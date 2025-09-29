https://sarabic.ae/20250929/المجرب-لا-يجرب-الصدر-يحذر-من-انفجار-ومن-تصعيد-عشاق-السلطة-في-العراق--1105420429.html

"المجرب لا يجرب".. الصدر يحذر من "انفجار" ومن تصعيد "عشاق السلطة" في العراق

"المجرب لا يجرب".. الصدر يحذر من "انفجار" ومن تصعيد "عشاق السلطة" في العراق

سبوتنيك عربي

صرّح زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، والتي قرر تياره مقاطعتها، وردّ على... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T14:50+0000

2025-09-29T14:50+0000

2025-09-29T15:10+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/36/1020223609_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_d86c8f76b37b5b6d52ba3148aa719c4b.jpg

وقال مقتدى الصدر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إنها الانتخابات الأولى في العراق، من دون التيار الشيعي الوطني، وهذا ما أدى إلى تزايد المخاوف عند المشتركين، وتزايدت معها تكهناتهم للسيناريوهات المحتملة، لذلك قيل إن التيار الشيعي الوطني سوف يمنع الوصول إلى صناديق الاقتراع بالقوة، وقيل إنه سوف يثير الفتن لكي لا تكون الأجواء جاهزة لإقامة الانتخابات، وقيل إنه سوف يستعين بقواعده الشعبية المليونية وإنزالهم إلى الشارع باحتجاجات ومظاهرات كي لا تكون سلمية أو غير ذلك".وأضاف الصدر في منشوره: "ولكن الغريب أن سهامهم ما زالت تُوجه نحو التيار الشيعي الوطني على الرغم من اعتزاله للعملية الديمقراطية، فضلًا عن انتخابات مهلهلة لا تسمن ولا تغني من جوع، يتربع من خلالها الخاسرون ويهيمن فيها الفاسدون ويبتعد عنها الذين سنّوا قانون التجريم وقانون الأمن الغذائي".وقال الصدر: "فإن أردتم التصعيد، فأنتم تعلمون أننا لها ولن تخيفنا تهديداتكم ولن تضرنا سهامكم، فما هي إلا شقشقة هدرت تم تتحول بعد الإعلان عن النتائج إلى صراعات بينكم أنتم الذين اشتركتم بها، فالشعب وعى وللوطن رعى، وسوف يقاطع المقاطعون ويشترك من أراد الاشتراك لكنه سيتبع تعليمات علمائه وحكمائه وسوف لن يعطي صوته للمجرب فالمجرب لا يُجرب".وقال زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق مقتدى الصدر: "مضاف إلى ملفات الجفاف، والتلوث، والكهرباء، وسوء التعليم، وتردي الاقتصاد وحماية الحدود، والملفات الصحية والمستشفيات التي تعاني الويلات، والملفات الأمنية التي ليس لها من راع، فسلاح بعض العشائر من ناحية وسلاح الميليشيات من جهة ومقرات الميليشيات التي صارت في كل زقاق بلا نفع غير وجود أسلحة قد تنفجر وما من متضرر إلا الدم العراقي".وختم مقتدى الصدر، قائلا:" فيا أيها الرهط، إن كنتم تدعون أن قوتكم قوة للعراق وشعبه، فالعراق وشعبه في خطر، إذ البطالة مستشرية، والأفكار المنحرفة والمتشددة متفشية، والأمراض منتشرة والفقر والفساد الأخلاقي يتزايد، فالخطر خطر ديني وعقائدي وليس خطرا وطنيا فقط.. فأين أنتم من (التشيع)؟؟".وكان الصدر، قد أعلن في أغسطس/آب الماضي، عن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الصدر في بيان صحفي: "نحن مقاطعون.. من أراد فليقاطع، ومن أراد أن يسلك طريق شهوة السلطة فليفعل".يشار إلى أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، قد بعث برسالة إلى زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والعدول عن قرار المقاطعة.يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد صوّّت على تحديد يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.

https://sarabic.ae/20250418/الصدر-يرد-على-الرئيس-العراقي-بشأن-مشاركته-في-الانتخابات-1099671240.html

https://sarabic.ae/20250330/ما-تداعيات-إعلان-الصدر-عدم-خوض-الانتخابات-البرلمانية-في-العراق-1099080452.html

https://sarabic.ae/20250926/وزير-الخارجية-العراقي-يرد-على-تهديدات-نتنياهو-بشن-ضربات-ضد-بلاده-1105310523.html

https://sarabic.ae/20250927/وزير-النفط-العراقي-يكشف-عن-مشروع-البصرة-الحديثة-لتعزيز-صادرات-بلاده-النفطية--1105347292.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن