بث مباشر... لافروف يلقي كلمة روسيا في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بعد إصدار مذكرة توقيف سورية بحق الأسد... ما الأثر القانوني الدولي لذلك؟
بعد إصدار مذكرة توقيف سورية بحق الأسد... ما الأثر القانوني الدولي لذلك؟
بعد إصدار مذكرة توقيف سورية بحق الأسد... ما الأثر القانوني الدولي لذلك؟

تابعنا عبر
أصدر قاضي التحقيق السابع في العاصمة السورية دمشق، توفيق العلي، اليوم السبت، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بأحداث محافظة درعا جنوبي البلاد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وأوضحت المذكرة أن التهم تشمل "القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية، مع إمكانية تعميمها عبر الإنتربول ومتابعتها دوليا، استنادا إلى دعوى من ذوي الضحايا"، مؤكدًا "استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام السابق"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ووفقا لخبراء، فإن المذكرة الصادرة يقتصر أثرها على الداخل السوري، دون أي إلزام دولي على عاتق الدول الأخرى، كما أنها لا تقيّد حركة الرئيس السابق بشار الأسد.

في الإطار، قالت الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتجية والأمنية بتونس، إن "مذكرة التوقيف غير ملزمة لأي دولة في وضعها الراهن، حتى رغم قانونيتها داخل البلد لكنها ليس لها أي صفة دولية في صورتها الحالية، خاصة وأن الرئيس السابق يقيم خارج البلاد".
الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
القضاء السوري يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق بشار الأسد
10:10 GMT
وأضافت قعلول، في حديثها مع "سبوتنيك"، أن "المحاكمات وإصدار مذكرات التوقيف جرت في عديد من الدول، التي شهدت ثورات أو انقلابات وهي عادة تستهدف الرأي العام الداخلي في كثير من الحالات، كما في الحالة السورية التي تعاني الكثير من الأزمات، ولديها أولويات خاصة بالشارع تتطلب العمل عليها".

ولفتت إلى أن "مدى قانونية المذكرة من عدمه ليست المعضلة، خاصة أن السياق العام يختلف عن الكثير من الدول، مع مراعاة ازدواجية المعايير الأوروبية والدول الداعمة للإدارة الحالية في سوريا، والتي لا يمكنها اتخاذ أي خطوة إلا في حال دخول الأسد لأراضيها، وهذا الأمر يبدو غير متوقع في أي منظور".

هل تُقيّد حركة الأسد؟
فيما قال الدكتور عمر عبد الله امبارك، أستاذ القانون بجامعة سرت الليبية، إن "مذكرة التوقيف هذه صدرت عن قاضٍ محلي في دمشق، وهي لا تُقيّد حركة بشار الأسد، في الخارج، لأنها صادرة من سلطة قضائية محلية داخلية وليست عن المحكمة الجنائية الدولية أو بموجب اتفاقيات تسليم ثنائية أو متعددة الأطراف".
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
25 يوليو, 14:10 GMT
جوانب قانونية
وأضاف امبارك في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الرئيس السوري السابق متواجد في روسيا وقد تم منحه حق اللجوء لاعتبارات إنسانية، وهو ما يضمن له الحق في التنقل، وفق وثيقة سفر تسمح له بذلك، ويبقى هذا الحق مقيدا بعدم السماح له بالسفر إلى بلده الأصلي".
وأكد أنه "لن يكون لمذكرة التوقيف أي أثر دولي مباشر، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تنفذها أو تعترف بها إلزاما".

ولفت إلى أن "الأحكام وأوامر التوقيف الوطنية وفق قواعد القانون الدولي يكون نطاق سريانها داخل نطاق الدولة التي أصدرتها، ولا تلزم الدول الأخرى إلا إذا كان هناك معاهدات تعاون قضائي أو اتفاقيات تسليم".

