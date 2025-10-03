https://sarabic.ae/20251003/أول-محاولة-للعيش-خارج-كوكب-الأرض-قرية-على-القمر-بحلول-2035-1105587657.html
أول محاولة للعيش خارج كوكب الأرض... قرية على القمر بحلول 2035
أول محاولة للعيش خارج كوكب الأرض... قرية على القمر بحلول 2035
تعتزم وكالة "ناسا" بناء قرية كاملة على سطح القمر بحلول عام 2035، وهو المشروع الذي يمكن أن يكون أول محاولة بشرية للعيش خارج كوكب الأرض.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102242/10/1022421029_0:144:4593:2727_1920x0_80_0_0_a8c4a3b91d73e16b3936b6f14506b2fd.jpg
كشف شون دافي، مدير "ناسا"، عن خطط لبناء قاعدة مستدامة ودائمة على سطح القمر خلال العقد المقبل، حيث ظهر دافي في حلقة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الجوية (IAC) في سيدني، إلى جانب رؤساء وكالات فضاء دولية أخرى، وخلال الحلقة النقاشية، قال: "سننشئ حياة بشرية مستدامة على سطح القمر .ليس مجرد قاعدة، بل قرية"، وفق تعبيره.ومن المخطط أن تطلق ناسا في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل، مهمة "أرتميس 2"، وسترسل أربعة رواد فضاء في أول رحلة الى القمر منذ أكثر من 50 عاما، حسب ماذكرت صحف غربية، في حين أن " أرتميس 2" لن تهبط على سطح القمر، فإن الهدف النهائي لناسا هو إنشاء قاعدة طويلة الأمد على سطح القمر، ومن المرجح أن تعمل هذه القاعدة بالطاقة النووية، وقادرة على إيواء رواد الفضاء بشكل دائم، ومبنية من المواد الموجودة على سطح القمر.خلال مهمة "أرتميس 2" في فبراير المقبل، سيختبر رواد الفضاء صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة "أوريون" الفضائية التي ستحمل البشر إلى القمر، وعلى مدار 10 أيام، سيقطع الطاقم مسافة 5700 ميل (9200 كيلومتر) حول القمر، لاختبار الأنظمة على متن المركبة وجمع بيانات حول ردود فعل أجسامهم، قبل العودة إلى الأرض.لكن الاختبار الأكبر "لناسا" سيأتي في منتصف عام 2027 مع إطلاق "أرتميس 3"، التي تخطط لهبوط رائدي فضاء في موقع بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وعلى عكس مهمات أبولو، التي قضت ما يصل إلى 22 ساعة على سطح القمر، ستتطلب "أرتميس 3 " من رواد الفضاء البقاء على سطح القمر لمدة سبعة أيام تقريبا.وتقول "ناسا" إن هذا المفاعل، الذي أُطلق عليه اسم "نظام الطاقة السطحية الانشطارية"، سيحتاج إلى وزن أقل من 15 طنا وأن يكون قادرا على إنتاج 100 كيلوواط/واط من الطاقة، فهذه الطاقة كافية لتشغيل قاعدة قمرية طوال الليالي القمرية التي تبلغ 14 يوما، والتي ستكون الألواح الشمسية خلالها غير فعالة، وبدأت ناسا أيضا بالبحث عن المواد التي يمكن استخدامها لإنشاء هيكل القاعدة.في تجربة حديثة، مارس رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية تقنيات خلط الأسمنت لمعرفة مدى فعاليتها في ظروف خارج جاذبية الأرض، وصرح مسؤولو ناسا بأن أحد خيارات بناء القاعدة القمرية قد يتمثل في "استخدام بيئة انعدام الجاذبية لخلط تربة القمر مع مواد أخرى لصنع الأسمنت وبناء هياكل صالحة للسكن على القمر".إذا ثبتت جدوى ذلك، يمكن طباعة القاعدة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بواسطة آلات ترسل إلى القمر على متن صواريخ، باستخدام التربة والمياه القمرية الموجودة فقط في موقع القطب الجنوبي.
الأخبار
أول محاولة للعيش خارج كوكب الأرض... قرية على القمر بحلول 2035
تعتزم وكالة "ناسا" بناء قرية كاملة على سطح القمر بحلول عام 2035، وهو المشروع الذي يمكن أن يكون أول محاولة بشرية للعيش خارج كوكب الأرض.
