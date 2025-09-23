"حماس" عبر "سبوتنيك": المهم هو اعتماد آليات ضغط فعلية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/حماس-عبر-سبوتنيك-المهم-هو-اعتماد-آليات-ضغط-فعلية-على-إسرائيل-لوقف-الحرب-في-غزة---1105157105.html
"حماس" عبر "سبوتنيك": المهم هو اعتماد آليات ضغط فعلية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
"حماس" عبر "سبوتنيك": المهم هو اعتماد آليات ضغط فعلية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أكد محمود طه، مسؤول العلاقات الإعلامية بحركة حماس الفلسطينية في لبنان، تعليقًا على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، أن "هذا بمثابة إنجاز وطني وسياسي ودبلوماسي... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T09:46+0000
2025-09-23T09:46+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg
وقال طه، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "ما يريده الشعب الفلسطيني وحركة حماس أن تتحول هذه التطورات والاعترافات إلى فعل عملي وإجراءات على الأرض وليس فقط خطابات"، معتبرًا أن "الاعتراف لا يكفي في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والمطلوب الضغط على إسرائيل بشكل جاد وحقيقي لوقف المجازر المتواصلة في غزة".وأضاف: "نريد مواقف أكثر جرأة من هذه الدول، التي اعترفت بدولة فلسطين، وأن يعود اللاجئون، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي، إضافة إلى وقف الاستيطان".وإذ اعتبرمسؤول العلاقات الإعلامية بحركة حماس الفلسطينية في لبنان، أن "الموقف الأمريكي ليس بجديد كونه موقف مؤيد ومساند لإسرائيل"، أكد أن "المواقف الأخيرة بمثابة هزيمة سياسية لإسرائيل"، لافتًا إلى أن "اعتراف بعض الدول بفلسطين هدفها إسكات التحركات الشعبية في بلادهم".ضيف "سبوتنيك" رأى أن "إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين كذبة كبيرة من المجتمع الدولي وهذا الأمر لن يتحقق بالتفاوض والسلام والخطابات"، معتبرًا أن "خطاب الرئيس محمود عباس، جاء هزيلًا ولا يرقى إلى مستوى الدماء، التي تسفك في قطاع غزة"، متسائلا: "كيف يطلب نزع السلاح وإسرائيل ما زالت تقتل أبناء الشعب الفلسطيني؟".وشدد طه على أنه "إضافة إلى الدور المصري، فإن دور قطر مهم، فهي سعت بكل جدية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن إسرائيل قامت بعملية غادرة"، كاشفًا أن "قطر لا تمانع العودة إلى التفاوض شرط وجود ضمانات".فلسطين تشكر الدول التي اعترفت بها وتعتبرها "قرارات شجاعة"عباس: على حماس وكل الفصائل أن تسلم أسلحتها للسلطة الفلسطينية لأننا نريد دولة غير مسلحة
https://sarabic.ae/20250922/قطر-اعتراف-4-دول-غربية-بفلسطين-انتصار-لحقوق-شعبها-1105112846.html
https://sarabic.ae/20250915/روبيو-نية-دول-عدة-الاعتراف-بفلسطين-تعقد-تسوية-السلام-1104863998.html
إسرائيل
غزة
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e96c5a34fd5ca99d98e7eb42a77e8e7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي

"حماس" عبر "سبوتنيك": المهم هو اعتماد آليات ضغط فعلية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

09:46 GMT 23.09.2025
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
تابعنا عبر
حصري
أكد محمود طه، مسؤول العلاقات الإعلامية بحركة حماس الفلسطينية في لبنان، تعليقًا على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، أن "هذا بمثابة إنجاز وطني وسياسي ودبلوماسي فلسطيني".
وقال طه، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "ما يريده الشعب الفلسطيني وحركة حماس أن تتحول هذه التطورات والاعترافات إلى فعل عملي وإجراءات على الأرض وليس فقط خطابات"، معتبرًا أن "الاعتراف لا يكفي في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والمطلوب الضغط على إسرائيل بشكل جاد وحقيقي لوقف المجازر المتواصلة في غزة".
وأضاف: "نريد مواقف أكثر جرأة من هذه الدول، التي اعترفت بدولة فلسطين، وأن يعود اللاجئون، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي، إضافة إلى وقف الاستيطان".

ورأى طه أنه "في حال بقيت هذه الاعترافات حبرًا على ورق، لن يعترف بها نتنياهو"، قائلًا: "القوة والضغط يلزمان إسرائيل بتطبيق القرارات".

قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
قطر: اعتراف 4 دول غربية بفلسطين انتصار لحقوق شعبها
أمس, 05:23 GMT
وإذ اعتبرمسؤول العلاقات الإعلامية بحركة حماس الفلسطينية في لبنان، أن "الموقف الأمريكي ليس بجديد كونه موقف مؤيد ومساند لإسرائيل"، أكد أن "المواقف الأخيرة بمثابة هزيمة سياسية لإسرائيل"، لافتًا إلى أن "اعتراف بعض الدول بفلسطين هدفها إسكات التحركات الشعبية في بلادهم".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة، أكد طه أن "حماس" والفصائل الفلسطينية معنية بوقف الحرب إلا أن إسرائيل لا تريد التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد استهداف الفريق المفاوض في قطر"، مضيفًا أن "ترامب شريك في المجازر في قطاع غزة ولا نصدق أقواله".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
روبيو: نية دول عدة الاعتراف بفلسطين تعقد تسوية السلام
15 سبتمبر, 12:07 GMT
ضيف "سبوتنيك" رأى أن "إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين كذبة كبيرة من المجتمع الدولي وهذا الأمر لن يتحقق بالتفاوض والسلام والخطابات"، معتبرًا أن "خطاب الرئيس محمود عباس، جاء هزيلًا ولا يرقى إلى مستوى الدماء، التي تسفك في قطاع غزة"، متسائلا: "كيف يطلب نزع السلاح وإسرائيل ما زالت تقتل أبناء الشعب الفلسطيني؟".
وشدد طه على أنه "إضافة إلى الدور المصري، فإن دور قطر مهم، فهي سعت بكل جدية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن إسرائيل قامت بعملية غادرة"، كاشفًا أن "قطر لا تمانع العودة إلى التفاوض شرط وجود ضمانات".
فلسطين تشكر الدول التي اعترفت بها وتعتبرها "قرارات شجاعة"
عباس: على حماس وكل الفصائل أن تسلم أسلحتها للسلطة الفلسطينية لأننا نريد دولة غير مسلحة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала