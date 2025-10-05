https://sarabic.ae/20251005/فاكهة-تسبب-الذعر-في-ألمانيا-والشرطة-تتحرك--1105646314.html
فاكهة تسبب الذعر في ألمانيا.. والشرطة تتحرك
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن بلاغاً ورد مساء أمس السبت، من مركز تسوق بالمدينة حول رائحة غاز قوية، إلا أن الفحوصات لم تكشف عن أي تسرب. كما تلقت السلطات بلاغاً مشابهاً خلال الليل من مبنى سكني قريب، وتبين لاحقاً أن السبب ذاته هو وجود الفاكهة المثيرة للجدل.وتعرف الدوريان بأنها فاكهة استوائية تُزرع في جنوب شرق آسيا، لا سيما في ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايوان والصين.ورغم رائحتها المنفرة، يصفها عشاقها بأنها"ملك الفواكه"، ويقول الآسيويون عنها إنها "تفوح كرائحة الجحيم وتذوق كطعم الجنة".أما عن فوائدها الصحية، فتُعتبر الدوريان غنية بالحديد وحمض الفوليك والبروتينات والفيتامينات الأساسية، وتساعد في تقليل القلق والاكتئاب وتحسين جودة النوم، كما تسهم في بناء العضلات ومكافحة فقر الدم وتعزيز إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج.دراسة: تناول الفاكهة قد يحمي الرئتين من أضرار تلوث الهواءفوائد متنوعة للتفاح الأحمر والأخضر... تعرف إليها
تسببت رائحة فاكهة "الدوريان" النفاذة في حالة من الذعر بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، بعدما اشتبه السكان بوجود تسرب غازي، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء والطوارئ أربع مرات خلال يوم واحد.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن بلاغاً ورد مساء أمس السبت، من مركز تسوق بالمدينة حول رائحة غاز قوية، إلا أن الفحوصات لم تكشف عن أي تسرب.
وبعد تكرار البلاغ، اكتشف رجال الإطفاء أن مصدر الرائحة هو فاكهة "الدوريان" المعروضة في أحد المتاجر، والتي انتشرت رائحتها عبر نظام التهوية في المبنى.
كما تلقت السلطات بلاغاً مشابهاً خلال الليل من مبنى سكني قريب، وتبين لاحقاً أن السبب ذاته هو وجود الفاكهة
المثيرة للجدل.
وتعرف الدوريان بأنها فاكهة استوائية
تُزرع في جنوب شرق آسيا، لا سيما في ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايوان والصين.
وتشتهر برائحتها القوية التي تُشبه الغاز أو رائحة الصرف الصحي، ما يجعلها ممنوعة في الفنادق والطائرات ووسائل النقل العامة في بعض الدول.
ورغم رائحتها المنفرة، يصفها عشاقها بأنها"ملك الفواكه"، ويقول الآسيويون عنها إنها "تفوح كرائحة الجحيم وتذوق كطعم الجنة
".
تتميز بقشرتها الخضراء الشائكة المشابهة للقنفذ، وتحتوي داخلها على "لب ذهبي طري" يعرف بمذاقه الفريد والغني بالعناصر الغذائية.
أما عن فوائدها الصحية، فتُعتبر الدوريان غنية بالحديد وحمض الفوليك والبروتينات والفيتامينات الأساسية، وتساعد في تقليل القلق والاكتئاب وتحسين جودة النوم، كما تسهم في بناء العضلات ومكافحة فقر الدم وتعزيز إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج.