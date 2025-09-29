https://sarabic.ae/20250929/مستشار-المرشد-الإيراني-16-طيارا-إسرائيليا-قتلوا-في-هجمات-على-مركز-تدريب-في-يونيو-الماضي-1105436588.html
مستشار المرشد الإيراني: 16 طيارا إسرائيليا قتلوا في هجمات على مركز تدريب في يونيو الماضي
مستشار المرشد الإيراني: 16 طيارا إسرائيليا قتلوا في هجمات على مركز تدريب في يونيو الماضي
سبوتنيك عربي
أفاد الجنرال يحيى صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، بأن "ما لا يقل عن 16 طيارًا قتلوا في هجمات إيرانية، في يونيو(حزيران الماضي) على مركز... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T19:32+0000
2025-09-29T19:32+0000
2025-09-29T19:32+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aec026198b8768727b7e62dd70968a08.jpg
وقال صفوي: "قتل 16 طيارا على الأقل في هجمات صاروخية على مركز تدريب طيارين إسرائيلي، في حين يمنع نظام الاحتلال الإسرائيل نشر التفاصيل حول الإصابات والأضرار، التي وقعت خلال الحرب التي استمرت 12 يوما"، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها.وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
https://sarabic.ae/20250929/إيران-تعلن-إعدام-أحد-أهم-جواسيس-إسرائيل-في-البلاد-1105387007.html
https://sarabic.ae/20250928/إسرائيل-يجب-على-العالم-أن-يستخدم-كل-الأدوات-لمنع-إيران-من-تطوير-أسلحة-نووية-1105366238.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45492c6cc3aabea6b28efa6d922189c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
مستشار المرشد الإيراني: 16 طيارا إسرائيليا قتلوا في هجمات على مركز تدريب في يونيو الماضي
أفاد الجنرال يحيى صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، بأن "ما لا يقل عن 16 طيارًا قتلوا في هجمات إيرانية، في يونيو(حزيران الماضي) على مركز تدريب طيارين في إسرائيل"، على حد قوله.
وقال صفوي: "قتل 16 طيارا على الأقل في هجمات صاروخية على مركز تدريب طيارين إسرائيلي، في حين يمنع نظام الاحتلال الإسرائيل نشر التفاصيل حول الإصابات والأضرار، التي وقعت خلال الحرب
التي استمرت 12 يوما"، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.
وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها.
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.
وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران هجمات صاروخية
على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".
ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار
، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".