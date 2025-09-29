عربي
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
أمساليوم
بث مباشر
مستشار المرشد الإيراني: 16 طيارا إسرائيليا قتلوا في هجمات على مركز تدريب في يونيو الماضي
مستشار المرشد الإيراني: 16 طيارا إسرائيليا قتلوا في هجمات على مركز تدريب في يونيو الماضي
سبوتنيك عربي
أفاد الجنرال يحيى صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، بأن "ما لا يقل عن 16 طيارًا قتلوا في هجمات إيرانية، في يونيو(حزيران الماضي) على مركز... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
مستشار المرشد الإيراني: 16 طيارا إسرائيليا قتلوا في هجمات على مركز تدريب في يونيو الماضي

19:32 GMT 29.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemiتصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفاد الجنرال يحيى صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، بأن "ما لا يقل عن 16 طيارًا قتلوا في هجمات إيرانية، في يونيو(حزيران الماضي) على مركز تدريب طيارين في إسرائيل"، على حد قوله.
وقال صفوي: "قتل 16 طيارا على الأقل في هجمات صاروخية على مركز تدريب طيارين إسرائيلي، في حين يمنع نظام الاحتلال الإسرائيل نشر التفاصيل حول الإصابات والأضرار، التي وقعت خلال الحرب التي استمرت 12 يوما"، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.

وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.

مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
إيران تعلن إعدام "أحد أهم جواسيس إسرائيل" في البلاد
05:31 GMT
بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها.

وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.

وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".
الخارجية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
إسرائيل: يجب على العالم أن يستخدم كل الأدوات لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية
أمس, 11:07 GMT

ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".

كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
