عربي
واشنطن لم تنضم إلى بيان مناهض لروسيا قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا -عاجل
ماكرون: القضاء على "حماس" لن يؤدي إلى استقرار الوضع في غزة
ماكرون: القضاء على "حماس" لن يؤدي إلى استقرار الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّ تدمير حركة "حماس" الفلسطينية لن يؤدي إلى استقرار غزة، داعيا إلى عملية تسوية شاملة بعد انتهاء الصراع. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
إيمانويل ماكرون
أخبار فلسطين اليوم
غزة
وقال ماكرون في تصريح صحفي بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: "إن القضاء على حماس ببساطة لن ينجح. هذا ليس الطريق الصحيح. نحن بحاجة إلى عملية كاملة، ونحن نعمل بجد على اليوم التالي".وأكد ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".وإذ أكد أنه "يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل الصراعات التي أنهاها والتي قدّرها بـ 7 حروب"، استدرك بالقول إن ما يهمه هو "إنقاذ الأوراح، وإنهاء الحروب، وليس الحصول على الجوائز".
غزة
ماكرون: القضاء على "حماس" لن يؤدي إلى استقرار الوضع في غزة

20:40 GMT 23.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّ تدمير حركة "حماس" الفلسطينية لن يؤدي إلى استقرار غزة، داعيا إلى عملية تسوية شاملة بعد انتهاء الصراع.
وقال ماكرون في تصريح صحفي بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: "إن القضاء على حماس ببساطة لن ينجح. هذا ليس الطريق الصحيح. نحن بحاجة إلى عملية كاملة، ونحن نعمل بجد على اليوم التالي".

وأشار ماكرون إلى التزامه بسلسلة من الإجراءات بما في ذلك وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات الإنسانية، من أجل استقرار الوضع.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
أمس, 19:28 GMT
وأكد ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وفي مقابلة مع وسيلة إعلام غربية، قال ماكرون: "أرى رئيسا أمريكيا يسعى لتعزيز السلام، وقد أكد هذا الصباح من منبر الأمم المتحدة التزامه بتحقيق السلام، مدعياً أنه أسهم في تسوية سبعة نزاعات. لكن جائزة نوبل للسلام لن تكون ممكنة إلا إذا نجح في إيجاد حل لهذا النزاع"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ ما يقارب العامين.
ماكرون في شوارع نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
مجتمع
ماكرون عالق في شوارع نيويورك بسبب ترامب ويتصل به مشتكيا... فيديو
14:26 GMT
وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".

وكان ترامب قد شن هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
ماكرون يشترط الإفراج عن الرهائن في غزة لإقامة سفارة لدى فلسطين
21 سبتمبر, 20:26 GMT
وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".
كما وصف ترامب الأمم المتحدة، بأنها "مصعد توقف في منتصف طريقه"، لافتا إلى أن "خطاباتها فارغة ولا تنهي الحروب وعملية بناء مقرها شابها الفساد"، بحسب تعبيره.
وإذ أكد أنه "يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل الصراعات التي أنهاها والتي قدّرها بـ 7 حروب"، استدرك بالقول إن ما يهمه هو "إنقاذ الأوراح، وإنهاء الحروب، وليس الحصول على الجوائز".
