فاكهة تسبب الذعر في ألمانيا.. والشرطة تتحرك

تابعنا عبر
تسببت رائحة فاكهة "الدوريان" النفاذة في حالة من الذعر بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، بعدما اشتبه السكان بوجود تسرب غازي، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء والطوارئ أربع مرات خلال يوم واحد.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن بلاغاً ورد مساء أمس السبت، من مركز تسوق بالمدينة حول رائحة غاز قوية، إلا أن الفحوصات لم تكشف عن أي تسرب.
وبعد تكرار البلاغ، اكتشف رجال الإطفاء أن مصدر الرائحة هو فاكهة "الدوريان" المعروضة في أحد المتاجر، والتي انتشرت رائحتها عبر نظام التهوية في المبنى.
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
مجتمع
5 بذور في فواكه لذيذة تحمل مادة قاتلة... احذرها
25 أبريل, 13:00 GMT
كما تلقت السلطات بلاغاً مشابهاً خلال الليل من مبنى سكني قريب، وتبين لاحقاً أن السبب ذاته هو وجود الفاكهة المثيرة للجدل.
وتعرف الدوريان بأنها فاكهة استوائية تُزرع في جنوب شرق آسيا، لا سيما في ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايوان والصين.
وتشتهر برائحتها القوية التي تُشبه الغاز أو رائحة الصرف الصحي، ما يجعلها ممنوعة في الفنادق والطائرات ووسائل النقل العامة في بعض الدول.
فواكه و خضار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
10 فواكه "سحرية" لعلاج فقر الدم
5 أبريل, 13:39 GMT
ورغم رائحتها المنفرة، يصفها عشاقها بأنها"ملك الفواكه"، ويقول الآسيويون عنها إنها "تفوح كرائحة الجحيم وتذوق كطعم الجنة".
تتميز بقشرتها الخضراء الشائكة المشابهة للقنفذ، وتحتوي داخلها على "لب ذهبي طري" يعرف بمذاقه الفريد والغني بالعناصر الغذائية.
أما عن فوائدها الصحية، فتُعتبر الدوريان غنية بالحديد وحمض الفوليك والبروتينات والفيتامينات الأساسية، وتساعد في تقليل القلق والاكتئاب وتحسين جودة النوم، كما تسهم في بناء العضلات ومكافحة فقر الدم وتعزيز إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج.
دراسة: تناول الفاكهة قد يحمي الرئتين من أضرار تلوث الهواء
فوائد متنوعة للتفاح الأحمر والأخضر... تعرف إليها
