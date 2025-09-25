https://sarabic.ae/20250925/إعلام-مسؤولون-أوروبيون-يخشون-أن-يحملهم-ترامب-مسؤولية-الفشل-في-أوكرانيا-1105240785.html

إعلام: مسؤولون أوروبيون يخشون أن يحملهم ترامب مسؤولية الفشل في أوكرانيا

إعلام: مسؤولون أوروبيون يخشون أن يحملهم ترامب مسؤولية الفشل في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أن عددا من المسؤولين الأوروبيين يخشون من أن يحملهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤوولية الفشل في أوكرانيا. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T10:32+0000

2025-09-25T10:32+0000

2025-09-25T10:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

دونالد ترامب

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_0:11:1668:949_1920x0_80_0_0_7dbf4faf2e537f77854ce67b47c685b6.jpg

في حين لاقى موقف ترامب الجديد ترحيبًا في بعض الأوساط، خلص عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى أن ترامب يحمّلهم مسؤولية الدفاع عن أوكرانيا، مع توقعات يصعب على أوروبا الوفاء بها.وعلق أحد المسؤولين الأوروبيين لم يكشف عن اسمه، عن التغيير المفاجئ في موقف ترامب، قائلا: "هذه بداية لعبة تبادل اللوم". وأضاف: "كانت الولايات المتحدة تعلم أن فرض رسوم جمركية على الصين والهند سيكون مستحيلًا" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن الادعاءات بأن أوكرانيا قادرة على استعادة ما خسرته، هي خاطئة، لافتًا إلى أن ديناميكيات الوضع على الجبهات تبيّن ذلك بما لا يدع مجالا للشك.ورد بيسكوف، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن روسيا أقرب إلى الدب من النمر ولا وجود لدببة من ورق.وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه اقتصاد روسيا بأنه "نمر من ورق": "استخدمت عبارة "نمر من ورق" للإشارة إلى اقتصادنا... روسيا بالتأكيد ليست نمرا، ففي النهاية، روسيا مرتبطة أكثر بالدب، ولا وجود لدببة من ورق".موسكو: الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا أصبح محاربة روسياترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبي

https://sarabic.ae/20250925/إعلام-موقف-ترامب-الجديد-حول-أوكرانيا-يحرج-أوروبا-1105239783.html

https://sarabic.ae/20250920/إعلام-واشنطن-تبلغ-أوروبا-بخططها-لخفض-المساعدات-المقدمة-لدول-البلطيق-1105065102.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الأخبار