البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
ترامب: أتوقع من الفلسطينيين إدانة الإرهاب بشكل كامل
ترامب: أتوقع من الفلسطينيين إدانة الإرهاب بشكل كامل
ترامب: أتوقع من الفلسطينيين إدانة الإرهاب بشكل كامل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يتوقع من حركة حماس الفلسطينية، "ردًا إيجابيًا على خطة السلام، وإذا رفضت، فيمكن لإسرائيل الاعتماد على... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T18:47+0000
2025-09-29T19:11+0000
ترامب
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_769df75f2060e0ac65352769ab61607e.jpg
وأشار ترامب إلى أن "الدول العربية والإسلامية، في إطار خطة السلام، وعدت بنزع سلاح "حماس" والفصائل الأخرى في غزة".وأكد ترامب، بالقول: "ما نعمل عليه يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أنه اختتم مع نتنياهو، "اجتماعا حيويا شمل كيفية إنهاء الحرب الدائرة في غزة وإيران وتوسعة اتفاقيات أبراهام".وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للدول العربية والإسلامية على دورهم في تطوير مقترحه لتحقيق السلام، مضيفا: "أشكر نتنياهو لموافقته على خطة السلام في الشرق الأوسط".وأضاف ترامب: "مقترحنا يطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وخلال 72 ساعة، بموجب خطتنا ستعود رفات الشبان الإسرائيليين فورا لأهاليهم، ونزع السلاح من قطاع غزة وتدمير بنى "حماس" العسكرية، ونعتمد على شركائنا في التعامل مع حماس".كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "الأطراف ستتفق على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة على مراحل".وأكد ترامب أن "الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس"، مشددًا على أنه "للمرة الأولى منذ آلاف السنوات وصلنا إلى هذه المرحلة"، وأضاف: "خطتي تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام، الذي سأترأسه شخصيا في قطاع غزة بمشاركة توني بلير".وتابع الرئيس الأمريكي: "حان الوقت لاستعادة الرهائن من حماس، الجميع يريد انتهاء الحرب في غزة واستعادة الرهائن وتحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن "حماس انتُخبت من قبل الفلسطينيين وإسرائيل انسحبت من غزة ولكن ما حصل لم يكن سلامًا، والإسرائيليون كانوا كرماء بالتخلي عن قطاع غزة، فمن منظوري كرجل عقارات نظرت إلى الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، على أنه صفقة سيئة".وأكد ترامب، بالقول: "خطتي تدعو لإنهاء الحرب فورا واستعادة الرهائن وإرساء ظروف مستدامة لأمن إسرائيل ونجاح الفلسطينيين، الكثير من الفلسطينيين يتمنون العيش بسلام وهؤلاء يحظون بدعمي وأتوقع من الفلسطينيين إدانة الإرهاب بشكل كامل، و إذا لم تستكمل السلطة الفلسطينية متطلبات إصلاحها فلا يلومون إلا أنفسهم".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه تفاوض على "إبرام اتفاقات أبراهام ومن شأن خطتي توسيعها وقد تنضم إيران إليها، انضمام طهران لاتفاقات أبراهام سيكون أمرا رائعا"، مضيفًا أنه "لا رئيس أمريكيا كان أفضل لإسرائيل مني".وأردف ترامب: "أشكر دولة قطر وسمو الأمير وهو شخص مذهل يريد السلام وأود الاعتراف بدور قطر كوسيط"، مشيرًا إلى أن "وعد الشرق الأوسط الجديد بات أقرب من أي يوم مضى".
ترامب: أتوقع من الفلسطينيين إدانة الإرهاب بشكل كامل

18:47 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 19:11 GMT 29.09.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يتوقع من حركة حماس الفلسطينية، "ردًا إيجابيًا على خطة السلام، وإذا رفضت، فيمكن لإسرائيل الاعتماد على الدعم الكامل من الولايات المتحدة"، على حد قوله.
وأشار ترامب إلى أن "الدول العربية والإسلامية، في إطار خطة السلام، وعدت بنزع سلاح "حماس" والفصائل الأخرى في غزة".