وتابع: "وحتى في هذه الحالة، فإن سوريا اليوم بسبب ما تمر به من وضع سياسي غير مستقر، وعدم وجود حكومة منتخبة، فإن علاقاتها القضائية الدولية ضعيفة ومعظم الاتفاقيات مجمدة بسبب الوضع السياسي".
ويرى أنه "لن يكون هناك تعاطٍ دولي مع ما صدر عن القضاء السوري، إذ لا يوجد إلزام قانوني على أي دولة لتنفيذ أوامر التوقيف السورية الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خصوصًا في ظل الوضع القانوني الذي يتمتع به كلاجئ إنساني".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
وزير الخارجية المصري لنظيره السوري: يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي
09:08 GMT
ورقة سياسية
وفق الأكاديمي الليبي، "قد تستغل المذكرة الصادرة عن القضاء السوري كورقة سياسية من بعض الدول، التي كان لها عداء مع بشار الأسد، لكنه ليس التزامًا قانونيًا يقع على عاتق هذه الدول".
ويعتقد الدكتور عمر عبد الله امبارك، أن "الخطوة موجهة للرأي العام السوري، أكثر من الدولي، وتحمل رسالة للداخل بأن النظام القضائي يتعامل مع ملفات حساسة مرتبطة بأحداث 2011، وربما قد تكون جزءًا من صراع داخلي بين أطراف في السلطة أو محاولة لإعادة رسم صورة القضاء في سوريا".
عدم فعالية

فيما يقول الدكتور عبد الكريم الوزان، الخبير الاستراتيجي العراقي، إن "مذكرة التوقيف الغيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، غير فعالة لاعتبارات عدة، غير أنها معنية بشكل أكبر بالرأي العام الداخلي".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الرئيس الأسد على الأغلب لن يتحرك خارج روسيا نظرا لحساسية الأمر وبعض المواقف الدولية".
"شرعية القرار"
وبشأن شرعية القرارات الصادرة عن "سلطة غير منتخبة"، أوضح الوزان: "الاعتراف الدولي بالحكومة الحالية يمنحها شرعية، كما ينسحب ذلك على القرارات الصادرة عنها، غير أن ما يشهده العالم من توترات وما يحدث في غزة وما يحدث من ازدواجية للمعاير يجعل مذكرة التوقيف دون فعالية، لكن الخطوة قد ترضي الداخل السوري وبعض الرأي العام فقط دون أي أثر".
فيما يقول الدكتور علي السرحاني، الخبير السياسي المغربي، أنه "رغم مراعاة الجوانب القانونية، فإن كل دولة تبقى سيدة موقفها، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية بين الدول، التي تستوجب إرسال أي شخص مطلوب، وهي غير موجودة في الحالة الراهنة".
ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
ألمانيا تعتزم إبرام اتفاق مع سوريا لترحيل "المجرمين" وطالبي اللجوء المرفوضين خلال 2025
14:49 GMT
وأضاف السرحاني في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "العلاقات الدولية محكومة باعتبارات عليا ومصالح متبادلة، ما يعني أن هذه الخطوة ستظل مجرد خطوة رمزية دون أي أثر يطال الرئيس بشار الأسد، وأسرته".
نطاق السريان
في الإطار، قال الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن "المذكرة الصادرة يقتصر تنفيذها حتى الآن على الداخل السوري".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المذكرة تظل محصورة النطاق والمدى المرتبط بوجود الإدارة الحالية، وفي حال تغيرها يمكن أن يتغير التشريع والحكم الصادر".

وأشار إلى أن "الدول الكبرى تسعى لتهدئة الأوضاع في سوريا، ولم تناقش مع الإدارة الحالية الملاحقة القضائية للرئيس السابق، بما فيها الولايات المتحدة".
يذكر أنه في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول 2024، غادر الرئيس السوري السابق بشار الأسد، البلاد وتنحى عن منصبه، وأعلنت المعارضة المسلحة حينها سيطرتها الكاملة على العاصمة دمشق، والحكم في البلاد.
