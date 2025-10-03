https://sarabic.ae/20251003/أول-محاولة-للعيش-خارج-كوكب-الأرض-قرية-على-القمر-بحلول-2035-1105587657.html

أول محاولة للعيش خارج كوكب الأرض... قرية على القمر بحلول 2035

أول محاولة للعيش خارج كوكب الأرض... قرية على القمر بحلول 2035

سبوتنيك عربي

تعتزم وكالة "ناسا" بناء قرية كاملة على سطح القمر بحلول عام 2035، وهو المشروع الذي يمكن أن يكون أول محاولة بشرية للعيش خارج كوكب الأرض. 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T16:22+0000

2025-10-03T16:22+0000

2025-10-03T16:22+0000

العالم

القمر

كوكب المريخ

ناسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102242/10/1022421029_0:144:4593:2727_1920x0_80_0_0_a8c4a3b91d73e16b3936b6f14506b2fd.jpg

كشف شون دافي، مدير "ناسا"، عن خطط لبناء قاعدة مستدامة ودائمة على سطح القمر خلال العقد المقبل، حيث ظهر دافي في حلقة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الجوية (IAC) في سيدني، إلى جانب رؤساء وكالات فضاء دولية أخرى، وخلال الحلقة النقاشية، قال: "سننشئ حياة بشرية مستدامة على سطح القمر .ليس مجرد قاعدة، بل قرية"، وفق تعبيره.ومن المخطط أن تطلق ناسا في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل، مهمة "أرتميس 2"، وسترسل أربعة رواد فضاء في أول رحلة الى القمر منذ أكثر من 50 عاما، حسب ماذكرت صحف غربية، في حين أن " أرتميس 2" لن تهبط على سطح القمر، فإن الهدف النهائي لناسا هو إنشاء قاعدة طويلة الأمد على سطح القمر، ومن المرجح أن تعمل هذه القاعدة بالطاقة النووية، وقادرة على إيواء رواد الفضاء بشكل دائم، ومبنية من المواد الموجودة على سطح القمر.خلال مهمة "أرتميس 2" في فبراير المقبل، سيختبر رواد الفضاء صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة "أوريون" الفضائية التي ستحمل البشر إلى القمر، وعلى مدار 10 أيام، سيقطع الطاقم مسافة 5700 ميل (9200 كيلومتر) حول القمر، لاختبار الأنظمة على متن المركبة وجمع بيانات حول ردود فعل أجسامهم، قبل العودة إلى الأرض.لكن الاختبار الأكبر "لناسا" سيأتي في منتصف عام 2027 مع إطلاق "أرتميس 3"، التي تخطط لهبوط رائدي فضاء في موقع بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وعلى عكس مهمات أبولو، التي قضت ما يصل إلى 22 ساعة على سطح القمر، ستتطلب "أرتميس 3 " من رواد الفضاء البقاء على سطح القمر لمدة سبعة أيام تقريبا.وتقول "ناسا" إن هذا المفاعل، الذي أُطلق عليه اسم "نظام الطاقة السطحية الانشطارية"، سيحتاج إلى وزن أقل من 15 طنا وأن يكون قادرا على إنتاج 100 كيلوواط/واط من الطاقة، فهذه الطاقة كافية لتشغيل قاعدة قمرية طوال الليالي القمرية التي تبلغ 14 يوما، والتي ستكون الألواح الشمسية خلالها غير فعالة، وبدأت ناسا أيضا بالبحث عن المواد التي يمكن استخدامها لإنشاء هيكل القاعدة.في تجربة حديثة، مارس رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية تقنيات خلط الأسمنت لمعرفة مدى فعاليتها في ظروف خارج جاذبية الأرض، وصرح مسؤولو ناسا بأن أحد خيارات بناء القاعدة القمرية قد يتمثل في "استخدام بيئة انعدام الجاذبية لخلط تربة القمر مع مواد أخرى لصنع الأسمنت وبناء هياكل صالحة للسكن على القمر".إذا ثبتت جدوى ذلك، يمكن طباعة القاعدة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بواسطة آلات ترسل إلى القمر على متن صواريخ، باستخدام التربة والمياه القمرية الموجودة فقط في موقع القطب الجنوبي.أهم 10 اكتشافات فضائية في القرن الحادي والعشرينعن طريق "النفث"... علماء روس يقترحون تحييد الحطام الفضائي

https://sarabic.ae/20250801/ناسا-التعاون-الروسي-الأمريكي-ضروري-لإنزال-محطة-الفضاء-الدولية-من-المدار-1103287522.html

https://sarabic.ae/20250802/رواد-الفضاء-يحتفلون-بعد-التحام-ناجح-لـكرو-دراغون-بمحطة-الفضاء-الدولية-1103307736.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, القمر, كوكب المريخ, ناسا