وأضاف ترامب بأن "اليوم قد يكون أعظم يوم في تاريخ الحضارات"، مشددًا على أن "اليوم يوم تاريخي للسلام ونعمل لحل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط غزة".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
إعلام: أمريكا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
04:15 GMT
وأكد ترامب، بالقول: "ما نعمل عليه يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أنه اختتم مع نتنياهو، "اجتماعا حيويا شمل كيفية إنهاء الحرب الدائرة في غزة وإيران وتوسعة اتفاقيات أبراهام".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للدول العربية والإسلامية على دورهم في تطوير مقترحه لتحقيق السلام، مضيفا: "أشكر نتنياهو لموافقته على خطة السلام في الشرق الأوسط".

وتابع: "ناقشت مع نتنياهو كيفية إنهاء الحرب في غزة كجزء من صورة أوسع تتعلق بالسلام في الشرق الأوسط، ووافق على خطة إنهاء الحرب وتبادل الأسرى"، مؤكدًا: "بتنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
إعلام أمريكي: ترامب يؤكد أن "صفقة غزة" في مراحلها الأخيرة
أمس, 17:45 GMT
وأضاف ترامب: "مقترحنا يطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وخلال 72 ساعة، بموجب خطتنا ستعود رفات الشبان الإسرائيليين فورا لأهاليهم، ونزع السلاح من قطاع غزة وتدمير بنى "حماس" العسكرية، ونعتمد على شركائنا في التعامل مع حماس".

وشدد على أن "الجميع وافق على الخطة و"حماس" الطرف الوحيد المتبقي، إذا وافقت "حماس" على المقترح فسيتم وقف الحرب فورا، و"حماس" تريد إنجاز الاتفاق وهذا أمر جيد"، مضيفًا: "إذا رفضت "حماس" هذا الاتفاق فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "الأطراف ستتفق على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة على مراحل".
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
ملك الأردن: خطة ترامب بشأن غزة "شهدت توافقا بنسبة كبيرة"
أمس, 16:10 GMT
وأكد ترامب أن "الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس"، مشددًا على أنه "للمرة الأولى منذ آلاف السنوات وصلنا إلى هذه المرحلة"، وأضاف: "خطتي تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام، الذي سأترأسه شخصيا في قطاع غزة بمشاركة توني بلير".
وتابع الرئيس الأمريكي: "حان الوقت لاستعادة الرهائن من حماس، الجميع يريد انتهاء الحرب في غزة واستعادة الرهائن وتحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن "حماس انتُخبت من قبل الفلسطينيين وإسرائيل انسحبت من غزة ولكن ما حصل لم يكن سلامًا، والإسرائيليون كانوا كرماء بالتخلي عن قطاع غزة، فمن منظوري كرجل عقارات نظرت إلى الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، على أنه صفقة سيئة".

وأضاف: "نتنياهو يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية وأنا أتفهم ذلك، إنه محارب وإسرائيل محظوظة بوجوده لكن الشعب يريد السلام والتطبيع، لدي شعبية كبيرة في إسرائيل، ويهتفون باسمي هناك من أجل إنهاء الحرب".

نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
تفاصيل جديدة لخطة ترامب بشأن غزة... هل تمهد لإنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية؟
أمس, 06:35 GMT
وأكد ترامب، بالقول: "خطتي تدعو لإنهاء الحرب فورا واستعادة الرهائن وإرساء ظروف مستدامة لأمن إسرائيل ونجاح الفلسطينيين، الكثير من الفلسطينيين يتمنون العيش بسلام وهؤلاء يحظون بدعمي وأتوقع من الفلسطينيين إدانة الإرهاب بشكل كامل، و إذا لم تستكمل السلطة الفلسطينية متطلبات إصلاحها فلا يلومون إلا أنفسهم".
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "بعد بضعة أيام يجب أن يصمت الرصاص في غزة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
إعلام إسرائيلي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات
27 سبتمبر, 19:52 GMT
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه تفاوض على "إبرام اتفاقات أبراهام ومن شأن خطتي توسيعها وقد تنضم إيران إليها، انضمام طهران لاتفاقات أبراهام سيكون أمرا رائعا"، مضيفًا أنه "لا رئيس أمريكيا كان أفضل لإسرائيل مني".
وأردف ترامب: "أشكر دولة قطر وسمو الأمير وهو شخص مذهل يريد السلام وأود الاعتراف بدور قطر كوسيط"، مشيرًا إلى أن "وعد الشرق الأوسط الجديد بات أقرب من أي يوم مضى".