كشف شون دافي، مدير "ناسا"، عن خطط لبناء قاعدة مستدامة ودائمة على سطح القمر خلال العقد المقبل، حيث ظهر دافي في حلقة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الجوية (IAC) في سيدني، إلى جانب رؤساء وكالات فضاء دولية أخرى، وخلال الحلقة النقاشية، قال: "سننشئ حياة بشرية مستدامة على سطح القمر .ليس مجرد قاعدة، بل قرية"، وفق تعبيره.
ومن المخطط أن تطلق ناسا في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل، مهمة "أرتميس 2"، وسترسل أربعة رواد فضاء في أول رحلة الى القمر منذ أكثر من 50 عاما، حسب ماذكرت صحف غربية، في حين أن " أرتميس 2" لن تهبط على سطح القمر، فإن الهدف النهائي لناسا هو إنشاء قاعدة طويلة الأمد على سطح القمر، ومن المرجح أن تعمل هذه القاعدة بالطاقة النووية، وقادرة على إيواء رواد الفضاء بشكل دائم، ومبنية من المواد الموجودة على سطح القمر.
بالإضافة إلى كشفه عن خططه للقمر، أدلى دافي بادعاءات جريئة حول طموحات الولايات المتحدة بخصوص المريخ، وعندما سئل عن مستقبل نجاح "ناسا" بعد عقد من الزمن، قال إن الوكالة ستكون قد "حققت قفزات نوعية في مهمتنا للوصول إلى المريخ"، كما توقع أن بلاده ربما ستكون "على وشك إرسال بشر إلى المريخ"، وفقا له.
خلال مهمة "أرتميس 2" في فبراير المقبل، سيختبر رواد الفضاء صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة "أوريون" الفضائية التي ستحمل البشر إلى القمر، وعلى مدار 10 أيام، سيقطع الطاقم مسافة 5700 ميل (9200 كيلومتر) حول القمر، لاختبار الأنظمة على متن المركبة وجمع بيانات حول ردود فعل أجسامهم، قبل العودة إلى الأرض.
لكن الاختبار الأكبر "لناسا" سيأتي في منتصف عام 2027 مع إطلاق "أرتميس 3"، التي تخطط لهبوط رائدي فضاء في موقع بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وعلى عكس مهمات أبولو، التي قضت ما يصل إلى 22 ساعة على سطح القمر، ستتطلب "أرتميس 3 " من رواد الفضاء البقاء على سطح القمر لمدة سبعة أيام تقريبا.
ستستخدم جميع البيانات، التي يجمعها رواد الفضاء عن الجيولوجيا والظروف المحيطة بالقطب الجنوبي، للتحضير للهدف النهائي المتمثل في بناء قاعدة دائمة على القمر، وعلى الرغم من أن التفاصيل التقنية لا تزال غير واضحة، إلا أن شكل تلك القاعدة القمرية بدأ يتبلور، وأصدر دافي توجيها يدعو لـ"إنشاء مفاعل نووي على سطح القمر"، وعقب ذلك، طلبت "ناسا" من الشركات تسجيل اهتمامها ببناء المفاعل.
وتقول "ناسا" إن هذا المفاعل، الذي أُطلق عليه اسم "نظام الطاقة السطحية الانشطارية"، سيحتاج إلى وزن أقل من 15 طنا وأن يكون قادرا على إنتاج 100 كيلوواط/واط من الطاقة، فهذه الطاقة كافية لتشغيل قاعدة قمرية طوال الليالي القمرية التي تبلغ 14 يوما، والتي ستكون الألواح الشمسية خلالها غير فعالة، وبدأت ناسا أيضا بالبحث عن المواد التي يمكن استخدامها لإنشاء هيكل القاعدة.
في تجربة حديثة، مارس رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية تقنيات خلط الأسمنت لمعرفة مدى فعاليتها في ظروف خارج جاذبية الأرض، وصرح مسؤولو ناسا بأن أحد خيارات بناء القاعدة القمرية قد يتمثل في "استخدام بيئة انعدام الجاذبية لخلط تربة القمر مع مواد أخرى لصنع الأسمنت وبناء هياكل صالحة للسكن على القمر".
إذا ثبتت جدوى ذلك، يمكن طباعة القاعدة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بواسطة آلات ترسل إلى القمر على متن صواريخ، باستخدام التربة والمياه القمرية الموجودة فقط في موقع القطب الجنوبي.