هزيمة سياسية لإسرائيل"، لافتًا إلى أن "اعتراف بعض الدول بفلسطين هدفها إسكات التحركات الشعبية في بلادهم".ضيف "سبوتنيك" رأى أن "إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين كذبة كبيرة من المجتمع الدولي وهذا الأمر لن يتحقق بالتفاوض والسلام والخطابات"، معتبرًا أن "خطاب الرئيس محمود عباس، جاء هزيلًا ولا يرقى إلى مستوى الدماء، التي تسفك في قطاع غزة"، متسائلا: "كيف يطلب نزع السلاح وإسرائيل ما زالت تقتل أبناء الشعب الفلسطيني؟".وشدد طه على أنه "إضافة إلى الدور المصري، فإن دور قطر مهم، فهي سعت بكل جدية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن إسرائيل قامت بعملية غادرة"، كاشفًا أن "قطر لا تمانع العودة إلى التفاوض شرط وجود ضمانات".فلسطين تشكر الدول التي اعترفت بها وتعتبرها "قرارات شجاعة"عباس: على حماس وكل الفصائل أن تسلم أسلحتها للسلطة الفلسطينية لأننا نريد دولة غير مسلحة
أكد محمود طه، مسؤول العلاقات الإعلامية بحركة حماس الفلسطينية في لبنان، تعليقًا على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، أن "هذا بمثابة إنجاز وطني وسياسي ودبلوماسي فلسطيني".
وقال طه، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "ما يريده الشعب الفلسطيني وحركة حماس أن تتحول هذه التطورات والاعترافات إلى فعل عملي وإجراءات على الأرض وليس فقط خطابات"، معتبرًا أن "الاعتراف لا يكفي في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والمطلوب الضغط على إسرائيل بشكل جاد وحقيقي لوقف المجازر المتواصلة في غزة".
وأضاف: "نريد مواقف أكثر جرأة من هذه الدول، التي اعترفت بدولة فلسطين، وأن يعود اللاجئون، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي، إضافة إلى وقف الاستيطان".
ورأى طه أنه "في حال بقيت هذه الاعترافات حبرًا على ورق، لن يعترف بها نتنياهو"، قائلًا: "القوة والضغط يلزمان إسرائيل بتطبيق القرارات".
وإذ اعتبرمسؤول العلاقات الإعلامية بحركة حماس الفلسطينية في لبنان، أن "الموقف الأمريكي ليس بجديد كونه موقف مؤيد ومساند لإسرائيل"، أكد أن "المواقف الأخيرة بمثابة هزيمة سياسية لإسرائيل"، لافتًا إلى أن "اعتراف بعض الدول بفلسطين
هدفها إسكات التحركات الشعبية في بلادهم".
وفي ما يتعلق بالمفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة، أكد طه أن "حماس" والفصائل الفلسطينية معنية بوقف الحرب إلا أن إسرائيل لا تريد التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد استهداف الفريق المفاوض في قطر"، مضيفًا أن "ترامب شريك في المجازر في قطاع غزة ولا نصدق أقواله".
ضيف "سبوتنيك" رأى أن "إقامة دولة فلسطينية
وحل الدولتين كذبة كبيرة من المجتمع الدولي وهذا الأمر لن يتحقق بالتفاوض والسلام والخطابات"، معتبرًا أن "خطاب الرئيس محمود عباس، جاء هزيلًا ولا يرقى إلى مستوى الدماء، التي تسفك في قطاع غزة"، متسائلا: "كيف يطلب نزع السلاح وإسرائيل ما زالت تقتل أبناء الشعب الفلسطيني؟".
وشدد طه على أنه "إضافة إلى الدور المصري، فإن دور قطر مهم، فهي سعت بكل جدية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن إسرائيل قامت بعملية غادرة"، كاشفًا أن "قطر لا تمانع العودة إلى التفاوض شرط وجود ضمانات".