بوتين: تزويد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" يقوض الاتجاهات الإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية
المغرب.. حركة "شباب زد" تنتقل إلى عين الذياب بالدار البيضاء
المغرب.. حركة "شباب زد" تنتقل إلى عين الذياب بالدار البيضاء
سبوتنيك عربي
نقل العشرات من شباب حركة "جيل زد" احتجاجهم نحو عين الذياب، المنطقة السياحية بالدار البيضاء، بعد التظاهر بكل من ساحة السراغنة والماريشال والبرنوصي في المدينة... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس السبت، بأن العشرات من حركة "جيل زد" تظاهروا لليوم الثامن على التوالي، في وقفة على مقربة من إحدى المقاهي المعروفة في بلدة عين الذياب، رافعين شعارات مطالبة بالعدالة الاجتماعية.وردد المشاركون في الاحتجاجات شعارات مطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل للشباب الحاصلين على دبلومات عليا، ورفعوا شعارات تعبر عن دعمهم لرفاقهم الموقوفين، مطالبين بالإفراج عنهم، خصوصًا الذين لم ينخرطوا في عمليات التخريب.وأكد المحتجون المغاربة على سلمية الاحتجاجات التي يخوضونها، مشددين على أنهم يدعمون الاحتجاج بشكل سلمي بعيدا عن كل أشكال العنف والتخريب التي نفذها شباب وقاصرون في مناطق عدة بالمملكة، في الأيام الماضية.وأوضحت الصحيفة أن "العناصر الأمنية المغربية ظلت بحضور مسؤولين أمنيين بارزين، تواكب الوقفة الاحتجاجية من بعيد، حيث لم يتم تسجيل أي تدخل في حق المشاركين أو توقيف أحد".وكانت منطقة قلعة مكونة التابعة لمدينة تنغير، شهدت احتجاجات حاشدة لعشرات القاصرين والشباب، قبل أيام عدة، فيما تطور الوضع إلى تخريب بعض الممتلكات الخاصة، خاصة كسر زجاج بعض السيارات وحرق عجلات مطاطية في الشارع الرئيسي، وقطع الطريق الوطنية رقم 10.وأشارت الصحيفة إلى أن "مجموعة مشكلة من 100 شخص، كلهم قاصرون، وأغلبهم من تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية (دون تأطير)، هم من بدأوا هذه الأعمال التخريبية".وبدورها، فتحت السلطات المحلية المغربية تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة من أجل "الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك"، بحسب الصحيفة.
نقل العشرات من شباب حركة "جيل زد" احتجاجهم نحو عين الذياب، المنطقة السياحية بالدار البيضاء، بعد التظاهر بكل من ساحة السراغنة والماريشال والبرنوصي في المدينة ذاتها.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس السبت، بأن العشرات من حركة "جيل زد" تظاهروا لليوم الثامن على التوالي، في وقفة على مقربة من إحدى المقاهي المعروفة في بلدة عين الذياب، رافعين شعارات مطالبة بالعدالة الاجتماعية.
وردد المشاركون في الاحتجاجات شعارات مطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل للشباب الحاصلين على دبلومات عليا، ورفعوا شعارات تعبر عن دعمهم لرفاقهم الموقوفين، مطالبين بالإفراج عنهم، خصوصًا الذين لم ينخرطوا في عمليات التخريب.
وأكد المحتجون المغاربة على سلمية الاحتجاجات التي يخوضونها، مشددين على أنهم يدعمون الاحتجاج بشكل سلمي بعيدا عن كل أشكال العنف والتخريب التي نفذها شباب وقاصرون في مناطق عدة بالمملكة، في الأيام الماضية.
شباب يشاركون في احتجاج يطالب بإصلاحات الرعاية الصحية والتعليم، في الرباط، 28 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
هل يقيل ملك المغرب الحكومة… أستاذ قانون دستوري يوضح الصلاحيات والخيارات المتاحة
3 أكتوبر, 20:44 GMT
وأوضحت الصحيفة أن "العناصر الأمنية المغربية ظلت بحضور مسؤولين أمنيين بارزين، تواكب الوقفة الاحتجاجية من بعيد، حيث لم يتم تسجيل أي تدخل في حق المشاركين أو توقيف أحد".
وكانت منطقة قلعة مكونة التابعة لمدينة تنغير، شهدت احتجاجات حاشدة لعشرات القاصرين والشباب، قبل أيام عدة، فيما تطور الوضع إلى تخريب بعض الممتلكات الخاصة، خاصة كسر زجاج بعض السيارات وحرق عجلات مطاطية في الشارع الرئيسي، وقطع الطريق الوطنية رقم 10.
ونظم عشرات من القاصرين المغاربة، احتجاجًا أمام مقر "الجماعة الترابية" بقلعة مكونة، مطالبين بمجموعة من المطالب الاجتماعية، منها محاربة الفساد، قبل أن يتحول الأمر إلى شغب وتخريب.
وأشارت الصحيفة إلى أن "مجموعة مشكلة من 100 شخص، كلهم قاصرون، وأغلبهم من تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية (دون تأطير)، هم من بدأوا هذه الأعمال التخريبية".
وبدورها، فتحت السلطات المحلية المغربية تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة من أجل "الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك"، بحسب الصحيفة.
