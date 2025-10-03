https://sarabic.ae/20251003/الصناعة-العراقية-تستقطب-الخبرة-الروسية-استثمارات-وفرص-تتجاوز-الـ100-مشروع-1105577288.html

الصناعة العراقية تستقطب الخبرة الروسية.. استثمارات وفرص تتجاوز الـ100 مشروع

العراق

روسيا

صناعات

تعاون

تقارير سبوتنيك

حصري

وفي ظل انفتاح العراق على استقطاب الاستثمارات العالمية لتنشيط قطاعاته الإنتاجية، برزت روسيا كأحد الشركاء المهمين بفضل ما تمتلكه من خبرة طويلة في مجالات الصناعات الثقيلة والطاقة والموارد الطبيعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون المشترك، تعزز التنوع الاقتصادي وتدعم مسار التنمية في العراق.100 فرصة استثمارية مطروحة للاستثماروأعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال، في مؤتمر صحفي حضره مراسل "سبوتنيك"، طرح أكثر من 100 فرصة استثمارية خلال مؤتمر الاستثمار، الذي أقيم في بغداد، من بينها فرص مهمة في مجال استثمار الثروات الطبيعية بمحافظة الأنبار.وأشار بتال إلى أن "هناك أيضًا مناطق صناعية تقع ضمن حدود البلديات في المحافظات، والتي سيتم استثمارها بالتعاون مع الحكومات المحلية، كما كشف عن وجود اهتمام روسي بالدخول إلى قطاع الصناعة العراقي، بما يعزز من تنويع الشراكات وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني".التعاون الصناعي مع روسيا فرصةويؤكد الأكاديمي العراقي كاظم المقدادي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "دخول الشركات الروسية إلى القطاع الصناعي العراقي يمثل فرصة مهمة لبناء بيئة صناعية متوازنة ومتنوعة"، مشيرًا إلى أن "روسيا تمتلك قدرات هائلة في مجالات التصنيع والمواد الأساسية، التي تُعد ركيزة للصناعة الوطنية".ووفقا للاكاديمي العراقي، فإن "العلاقات مع روسيا ليست جديدة، لكنها تحتاج اليوم إلى تطوير إطارها لتكون ذات بعد استراتيجي، أسوة بالعلاقات التي تربط العراق مع الولايات المتحدة والصين ودول أخرى"، لافتًا إلى أن "روسيا، قبل الحرب في أوكرانيا، كانت أحد أهم مزودي أوروبا بالغاز، وهو ما يبرز مكانتها العالمية في قطاع الطاقة والموارد".وتابع المقدادي: "تعزيز الشراكة مع روسيا لا يحمل بعدا اقتصاديا فحسب، بل يحقق توازنا في علاقات العراق الدولية، ويمنحه خيارات أوسع للتعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية".وخلال الجلسة العامة للمنتدى، أوضح السوداني أن "المباحثات بين الجانبين تناولت إمكانية تحقيق تناغم بين الممر البري الروسي "الشمال – الجنوب" ومشروع "طريق التنمية" العراقي"، مبيّنًا أن "هذا التكامل قد يشكل بديلا استراتيجيا لقناة السويس في نقل البضائع من الهند والخليج نحو أوروبا".السوق الروسية فرصة واعدة للمنتجات العراقيةفي المقابل، قال الصناعي العراقي مضر الحاج، أن "التعاون مع الشركات الروسية والانفتاح على السوق الروسية يمثلان فرصة كبيرة لدعم الصناعة العراقية وتوسيع نطاقها التصديري".وأشار إلى أن "هذا التعاون يعزز من حضور الصناعات العراقية في الأسواق العالمية، ويمنح المصانع الوطنية فرصا أوسع لتصدير منتجاتها"، موضحًا أن "اتحاد الصناعات العراقية يسعى من خلال شراكاته مع الاتحادات الصناعية العالمية والأوروبية إلى توفير المواد الأولية التي تحتاجها المصانع المحلية، مع العمل في الوقت ذاته على إيجاد منافذ تسويقية جديدة للمنتجات الوطنية".وأكد الحاج أن "دخول السوق الروسية يمثل خطوة استراتيجية تسهم في تنشيط الصادرات العراقية وتعزيز التعاون التجاري المشترك بما يخدم مصلحة جميع الأطراف".وأشار التقرير، الصادر في أبريل/ نيسان 2024، بعنوان "روسيا والعراق: الصمود في ظروف انعدام الاستقرار الإقليمي"، إلى أن "العراق يمثل أهمية خاصة لموسكو سواء على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية أو في إطار سياساتها الإقليمية بغرب آسيا"، لافتًا إلى أن "روسيا تحافظ على علاقات مستقرة مع مختلف القوى السياسية العراقية".العراق منفتح على الشركات الروسيةإلى ذلك، يؤكد مدير المبيعات في إحدى الشركات الصناعية، عمر البياتي، أن "الحكومة العراقية تتعامل مع الشركات العالمية على أساس كفاءتها وجودة منتجاتها، بعيدا عن انتماءاتها الوطنية"، مشيرًا إلى أن "السوق العراقية ترحب بأي شركة قادرة على تلبية المواصفات والمعايير المطلوبة".وبيّن أنه "من أبرز ابتكارات الشركة سيارات متعددة الاستخدامات، مثل المركبات التي يمكن أن تعمل بالكهرباء أو الوقود، وتوفر طاقة كهربائية للمنازل، فضلًا عن تميزها ببطاريات تعد من الأكثر أمانا على مستوى العالم، وقد حصدت العديد من الجوائز الدولية المرموقة".وتعود جذور العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية إلى عقود طويلة، إذ جرى تأسيسها رسميا عام 1944، لتشهد منذ ذلك الحين مسارا متناميا ومتعدد الأبعاد، فعلى امتداد نحو 8 عقود، تطورت هذه العلاقات لتشمل مجالات الاقتصاد والثقافة والصناعة، وصولًا إلى التعاون العسكري، ما جعلها واحدة من الشراكات الدولية الراسخة في تاريخ العراق الحديث.

العراق

