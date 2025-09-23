https://sarabic.ae/20250923/لاریجاني-إیران-مستعدة-للمفاوضات-المعقولة-1105183988.html

لاریجاني: إیران مستعدة للمفاوضات "المعقولة"

لاریجاني: إیران مستعدة للمفاوضات "المعقولة"

سبوتنيك عربي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للمفاوضات المعقولة. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-23T19:05+0000

2025-09-23T19:05+0000

2025-09-23T19:05+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103694826_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_17bbc3a1c56708de361527312a3b03b0.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الثلاثاء، عن لاريجاني بشأن المفاوضات مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني، أن "المشكلة في استغلالهم لنصوص العقود. إيران لم تتجنب أبدا التفاوض لحل القضايا".وقال علي لاريجاني: "حتى في ذروة المفاوضات، قاموا بقصفنا وهم يهتفون بشعار التفاوض، لكن عمليا يبحثون عن أهداف أخرى. إذا قدم اقتراح معقول وعادل مع ضمان مصالح إيران، فإننا نقبله. لكننا نتعصب لمصالحنا وأمننا الوطني وسنقف؛ كما وقفنا في موضوع مدى الصواريخ".وحول الطلب الفرنسي لإجراء مفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال لاريجاني: "تم التوصل لاتفاق بين إيران والوكالة لكنهم لم يوفوا بوعودهم".وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، إن "إيران ليست دعاة حرب لكنها سترد بقوة على أي تحرك للعدو"، مؤكدا أن "العقوبات الأحادية الأمريكية أسوأ عقوبات فرضت علينا وسنواصل طريقنا بقوة وعزيمة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأشار عارف إلى مساعي الترويكا الأوروبية لتفعيل "سناب باك"، موضحا أن إيران، شعبا وحكومة، أظهرت أداء جيدا في مواجهة العقوبات الظالمة من الغرب، مضيفا أن إيران لا ترغب في عودة العقوبات، بل تأمل أن تتحلى الدول الأوروبية على الأقل بقدر من العقلانية وأن تستفيد من تجربتها في التعامل مع إيران وشعبها.وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن "إيران لا تسعى للحرب أو العقوبات، لكنها واصلت طريقها بثبات بفضل صمود وتآزر شعبها وقوته".وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر/أيلول.

https://sarabic.ae/20250923/قائد-سلاح-البحرية-الإيراني-أمن-البلاد-خط-أحمر-وأي-معتد-سيواجه-ردا-ساحقا-ومناسبا-1105173682.html

https://sarabic.ae/20250922/غروسي-المفاوضات-مع-إيران-تمر-بمنعطف-صعب-1105134482.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار