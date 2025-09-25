https://sarabic.ae/20250925/إعلام-مسؤولون-أوروبيون-يخشون-أن-يحملهم-ترامب-مسؤولية-الفشل-في-أوكرانيا-1105240785.html
إعلام: مسؤولون أوروبيون يخشون أن يحملهم ترامب مسؤولية الفشل في أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أن عددا من المسؤولين الأوروبيين يخشون من أن يحملهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤوولية الفشل في أوكرانيا. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
في حين لاقى موقف ترامب الجديد ترحيبًا في بعض الأوساط، خلص عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى أن ترامب يحمّلهم مسؤولية الدفاع عن أوكرانيا، مع توقعات يصعب على أوروبا الوفاء بها.وعلق أحد المسؤولين الأوروبيين لم يكشف عن اسمه، عن التغيير المفاجئ في موقف ترامب، قائلا: "هذه بداية لعبة تبادل اللوم". وأضاف: "كانت الولايات المتحدة تعلم أن فرض رسوم جمركية على الصين والهند سيكون مستحيلًا" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن الادعاءات بأن أوكرانيا قادرة على استعادة ما خسرته، هي خاطئة، لافتًا إلى أن ديناميكيات الوضع على الجبهات تبيّن ذلك بما لا يدع مجالا للشك.ورد بيسكوف، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن روسيا أقرب إلى الدب من النمر ولا وجود لدببة من ورق.وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه اقتصاد روسيا بأنه "نمر من ورق": "استخدمت عبارة "نمر من ورق" للإشارة إلى اقتصادنا... روسيا بالتأكيد ليست نمرا، ففي النهاية، روسيا مرتبطة أكثر بالدب، ولا وجود لدببة من ورق".موسكو: الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا أصبح محاربة روسياترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبي
وقال كارلو ماسالا، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ميونيخ الألمانية: "يريد ترامب تجنب أن تصبح هذه الحرب حربه هو بعد تسعة أشهر من توليه منصبه"، وليس مجرد "حرب بايدن".
وأشار مسؤول أوروبي إلى أن عبارة ترامب "بالتوفيق للجميع!" أسفل منشوره على موقع "تروث سوشيال" كان بمثابة تسليم.
