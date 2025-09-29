https://sarabic.ae/20250929/مستشار-المرشد-الإيراني-16-طيارا-إسرائيليا-قتلوا-في-هجمات-على-مركز-تدريب-في-يونيو-الماضي-1105436588.html

مستشار المرشد الإيراني: 16 طيارا إسرائيليا قتلوا في هجمات على مركز تدريب في يونيو الماضي

مستشار المرشد الإيراني: 16 طيارا إسرائيليا قتلوا في هجمات على مركز تدريب في يونيو الماضي

سبوتنيك عربي

أفاد الجنرال يحيى صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، بأن "ما لا يقل عن 16 طيارًا قتلوا في هجمات إيرانية، في يونيو(حزيران الماضي) على مركز... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T19:32+0000

2025-09-29T19:32+0000

2025-09-29T19:32+0000

العالم

أخبار العالم الآن

حول العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aec026198b8768727b7e62dd70968a08.jpg

وقال صفوي: "قتل 16 طيارا على الأقل في هجمات صاروخية على مركز تدريب طيارين إسرائيلي، في حين يمنع نظام الاحتلال الإسرائيل نشر التفاصيل حول الإصابات والأضرار، التي وقعت خلال الحرب التي استمرت 12 يوما"، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها.وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".

https://sarabic.ae/20250929/إيران-تعلن-إعدام-أحد-أهم-جواسيس-إسرائيل-في-البلاد-1105387007.html

https://sarabic.ae/20250928/إسرائيل-يجب-على-العالم-أن-يستخدم-كل-الأدوات-لمنع-إيران-من-تطوير-أسلحة-نووية-1105366238.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم