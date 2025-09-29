https://sarabic.ae/20250929/ترامب-أتوقع-من-الفلسطينيين-إدانة-الإرهاب-بشكل-كامل--عاجل-1105434783.html

ترامب: أتوقع من الفلسطينيين إدانة الإرهاب بشكل كامل

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يتوقع من حركة حماس الفلسطينية، "ردًا إيجابيًا على خطة السلام، وإذا رفضت، فيمكن لإسرائيل الاعتماد على... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشار ترامب إلى أن "الدول العربية والإسلامية، في إطار خطة السلام، وعدت بنزع سلاح "حماس" والفصائل الأخرى في غزة".وأكد ترامب، بالقول: "ما نعمل عليه يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أنه اختتم مع نتنياهو، "اجتماعا حيويا شمل كيفية إنهاء الحرب الدائرة في غزة وإيران وتوسعة اتفاقيات أبراهام".وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للدول العربية والإسلامية على دورهم في تطوير مقترحه لتحقيق السلام، مضيفا: "أشكر نتنياهو لموافقته على خطة السلام في الشرق الأوسط".وأضاف ترامب: "مقترحنا يطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وخلال 72 ساعة، بموجب خطتنا ستعود رفات الشبان الإسرائيليين فورا لأهاليهم، ونزع السلاح من قطاع غزة وتدمير بنى "حماس" العسكرية، ونعتمد على شركائنا في التعامل مع حماس".كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "الأطراف ستتفق على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة على مراحل".وأكد ترامب أن "الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس"، مشددًا على أنه "للمرة الأولى منذ آلاف السنوات وصلنا إلى هذه المرحلة"، وأضاف: "خطتي تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام، الذي سأترأسه شخصيا في قطاع غزة بمشاركة توني بلير".وتابع الرئيس الأمريكي: "حان الوقت لاستعادة الرهائن من حماس، الجميع يريد انتهاء الحرب في غزة واستعادة الرهائن وتحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن "حماس انتُخبت من قبل الفلسطينيين وإسرائيل انسحبت من غزة ولكن ما حصل لم يكن سلامًا، والإسرائيليون كانوا كرماء بالتخلي عن قطاع غزة، فمن منظوري كرجل عقارات نظرت إلى الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، على أنه صفقة سيئة".وأكد ترامب، بالقول: "خطتي تدعو لإنهاء الحرب فورا واستعادة الرهائن وإرساء ظروف مستدامة لأمن إسرائيل ونجاح الفلسطينيين، الكثير من الفلسطينيين يتمنون العيش بسلام وهؤلاء يحظون بدعمي وأتوقع من الفلسطينيين إدانة الإرهاب بشكل كامل، و إذا لم تستكمل السلطة الفلسطينية متطلبات إصلاحها فلا يلومون إلا أنفسهم".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه تفاوض على "إبرام اتفاقات أبراهام ومن شأن خطتي توسيعها وقد تنضم إيران إليها، انضمام طهران لاتفاقات أبراهام سيكون أمرا رائعا"، مضيفًا أنه "لا رئيس أمريكيا كان أفضل لإسرائيل مني".وأردف ترامب: "أشكر دولة قطر وسمو الأمير وهو شخص مذهل يريد السلام وأود الاعتراف بدور قطر كوسيط"، مشيرًا إلى أن "وعد الشرق الأوسط الجديد بات أقرب من أي يوم مضى".

