ماكرون: القضاء على "حماس" لن يؤدي إلى استقرار الوضع في غزة

ماكرون: القضاء على "حماس" لن يؤدي إلى استقرار الوضع في غزة

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّ تدمير حركة "حماس" الفلسطينية لن يؤدي إلى استقرار غزة، داعيا إلى عملية تسوية شاملة بعد انتهاء الصراع. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ماكرون في تصريح صحفي بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: "إن القضاء على حماس ببساطة لن ينجح. هذا ليس الطريق الصحيح. نحن بحاجة إلى عملية كاملة، ونحن نعمل بجد على اليوم التالي".وأكد ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".وإذ أكد أنه "يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل الصراعات التي أنهاها والتي قدّرها بـ 7 حروب"، استدرك بالقول إن ما يهمه هو "إنقاذ الأوراح، وإنهاء الحروب، وليس الحصول على الجوائز".

